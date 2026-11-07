Są wstępne ustalenia prokuratury po strzelaninie. Sprawca to 24-letni obywatel Polski

- Sprawca strzelaniny w Krakowie to 24-letni obywatel Polski - poinformował prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dodał, że mężczyzna wjechał na krakowski Rynek i oddał strzały do przypadkowych przechodniów.

- Wjechał od strony ul Sławkowskiej, otworzył ogień z broni automatycznej i kierował strzały do przypadkowych osób. Objechał Rynek Główny, potem uciekł, po pościgu został zatrzymany i przewieziony do szpitala, ponieważ odniósł obrażenia - mówi prokurator Tomasz Waszczuk.



Nieoficjalnie wiadomo, że sprawcą strzelaniny w Krakowie był Michał O. pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna miał mieć pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.