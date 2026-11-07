Ataki hakerów na markety w Europie. Czy nasza żywność jest odpowiednio bezpieczna?

W nocy z 1 na 2 listopada hakerzy zdalnie przestawili lodówki w ponad 115 marketach w sześciu krajach Europy Zachodniej.

- Nasze sieci handlowe są oparte na strukturach z Europy Zachodniej. Sądzę, że służby oraz pracownicy marketów odpowiednio zareagowali w tej sprawie - uważa Jarosław Pobereżny z Politechniki Bydgoskiej. - Jeżeli nie byłoby odpowiedniej reakcji, a produkty rozmrożone zostałyby ponownie zamrożone i nikt by się o tym nie dowiedział, to istniałoby niebezpieczeństwo zatruć.



Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że w Polsce zidentyfikowano 140 dużych lodówek podatnych na cyberataki. Jak podaje Kanał Zero - atak odnotowała również sieć Auchan w Polsce, ale nie doszło wówczas do strat dzięki reakcji pracowników. Z kolei Sanepid informował o wzmożonych kontrolach żywności.