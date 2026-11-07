Strzelanina w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service
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Są śmiertelne ofiary strzelaniny w Krakowie. Policjanci postrzelili napastnika [AKTUALIZACJA]

Strzelanina w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service

Rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej, a osoba z tego auta oddała strzały do przypadkowych ludzi. Są ofiary śmiertelne i ranni, w tym policjanci.

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Nie żyje sześć osób. Są ranni, także wśród policjantów

W strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie śmierć poniosło 6 osób: 4 kobiety i dwóch mężczyzn, kilkanaście jest rannych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, napastników było dwóch. Obaj zostali zatrzymani przez policję, jeden z nich jest postrzelony. Wśród rannych są policjanci.

Donald Tusk: Policja bada tło zamachu

- Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu - napisał na Facebooku premier Donald Tusk.

Premier jest w drodze do Krakowa - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Głębokie wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego zamachu w Krakowie. Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. I gorący apel do polityków wszystkich opcji: nie grajcie tą tragedią. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni - napisał w mediach społecznościowych premier.

W drodze na miejsce zdarzenia są również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Poszkodowani w strzelaninie zostali przetransportowani do szpitali. Marcin Kierwiński poinformował, że wśród rannych jest dwóch funkcjonariuszy, a jeden z policjantów jest w bardzo ciężkim stanie.

Prezydent Krakowa ogłosił żałobę w mieście do 11 listopada.

Relacja Radia Kraków
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Strzelanina w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service Strzelanina w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service Strzelanina w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service Strzelanina w Krakowie/ Fot. PAP/Art Service
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