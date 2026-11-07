Koncert Ziemi Bydgoskiej odbędzie się w niedzielę (8 listopada) w Moderator Arenie. / Fot. Magdalena Gill / archiwum
Bydgoszcz

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska zaprasza na koncert patriotyczny „Wolna Polska"

Koncert Ziemi Bydgoskiej odbędzie się w niedzielę (8 listopada) w Moderator Arenie. / Fot. Magdalena Gill / archiwum

Na scenie Moderator Areny pojawi się ponad 200 osób - wokaliści, tancerze i kapela Ziemi Bydgoskiej.

Wybierz się na koncert „Wolna Polska”. Zespół Ziemia Bydgoska na Święto Niepodległości
Wybierz się na koncert „Wolna Polska”. Zespół Ziemia Bydgoska na Święto Niepodległości
Prezentowali polski foklor w Stanach Zjednoczonych. Po tournée Ziemi Bydgoskiej w USA

- Zaprezentujemy m.in. polskie tańce narodowe w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego, folklor różnych regionów kraju, piosenki żołnierskie, powstańcze, a także z czasów „Solidarności” – opowiada Elżbieta Kornaszewska-Rogacka, szefowa Ziemi Bydgoskiej. - Chcemy przedstawić koloryt naszej Polskiej Ziemi, nasz piękny polski folklor w wykonaniu małych i większych dzieci, a także dorosłych.

W programie tańce i piosenki z różnych regionów kraju. Do tego muzyka na żywo oraz chóry. Będzie refleksyjnie i patriotycznie.
  • Koncert rozpocznie się w niedzielę (8 listopada) o godz. 16 w Moderator Arenie w Bydgoszczy. Są jeszcze ostatnie bilety.

Mówi Elżbieta Kornaszewska-Rogacka, szefowa Ziemi Bydgoskiej.
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: BydgoszczZiemia BydgoskaModerator Arenakoncert
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