Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska zaprasza na koncert patriotyczny „Wolna Polska"

Na scenie Moderator Areny pojawi się ponad 200 osób - wokaliści, tancerze i kapela Ziemi Bydgoskiej.

- Zaprezentujemy m.in. polskie tańce narodowe w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego, folklor różnych regionów kraju, piosenki żołnierskie, powstańcze, a także z czasów „Solidarności” – opowiada Elżbieta Kornaszewska-Rogacka, szefowa Ziemi Bydgoskiej. - Chcemy przedstawić koloryt naszej Polskiej Ziemi, nasz piękny polski folklor w wykonaniu małych i większych dzieci, a także dorosłych.





W programie tańce i piosenki z różnych regionów kraju. Do tego muzyka na żywo oraz chóry. Będzie refleksyjnie i patriotycznie.