Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje, by przedwcześnie nie ferować wyroków w spawie strzelaniny

Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, apeluje, by nie ulegać dezinformacji i manipulacji w zawiązku ze strzelaniną w Krakowie. - Śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych - napisał w mediach społecznościowych.
Wojewoda kujawsko-pomorski złożył kondolencje bliskim ofiar i zaapelował o czerpanie informacji ze sprawdzonych źródeł.
- Bardzo proszę i apeluję w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie - śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych. Bądźcie czujni na dezinformację i manipulację w mediach społecznościowych. Weryfikujcie źródła informacji. Nie ferujmy wyroków, nie znając wszystkich faktów - napisał Michał Sztybel na Facebooku. - Jestem pewien, że wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną szybko i dokładnie wyjaśnione przez właściwe służby - dodał.
Kondolencje bliskim ofiar złożył na Facebooku także marszałek województwa, Piotr Całbecki.
- Ta tragedia nigdy nie powinna się wydarzyć. - Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o tych dramatycznych wydarzeniach. Jestem myślami z mieszkańcami Krakowa, a przede wszystkim z rodzinami i bliskimi ofiar. W tych trudnych chwilach łączę się z nimi w bólu i składam wyrazy najgłębszego współczucia - napisał Piotr Całbecki.W Krakowie w momencie strzelaniny był pochodzący z Torunia artysta Tomasz Organek. Relacjonował wydarzenia na swoim profilu na Instagramie, udostępniając zdjęcia - publikujemy niektóre poniżej.
Kondolencje złożył też na Facebooku Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
Radosław Sikorski: Kondolencje płyną z całego świata
Ministrowie spraw zagranicznych z całego świata ślą kondolencje po zamachu w Krakowie - napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.
- Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność - dodał szef polskiej dyplomacji.
Kondolencje i wyrazy współczucia złożyli również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Węgier Peter Magyar, ambasador USA w Polsce Tom Rose i białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska.
- W sobotę (7 listopada) rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej, a osoba z tego auta oddała strzały do przypadkowych ludzi.
- Zginęło 6 osób, rannych zostało 15 osób - w tym policjanci (to informacje na godz. 18).
- Więcej o strzelaninie piszemy tutaj.