Światowe kino ponownie w Grodzie Kopernika. Rozpoczyna się festiwal ToruńCamerimage

Ponad 200 projekcji, dziewięć konkursów, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i wydarzenia specjalne. W sobotę w Toruniu rozpocznie się 34. edycja festiwalu Camerimage.

Po raz pierwszy w oficjalnej nazwie festiwalu pojawi się nazwa miasta - Toruń.



- Potwierdzamy toruńskość festiwalu Camerimage. Chcemy być jako gmina miasta Toruń wydatnym współorganizatorem tych trzech edycji, ale również potwierdzać ten toruński brand - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



- Program bardzo ciekawy. Do filmów konkursowych w każdej sekcji, prawie do każdego jest gość, bądź goście, którzy spotykają się po filmie. Dużo pokazów filmów artystycznych, dużo spotkań ze studentami i dla studentów fundacji Tumult związanych z rokiem Wajdy - zapowiada Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage.



- Przygotowuję jakąś ideę przewodnią dla każdego festiwalu. W tym roku będzie to powrót do pełnowymiarowych właściwie warsztatów filmowych oraz do tematu, który jest bardzo gorący w świecie nie tylko filmowym, jakie nadzieje oraz niepokoje wzbudza sztuczna inteligencja w branży filmowej - wskazuje Marek Żydowicz, prezes fundacji Tumult, dyrektor festiwalu ToruńCamerimage.



Trzyletnia współpraca miasta z festiwalem, w ramach której Toruń pojawi się w jego nazwie, kosztuje 5,5 miliona złotych.



Festiwal ToruńCAMERIMAGE potrwa do 14 listopada. Na wybrane projekcje filmowe, wydarzenia i spotkania z twórcami przygotowano bezpłatne wejściówki. Szczegóły można sprawdzić TUTAJ.