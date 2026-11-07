Śmiertelny wypadek w Radzyniu Chełmińskim w powiecie grudziądzkim

Po godz. 6.24 samochód osobowy potrącił rowerzystę. Na miejscu wciąż działają służby. Uwaga na utrudnienia.
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Po godz. 6.24 samochód osobowy potrącił rowerzystę. Na miejscu wciąż działają służby. Uwaga na utrudnienia.
Po godz. 6.24 samochód osobowy potrącił rowerzystę. Na miejscu wciąż działają służby. Uwaga na utrudnienia.
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Pięć uszkodzonych aut. To efekt zdarzenia na bydgoskim Szwederowie. Na ulicy Chołoniewskiego pojazd uderzył w kilka zaparkowanych aut. Jedno z nich uszkodziło…