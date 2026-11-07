Są wstępne ustalenia prokuratury po strzelaninie. Sprawca to 24-letni obywatel Polski

- Sprawca strzelaniny w Krakowie to 24-letni obywatel Polski - poinformował prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dodał, że mężczyzna wjechał na krakowski Rynek i oddał strzały do przypadkowych przechodniów.
- Wjechał od strony ul Sławkowskiej, otworzył ogień z broni automatycznej i kierował strzały do przypadkowych osób. Objechał Rynek Główny, potem uciekł, po pościgu został zatrzymany i przewieziony do szpitala, ponieważ odniósł obrażenia - mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
Nieoficjalnie wiadomo, że sprawcą strzelaniny w Krakowie był Michał O. pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna miał mieć pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.
- Usłyszeliśmy huk, w pierwszej chwili pomyśleliśmy, że ktoś próbuje odstraszyć gołębie, których zawsze jest dużo na rynku. Ale wtedy ludzie zaczęli uciekać, a dorożki zawracać. Zauważyliśmy samochód, z którego ktoś oddaje strzały do ludzi. Strzelał na oślep - tak o wydarzeniu mówi pani Ewa, która widziała strzelaninę.
- Prokuratura i policja wciąż prowadzą czynności na miejscu zdarzenia.
- W strzelaninie zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.
- Wśród rannych jest dwóch funkcjonariuszy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że stan jednego z nich jest bardzo ciężki.
- W drodze do Krakowa są premier Donald Tusk, minister Marcin Kierwiński oraz szef BBN-u Bartosz Grodecki.
Do wydarzeń odnieśli się m.in. wojewoda Michał Sztybel i marszałek Piotr Całbecki. Więcej tutaj.