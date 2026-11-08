Manifestacja w Bydgoszczy. Wśród protestujących byli posłowie PiS Paweł Szrot i Bartosz Kownacki

Protest środowisk prawicowych i narodowych w związku z napiętą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego odbył się w Bydgoszczy w sobotę (7 listopada)

Manifestujący zgromadzili się w sobotę, 7 listopada przed urzędem wojewódzkim. Uczestnicy zgromadzenia mieli ze sobą polskie flagi i transparenty z hasłami: „Konstytucja nie uchwała” czy „Nierząd w rządzie, rząd w nierządzie”.



Przed urzędem wojewódzkim przemawiali m.in. posłowie PiS Paweł Szrot i Bartosz Kownacki. W proteście oprócz polityków i sympatyków PiS, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Bydgoskich Patriotów, Konfederacji Korony Polskiej, Ruchu Narodowego oraz Klubów Gazety Polskiej.



Manifestację poprzedziła modlitwa za ofiary strzelaniny, do której doszło w Krakowie w sobotę (7 listopada).



Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

