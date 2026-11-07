Żurek po strzelaninie w Krakowie: Państwo działa. Doprowadzimy do ukarania sprawcy

Szef MSWiA Marcin Kierwiński jest w drodze do Krakowa w związku ze strzelaniną. Na miejscu odbędzie się narada z przedstawicielami służb.
Tragiczne wydarzenia, do jakich doszło w Krakowie, komentują politycy, składają wyrazy współczucia bliskim ofiar.
- Tragiczna strzelanina na Rynku w Krakowie. Dla nas, mieszkańców Krakowa i Małopolski, to szczególnie trudne chwile - napisał wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Zapewnił, że jest w kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych, wojewodą i wszystkimi służbami.
Minister Sprawiedliwości informuje o działaniu służb.
- Ogromna tragedia na krakowskim Rynku. Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii - napisał na X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku. Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni - dodał Waldemar Żurek.
- Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń - dodał w swoim wpisie. Podkreślił, że bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem.
- Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu - dodał szef rządu.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył kondolencje rodzinom ofiar napastników.
- Jestem wstrząśnięty informacjami o dramatycznych wydarzeniach z Krakowa. Najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar, dużo siły dla rannych - napisał.
- W sobotę (7 listopada) rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej, a osoba z tego auta oddała strzały do przypadkowych ludzi.
- W strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie śmierć poniosło 6 osób, kilkanaście jest rannych, w tym policjanci.
- Napastnik został postrzelony przez policję.
- Więcej o wydarzeniach tutaj.