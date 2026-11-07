Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje, by przedwcześnie nie ferować wyroków w spawie strzelaniny

Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, apeluje, by nie ulegać dezinformacji i manipulacji w zawiązku ze strzelaniną w Krakowie. - Śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych - napisał w mediach społecznościowych.

Wojewoda kujawsko-pomorski złożył kondolencje bliskim ofiar i zaapelował o czerpanie informacji ze sprawdzonych źródeł.



- Bardzo proszę i apeluję w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie - śledźcie oficjalne komunikaty policji i innych służb państwowych. Bądźcie czujni na dezinformację i manipulację w mediach społecznościowych. Weryfikujcie źródła informacji. Nie ferujmy wyroków, nie znając wszystkich faktów - napisał Michał Sztybel na Facebooku. - Jestem pewien, że wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną szybko i dokładnie wyjaśnione przez właściwe służby - dodał.



Kondolencje bliskim ofiar złożył na Facebooku także marszałek województwa, Piotr Całbecki.



- Ta tragedia nigdy nie powinna się wydarzyć. - Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o tych dramatycznych wydarzeniach. Jestem myślami z mieszkańcami Krakowa, a przede wszystkim z rodzinami i bliskimi ofiar. W tych trudnych chwilach łączę się z nimi w bólu i składam wyrazy najgłębszego współczucia - napisał Piotr Całbecki.

W Krakowie w momencie strzelaniny był

pochodzący z Torunia artysta Tomasz Organek

Kondolencje złożył

Paweł Gulewski, prezydent Torunia

- Toruń solidaryzuje się dziś z Krakowem - napisał na swoim profilu na facebooku Paweł Gulewski. - Myślami jesteśmy z rannymi, ich rodzinami i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Życzymy poszkodowanym jak najszybszego powrotu do zdrowia. Dziękuję funkcjonariuszom policji i służbom ratunkowym za ich działania w tych dramatycznych okolicznościach - czytamy we wpisie prezydenta Torunia.

Radosław Sikorski: Kondolencje płyną z całego świata







Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje



W sobotę (7 listopada) rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej, a osoba z tego auta oddała strzały do przypadkowych ludzi.

Zginęło 6 osób, rannych zostało 15 osób - w tym policjanci (to informacje na godz. 18).

Więcej o strzelaninie piszemy tutaj.

. Relacjonował wydarzenia na swoim profilu na Instagramie, udostępniając zdjęcia - publikujemy niektóre poniżej.też na FacebookuMinistrowie spraw zagranicznych z całego świata ślą kondolencje po zamachu w Krakowie - napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.- Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność - dodał szef polskiej dyplomacji.Kondolencje i wyrazy współczucia złożyli również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Węgier Peter Magyar, ambasador USA w Polsce Tom Rose i białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska.