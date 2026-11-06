Festiwal ToruńCamerimage rozpocznie się w sobotę. /fot. Michał Zaręba
Toruń

Światowe kino ponownie w Grodzie Kopernika. Rozpoczyna się festiwal ToruńCamerimage

Festiwal ToruńCamerimage rozpocznie się w sobotę. /fot. Michał Zaręba

Ponad 200 projekcji, dziewięć konkursów, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i wydarzenia specjalne. W sobotę w Toruniu rozpocznie się 34. edycja festiwalu Camerimage.

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Po raz pierwszy w oficjalnej nazwie festiwalu pojawi się nazwa miasta - Toruń.

- Potwierdzamy toruńskość festiwalu Camerimage. Chcemy być jako gmina miasta Toruń wydatnym współorganizatorem tych trzech edycji, ale również potwierdzać ten toruński brand - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

- Program bardzo ciekawy. Do filmów konkursowych w każdej sekcji, prawie do każdego jest gość, bądź goście, którzy spotykają się po filmie. Dużo pokazów filmów artystycznych, dużo spotkań ze studentami i dla studentów fundacji Tumult związanych z rokiem Wajdy - zapowiada Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage.

- Przygotowuję jakąś ideę przewodnią dla każdego festiwalu. W tym roku będzie to powrót do pełnowymiarowych właściwie warsztatów filmowych oraz do tematu, który jest bardzo gorący w świecie nie tylko filmowym, jakie nadzieje oraz niepokoje wzbudza sztuczna inteligencja w branży filmowej - wskazuje Marek Żydowicz, prezes fundacji Tumult, dyrektor festiwalu ToruńCamerimage.

Trzyletnia współpraca miasta z festiwalem, w ramach której Toruń pojawi się w jego nazwie, kosztuje 5,5 miliona złotych.

Festiwal ToruńCAMERIMAGE potrwa do 14 listopada. Na wybrane projekcje filmowe, wydarzenia i spotkania z twórcami przygotowano bezpłatne wejściówki. Szczegóły można sprawdzić TUTAJ.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: CamerimagefestiwalToruńCamerimageToruńfestiwal filmowy
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