Osoba, która strzelała do ludzi w Krakowie, to obywatel Polski - informuje policja

Małopolscy policjanci przekazują najnowsze informacje na temat strzelaniny. - Zginęło 6 osób - przekazał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje
- W sobotę (7 listopada) rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej, a osoba z tego auta oddała strzały do przypadkowych ludzi.
- Zginęło 6 osób, rannych zostało kilkanaście - w tym policjanci.
~aktualizacja Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Dementujemy informację o śmierci policjanta oraz o poszukiwaniu kolejnego sprawcy. Jedyny znany sprawca zdarzenia jest w rękach policji. https://t.co/7g31Lpa7v4— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026