Pierwsza fala ataków hakerskich uderzyła w sklepy we Francji 12 października. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay
KRAJ I ŚWIAT

Ataki hakerów na markety w Europie. Czy nasza żywność jest odpowiednio bezpieczna?

Pierwsza fala ataków hakerskich uderzyła w sklepy we Francji 12 października. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

W nocy z 1 na 2 listopada hakerzy zdalnie przestawili lodówki w ponad 115 marketach w sześciu krajach Europy Zachodniej.

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- Nasze sieci handlowe są oparte na strukturach z Europy Zachodniej. Sądzę, że służby oraz pracownicy marketów odpowiednio zareagowali w tej sprawie - uważa Jarosław Pobereżny z Politechniki Bydgoskiej. - Jeżeli nie byłoby odpowiedniej reakcji, a produkty rozmrożone zostałyby ponownie zamrożone i nikt by się o tym nie dowiedział, to istniałoby niebezpieczeństwo zatruć.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że w Polsce zidentyfikowano 140 dużych lodówek podatnych na cyberataki. Jak podaje Kanał Zero - atak odnotowała również sieć Auchan w Polsce, ale nie doszło wówczas do strat dzięki reakcji pracowników. Z kolei Sanepid informował o wzmożonych kontrolach żywności.

Mówi Jarosław Pobereżny z Politechniki Bydgoskiej.
TAGI: hakerzymarketyżywność
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