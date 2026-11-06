Rolnicze BHP dla uczniów. Regionalny etap konkursu „Bezpieczny rolnik” na Politechnice Bydgoskiej

Kilkudziesięciu uczniów rolniczych szkół średnich zmierzyło się w regionalnym etapie konkursu „Bezpieczny rolnik”. Na uczestników czekał test teoretyczny i praktyczny.

Cały czas słyszymy o wypadkach dzieci i młodzieży w gospodarstwach - mówi doktor Agnieszka Goździewska-Nowicka z Politechniki Bydgoskiej.



- Nie oszukujmy się, ale młodzież pomaga rodzicom często w tych obszarach rolnych. Nie spodziewaliśmy się ogromnego zainteresowania, że będzie tak dużo młodzieży, która będzie chciała na tym etapie regionalnym konkursu zmierzyć się właśnie z trudnymi, bardzo trudnymi pytaniami - dodaje.



- Konkurs jest ważny, dlatego że my walczymy o zdrowie i życie młodych ludzi, którzy w przyszłości będą te gospodarstwa prowadzili. Więc nam zależy nam na tym, żeby ich wiedza i świadomość z zakresu tych zagrożeń była jak największa, a w przyszłości, żeby oni tym wypadkom nie ulegali - podkreśla Jerzy Wojtak z bydgoskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.



Trzy najlepsze osoby z etapu regionalnego pojadą 11 grudnia do Warszawy na finał. Zdobywca pierwszego miejsca w Bydgoszczy otrzyma 2 500 złotych nagrody.