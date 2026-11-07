Uwaga na gęste mgły w całym Kujawsko-Pomorskiem! Jest ostrzeżenie IMGW

Miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może osadzać szadź, a to oznacza śliskie drogi i chodniki.
- Ostrzeżenie będzie obowiązywać od soboty (7 listopada) od godz. 18 do niedzieli (8 listopada) do godz. 11.
Miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może osadzać szadź, a to oznacza śliskie drogi i chodniki.
Dla fanów muzyka ważniejsza była mniej oficjalna część uroczystości - Bedoes spotkał się z nimi na Starym Rynku i zaśpiewał kilka utworów.
Powiatowi rajcy ponownie większością głosów odrzucili pomysł konsolidacji tamtejszego szpitala z Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i z grudziądzką lec…
Miejscami widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Lokalnie mgła może osadzać szadź, a to oznacza śliskie drogi i chodniki.
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Po godz. 6.24 samochód osobowy potrącił rowerzystę. Na miejscu wciąż działają służby.
Prokuratura we Włocławku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy są przekonani, że 20 osób powinno…
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Ogień wybuchł przed godz. 18 w piątek (6 listopada) w budynku na ul. Węglowej we Włocławku.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu pojawiła się już pierwsza bramka, mająca wykrywać metalowe, niebezpieczne przedmioty w plecakach i kieszeniach …
Kilkudziesięciu uczniów rolniczych szkół średnich zmierzyło się w regionalnym etapie konkursu „Bezpieczny rolnik”. Na uczestników czekał test teoretyczny…
Śledczy znaleźli u Ciechocinianina Makaka Rhesusa i ptaki, które - jak podejrzewają - też mogą być przedstawicielami gatunków chronionych w Konwencji Waszyngtońskiej…