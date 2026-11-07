Kiepska sobota dla regionalnych koszykarzy. Anwil rozbity w Warszawie, Twarde Pierniki przegrały we Wrocławiu

Koszykarze Anwilu Włocławek i Twardych Pierników Toruń przegrali swoje sobotnie mecze 6. kolejki PGE Basket Ligi. Włocławianie ulegli Dzikom Warszawa 75:96 po fatalnej pierwszej kwarcie, a Torunianie mimo lepszej gry po przerwie przegrali ze Śląskiem Wrocław 76:81.

Anwil od początku miał duże problemy w obronie i popełniał zbyt wiele strat. W pierwszych dziesięciu minutach Włocławianie stracili piłkę siedem razy, nie trafili żadnej trójki, a gospodarze wykorzystali wszystkie sześć prób zza łuku.



Do przerwy Dziki prowadziły 59:31, a ich najwyższa przewaga wynosiła 35 punktów. Anwil zmniejszył straty dopiero w ostatniej kwarcie, wygranej 26:15, ale wynik spotkania był już rozstrzygnięty.



Najskuteczniejszy w zespole gości był Lennard Freeman, który zdobył 14 punktów i miał siedem zbiórek. Dla Anwilu był to pierwszy w tym sezonie ligowy mecz, który nie zakończył się różnicą jednego punktu.



Dziki Warszawa – Anwil Włocławek 96:75 (42:15, 17:16, 22:18, 15:26)



Torunianie również słabo rozpoczęli swój mecz. Śląsk wygrał pierwszą kwartę 27:17, a do przerwy prowadził już 57:41. Gospodarze mieli w pewnym momencie 23 punkty przewagi.



Po zmianie stron Twarde Pierniki poprawiły przede wszystkim obronę. Wygrały obie pozostałe kwarty i stopniowo zmniejszały dystans, ale przewaga wypracowana przez Śląsk w pierwszej połowie okazała się wystarczająca. Warto dodać, że Twarde Pierniki miały problemy z rzutami z dystansu. Do kosza wpadło zaledwie 7 z 29 prób.



WKS Śląsk Wrocław – Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 81:76 (27:17, 30:24, 13:16, 11:19)