Fot. Ilustracyjne
Grudziądz

Śmiertelny wypadek w Radzyniu Chełmińskim w powiecie grudziądzkim

Fot. Ilustracyjne

Po godz. 6.24 samochód osobowy potrącił rowerzystę. Na miejscu wciąż działają służby. Uwaga na utrudnienia.

Palił się dom jednorodzinny we Włocławku. Jedna osoba została poszkodowana
Palił się dom jednorodzinny we Włocławku. Jedna osoba została poszkodowana
Mieszkaniec Ciechocinka 14 lat trzymał w domu małpę. Sprawę bada prokuratura


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Gdzie: Grudziądz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: wypadekRadzyń Chełmińskipotrącenie
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