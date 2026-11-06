Makak? fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne
Włocławek

Mieszkaniec Ciechocinka 14 lat trzymał w domu małpę. Sprawę bada prokuratura

Makak? fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Śledczy znaleźli u Ciechocinianina Makaka Rhesusa i ptaki, które - jak podejrzewają - też mogą być przedstawicielami gatunków chronionych w Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

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Postępowanie mieszkańca Ciechocinka wzięli pod lupę śledczy z włocławskiej prokuratury. Od 24 maja 2012 roku do teraz miał posiadać i przetrzymywać samca małpy z gatunku Makak Rhesus, podlegającego ochronie prawnej wynikającej bezpośrednio z Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Znaleziono u niego również ptaki, z których niektóre też mogą figurować na liście gatunków zabronionych.

- Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia warunków przetrzymywania ptaków i małpy, ich ochrony oraz niebezpieczeństwa względem ludzi i innych zwierząt - mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku. - Trzymanie małpy jako zwierzęcia domowego to temat, który od lat budzi wiele emocji wśród pasjonatów egzotycznych gatunków. Choć nie jest to niemożliwe, trzeba jasno powiedzieć – taka decyzja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji. Zarówno prawnych, jak i praktycznych. W Polsce nie obowiązuje całkowity zakaz posiadania małp, jednak ich trzymanie w warunkach domowych wymaga spełnienia określonych przepisów oraz, co równie istotne, świadomości potrzeb tych niezwykle inteligentnych i wymagających stworzeń - dodaje.

Czy można mieć w domu małpę?

  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, można ubiegać się o możliwość posiadania małpy, o ile dany gatunek nie jest objęty zakazem wynikającym z ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzeń, dotyczących gatunków uznawanych za niebezpieczne.
  • Wiele małp znajduje się na listach, co oznacza, że ich posiadanie wymaga uzyskanie dodatkowych zezwoleń.
Dodatkowym elementem postępowania jest kwestia wyjaśnienia, jak sprowadzono egzotyczne zwierzę do Polski.

- Kto wbrew zakazom posiada i przetrzymuje lub sprowadza z zagranicy żywe zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi lub je sprzedaje, wymienia, wynajmuje, udziela z nich darowizny lub użycza je podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - przypomina Małgorzata Kręcicka.

Czym jest lista CITES?
  • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.
  • Obejmuje ponad 35 tys. gatunków, w tym zwierzęta i rośliny, które są zagrożone wyginięciem.
  • Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.
  • Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r.

Gdzie: Włocławek
Uwaga: Na sygnale
TAGI: małpamakakzwierzę egzotyczne. CITESlista gatunków chronionych
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