Żurek po strzelaninie w Krakowie: Państwo działa. Doprowadzimy do ukarania sprawcy

Szef MSWiA Marcin Kierwiński jest w drodze do Krakowa w związku ze strzelaniną. Na miejscu odbędzie się narada z przedstawicielami służb.

Tragiczne wydarzenia, do jakich doszło w Krakowie, komentują politycy, składają wyrazy współczucia bliskim ofiar.



- Tragiczna strzelanina na Rynku w Krakowie. Dla nas, mieszkańców Krakowa i Małopolski, to szczególnie trudne chwile - napisał wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Zapewnił, że jest w kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych, wojewodą i wszystkimi służbami.



Minister Sprawiedliwości informuje o działaniu służb.



- Ogromna tragedia na krakowskim Rynku. Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii - napisał na X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku. Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni - dodał Waldemar Żurek.





Szef MSWiA pojechał na miejsce zdarzenia, o czym poinformowała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki jest w drodze do Krakowa - napisał w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki .



- Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń - dodał w swoim wpisie. Podkreślił, że bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem.





Premier Donald Tusk napisał, że jest na bieżąco informowany o sytuacji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.



- Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu - dodał szef rządu.



Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył kondolencje rodzinom ofiar napastników.



- Jestem wstrząśnięty informacjami o dramatycznych wydarzeniach z Krakowa. Najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar, dużo siły dla rannych - napisał.