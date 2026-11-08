Manifestacja środowisk prawicowo-narodowych w Bydgoszczy, 7 listopada/ Fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Manifestacja w Bydgoszczy. Wśród protestujących byli posłowie PiS Paweł Szrot i Bartosz Kownacki

Manifestacja środowisk prawicowo-narodowych w Bydgoszczy, 7 listopada/ Fot. Tatiana Adonis

Protest środowisk prawicowych i narodowych w związku z napiętą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego odbył się w Bydgoszczy w sobotę (7 listopada)

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Manifestujący zgromadzili się w sobotę, 7 listopada przed urzędem wojewódzkim. Uczestnicy zgromadzenia mieli ze sobą polskie flagi i transparenty z hasłami: „Konstytucja nie uchwała” czy „Nierząd w rządzie, rząd w nierządzie”.

Przed urzędem wojewódzkim przemawiali m.in. posłowie PiS Paweł Szrot i Bartosz Kownacki. W proteście oprócz polityków i sympatyków PiS, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Bydgoskich Patriotów, Konfederacji Korony Polskiej, Ruchu Narodowego oraz Klubów Gazety Polskiej.

Manifestację poprzedziła modlitwa za ofiary strzelaniny, do której doszło w Krakowie w sobotę (7 listopada).

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

  • Protesty to pokłosie odsunięcia od obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy pod koniec października 2026 roku.
  • Środowiska prawicowe określiły te działania jako „zamach stanu” oraz bezprawną próbę siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
  • Prezydent Karol Nawrocki z tego powodu pilnie przerwał wizytę w Senegalu.
  • Rząd argumentował zmiany koniecznością zakończenia paraliżu instytucji i przywrócenia w niej praworządności.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: manifestacjaprotestTrybunał Konstytucyjnyprawica
Manifestacja środowisk prawicowo-narodowych w Bydgoszczy, 7 listopada/ Fot. Tatiana Adonis Manifestacja środowisk prawicowo-narodowych w Bydgoszczy, 7 listopada/ Fot. Tatiana Adonis Manifestacja środowisk prawicowo-narodowych w Bydgoszczy, 7 listopada/ Fot. Tatiana Adonis Manifestacja środowisk prawicowo-narodowych w Bydgoszczy, 7 listopada/ Fot. Tatiana Adonis
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