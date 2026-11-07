Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska zaprasza na koncert patriotyczny „Wolna Polska"

Na scenie Moderator Areny pojawi się ponad 200 osób - wokaliści, tancerze i kapela Ziemi Bydgoskiej.
- Koncert rozpocznie się w niedzielę (8 listopada) o godz. 16 w Moderator Arenie w Bydgoszczy. Są jeszcze ostatnie bilety.
Na scenie Moderator Areny pojawi się ponad 200 osób - wokaliści, tancerze i kapela Ziemi Bydgoskiej.
Na scenie Moderator Areny pojawi się ponad 200 osób - wokaliści, tancerze i kapela Ziemi Bydgoskiej.
Na Dworu Głównym PKP w Toruniu można posłuchać instalacji dźwiękowej. To efekt spektaklu oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Drogi. Teatr…
Drugi koncert 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego” odbędzie się w sobotę (7 listopada) o godz. 18 w pałacu w Ostromecku.
Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, scenarzysta i reżyser został wyróżniony przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za całokształt…
Ponad 200 projekcji, dziewięć konkursów, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i wydarzenia specjalne. W sobotę w Toruniu rozpocznie się 34. edycja festiwalu…
Zachwyca surowym pięknem, a szum oceanu, wiatr i puste pejzaże wyspy zostają w pamięci na długo. Film „La Perra" od piątku (6 listopada) można oglądać…
Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego…
Czytelnicy znają Kamilę Cudnik od siedmiu lat, głównie jako autorkę powieści obyczajowych i kryminałów. Teraz można też dzięki jej utworom cofnąć…
W Wojewódzkim Ośrodku Animacji kultury w Toruniu odbyła się we wtorek (3 listopada) ceremonia wręczenia dorocznych nagród marszałka województwa w dziedzinie…
Światowej sławy scenograf, laureat Oscara za scenografię do „Listy Schindlera", twórca scenografii do filmów Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland czy Krzysztofa…
Wcześniej w filmie, teraz w radiu. Historia Jacka i Gajki Kuroniów ma kolejną odsłonę - w formie audiobooka z zapisem ich listów. Czytają je Magdalena Popławska…
Pieniądze zebrane podczas toruńskiej kwesty już zostały przeliczone. Do puszek wpadło aż 24 503,46 złotych. W akcji wzięło udział 78 wolontariuszy.