Koncerty, teatr i wystawy. Co będzie się działo w Kujawsko-Pomorskiem między 6 a 8 listopada? [PRZEWODNIK]

Jesienny weekend w województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo interesująco. Miłośników kultury czekają muzyczne emocje, teatralne historie, spotkania z artystami, wystawy i rodzinne warsztaty. Od Zaduszek Jazzowych w Inowrocławiu, przez filmowe i muzyczne wydarzenia w Bydgoszczy, aż po koncerty i spektakle w mniejszych miejscowościach regionu – każdy znajdzie coś dla siebie.

Oto nasze propozycje na 6, 7 i 8 listopada. Planujemy kulturalny weekend.



BYDGOSZCZ



Mózg Festival Bydgoszcz – Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych



Kiedy? 6–8 listopada, piątek–niedziela

Gdzie? Klub Mózg, Młyny Rothera i Akademia Muzyczna

Międzynarodowy festiwal

W rzeźbiarskim duecie – wykład



Kiedy? 6 listopada, godz. 17:00

Gdzie? Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4, Bydgoszcz

Spotkanie

Spotkanie autorskie z Tomaszem Dymkiem



Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00.

Gdzie? Velvet Artcafe, ul. Gdańska 25, Bydgoszcz.

Rozmowa



Premiery: „Gubiąc się na przemian z odnajdywaniem” – spotkanie z Tymonem Czarneckim

Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, pl. Kościeleckich 7, Bydgoszcz

remierą debiutanckiego tomu poetyckiego Tymona Czarneckiego

Festiwal „Muzyka u Źródeł”

Kiedy? 6–8 listopada

Gdzie? Hala Pomp – Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242, Bydgoszcz

Festiwal



Old Film Festival 2026

6 listopada Andrzej Grabowski odbierze też Statuetkę Poli Negri - nagrodę filmową Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za całokształt swojej twórczości artystycznej. Uroczystość odbędzie się w Akademii Muzycznej o godz. 19.

Andrzej Grabowski odbierze też Statuetkę Poli Negri - nagrodę filmową Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za całokształt swojej twórczości artystycznej. Uroczystość odbędzie się w Akademii Muzycznej o godz. 19. 7 listopada o godz. 12.00 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego odbędzie się filmowe spotkanie z Leonardem Pietraszakiem. A o godz. 16 w Teatrze Kameralnym: spotkanie z Wojciechem Smarzowskim i projekcja spektaklu „Kuracja”. O godz. 19. odbędzie się tam wydarzenie „Żyłem 17 razy”. Spotkanie z reżyserem - Stanisławem Zawiślińskim.

o godz. 12.00 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego odbędzie się filmowe spotkanie z Leonardem Pietraszakiem. A o godz. 16 w Teatrze Kameralnym: spotkanie z Wojciechem Smarzowskim i projekcja spektaklu „Kuracja”. O godz. 19. odbędzie się tam wydarzenie „Żyłem 17 razy”. Spotkanie z reżyserem - Stanisławem Zawiślińskim. 8 listopada o godz. 13.30 koncert w kościół św. Mikołaja w Starym Fordonie. A o godz. 18 w teatrze kameralnym Wieczór z... Marilyn. W 100-letnią rocznicę urodzin.

Więcej o wydarzeniu pisaliśmy tutaj.



„Między klasyką a jazzem” – koncert

„Między klasyką a jazzem” – koncert

Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Dom Polski, ul. Grodzka 1, Bydgoszcz

koncertu Capella Bydgostiensis

„Don Pasquale” – opera komiczna

Kiedy? 6 i 7 listopada, godz. 19:00; 8 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Opera Nova, ul. Focha 5, Bydgoszcz

Opera Gaetana Donizettiego

„Błękitny Express” – spektakl teatralno-muzyczny



Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14, Bydgoszcz

teatralno-muzycznym kolażem

Spacer „Nie wszystek umrę” – Cmentarz Starofarny



Kiedy? 7 listopada, godz. 10:00

Gdzie? Cmentarz Starofarny, ul. Grunwaldzka 15, Bydgoszcz

Projekt Zabytek

Kotyliony na 11 listopada – warsztaty rodzinne

Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00.

Gdzie? Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6, Bydgoszcz.

warsztatów

„Słowa i emocje: Zaproszenie do podróży” – warsztaty dla dzieci

Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00

Gdzie? Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, pl. Kościeleckich 7, Bydgoszcz

Warsztaty logopedyczno-sensoryczne

Premiera albumu „Wąski Szlak” – Dziecięcy Chórek CHSD

Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00

Gdzie? Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12, Bydgoszcz

Dziecięcego Chórku CHSD z Bydgoszczy



Spotkanie wokół filmu „Wielki układ”

Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00.

Gdzie? Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4, Bydgoszcz.

film obyczajowy „Wielki układ”

„Jesień na dworze królowej Bony” – spotkanie rodzinne

Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00

Gdzie? Apteka „Pod Łabędziem”, ul. Gdańska 5, Bydgoszcz

ciekawostki dotyczące królowej Bony

„Trzy Świnki i Przyjaciele” – spektakl

Kiedy? 7 i 8 listopada, godz. 12:00

Gdzie? Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14, Bydgoszcz

Spektakl



„Barwy z ogrodu” – warsztaty naturalnego barwienia tkanin

Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00

Gdzie? Centrum Kultury Fordon, ul. Gawędy 5, Bydgoszcz

Warsztaty

Cykl warsztatów tworzenia animacji z wykorzystaniem AI

Kiedy? 7 listopada, godz. 13:00

Gdzie? Młyny Rothera, ul. Mennica 10, Bydgoszcz

Warsztaty

Odsłonięcie Bydgoskiego Autografu – Bedoes 2115

Kiedy? 7 listopada, godz. 13:00

Gdzie? Ulica Długa, Bydgoszcz

Bedoes

Więcej na ten temat pisalismy tutaj.



„Wszystko gra. Djembe na Bajce” – warsztaty muzyczne



Kiedy? 7 listopada, godz. 13:00

Gdzie? Centrum Kultury Fordon, ul. Gawędy 5, Bydgoszcz

gry na afrykańskich bębnach

„Bydgoski cud techniczny – śluza trapezowa” – spotkanie historyczne

Kiedy? 7 listopada, godz. 14:00.

Gdzie? Muzeum Kanału Bydgoskiego, ul. Staroszkolna 10, Bydgoszcz.

Spotkanie





Koncert w ramach Bydgoskiej Akademii Pianistycznej

Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Akademia Muzyczna, ul. prof. Godziszewskiego 1, Bydgoszcz

koncertu

Bydgoski Festiwal Dźwięku

Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Kościół św. Antoniego z Padwy, ul. Głucha 15, Bydgoszcz

Festiwal



Kiedy? 7 listopada, godz. 20:00

Gdzie? Music Cafe Szpulka, ul. Marcinkowskiego 12, Bydgoszcz „Spóźnieni na Tramwaj” – koncert

muzykę balansującą pomiędzy alternatywnym popem, ambientem i elektroniką

Frymark Bydgoski – jarmark produktów regionalnych i rękodzieła



Kiedy? 8 listopada, godz. 10:00

Gdzie? Ul. Gdańska 47, Bydgoszcz

Frymark

Majsterlab – warsztaty dla dzieci

Kiedy? 8 listopada, godz. 12:00 i 13:30

Gdzie? Młyny Rothera, ul. Mennica 10, Bydgoszcz

rodzinnych warsztatów

Koncert patriotyczny „Wolna Polska”

Kiedy? 8 listopada, godz. 16:00

Gdzie? Grupa Moderator Arena, ul. Toruńska 59, Bydgoszcz

koncertu

„Bydgoszcz Wieczorową Porą: Duchy i Legendy” – spacer z przewodnikiem



Kiedy? 8 listopada, godz. 16:30

Gdzie? Zbiórka na placu Kościeleckich, Bydgoszcz

Spacer

Bydgoska Scena Barokowa 2026 – koncert

Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Collegium Copernicanum, ul. Kopernika 1, Bydgoszcz

Koncert



Międzynarodowy Dzień Animacji 2026

Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12, Bydgoszcz

Międzynarodowego Dnia Animacji

TORUŃ

JAPA – Językowa Akademia Poezji i Autentyczności



Kiedy? 6 listopada, godz. 17:00

Gdzie? Książnica Kopernikańska w Toruniu

poezji, językowi i autentyczności wypowiedzi

Chodź na słówko – wieczór zawierania znajomości z warsztatami

Kiedy? 6 listopada, godz. 17:30

Gdzie? Dwór Artusa w Toruniu

spotkanie towarzyskie z elementami warsztatowymi

Wernisaż „Obojeśmy snem objęci” – malarstwo Anny Jakubowskiej



Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Teatr Muzyczny w Toruniu

wernisażu

„Antygona w Nowym Jorku” – spektakl teatralny

Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Spektakl

„Friends – the unauthorized musical parody”

Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

serialu „Przyjaciele”

„Głosy (nie)oczywiste #2 / Tradycja” – koncert

Kiedy? 6 listopada, godz. 20:00

Gdzie? Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu

Koncert

Alien x Majtis – Pomiędzy Tour

Kiedy? 6 listopada, godz. 20:00

Gdzie? Klub Od Nowa w Toruniu

wystąpią Alien i Majtis

„Śpiąca Królewna” – spektakl familijny



Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00

Gdzie? Teatr Baj Pomorski w Toruniu

Spektakl

Wykład o Danielu Chodowieckim – cykl zOBRAZowane



Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00

Gdzie? Ratusz Staromiejski w Toruniu

twórczości Daniela Chodowieckiego

ToruńCAMERIMAGE 2026 – gala otwarcia



Kiedy? 7 listopada, godz. 17:00

Gdzie? Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu

34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE

K-POP Universe – koncert



Kiedy? 7 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

koreańskiej muzyki pop

„Akty Zgonu” – spektakl improwizowany



Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Dwór Artusa w Toruniu

Aktorzy tworzą historie na żywo

Wieczór ze swingiem u Glenna Millera



Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

muzyczny klimat lat 30. i 40. XX wieku

Wystawa „Wajda na nowo” – plakaty Andrzeja Pągowskiego



Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00 – wernisaż

Gdzie? Fundacja Tumult w Toruniu

plakaty Andrzeja Pągowskiego

ARMIA – koncert „Legenda”



Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Klub Lizard King w Toruniu

Zespół ARMIA

10 Tenorów – 10 głosów, jedna scena



Kiedy? 8 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dziesięciu tenorów

WŁOCŁAWEK



Weronika Gęsicka „Pokrzywka” – wystawa fotografii



Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00 – wernisaż

Gdzie? Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, Włocławek

Wystawa

Puzzlowe pogaduchy



Kiedy? 7 listopada, godz. 9:30–14:00

Gdzie? Sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Warszawska 11/13, Włocławek

spotkanie miłośników układania puzzli

„Patriotyczne inspiracje” – warsztaty rodzinne



Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00.

Gdzie? Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek

warsztaty plastyczne

10 Tenorów – „10 głosów, jedna scena”



Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Centrum Kultury Browar B., ul. Łęgska 28, Włocławek

„Choinkowe ozdoby ceramiczne” – warsztaty w Skarbcu Fajansu



Kiedy? 8 listopada, godz. 11:00–13:00

Gdzie? Pracownia Skarbów, Skarbiec Fajansu, ul. Żabia 2, Włocławek

Warsztaty

Wieczornica patriotyczna w muzeum



Kiedy? 8 listopada, godz. 15:00

Gdzie? Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Juliusza Słowackiego 1a, Włocławek

Tomasza Wąsika

„Pod wiatr” – spektakl teatralny



Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00

Gdzie? Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13, Włocławek

Spektakl

INOWROCŁAW



12. Zaduszki Jazzowe



Kiedy? 6 listopada, godz. 18:30

Gdzie? Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej, ul. Jana Kilińskiego 16, Inowrocław

Inowrocławskich Zaduszek Jazzowych

Magic Tenors i Orkiestra Le Figaro

Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00

Gdzie? ul. Klasztorna 2, Inowrocław

kwartet wokalny

GRUDZIĄDZ

Królewski Balet Klasyczny – „Jezioro Łabędzie”



Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Teatr, ul. Teatralna 1, Grudziądz

klasyczny balet

Warsztaty „Sobota w Muzeum” – rysowanie mandali



Kiedy? 7 listopada, godz. 10:00

Gdzie? Sala edukacyjna, ul. Spichrzowa 17, Grudziądz

kreatywnych warsztatach

9. Sweet Accordion Festiwal 2026



Kiedy? 8 listopada, godz. 16:00

Gdzie? Klub Akcent, ul. Wybickiego 38, Grudziądz

od francuskich melodii po muzykę latynoską



SOLEC KUJAWSKI

„Jutra nie będzie” – Teatr Klika



Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Teatr Klika, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1, Solec Kujawski

Spektakl

WĄBRZEŹNO

Czerwone Gitary – Diamentowy Koncert 60-lecia



Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, Wąbrzeźno

Czerwone Gitary

BARCIN

Magic Tenors i Orkiestra Le Figaro



Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Miejski Dom Kultury, ul. Artylerzystów 8, Barcin

międzynarodowy kwartet wokalny Magic

„Back to Amy” – koncert



Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Miejski Dom Kultury, ul. Artylerzystów 8, Barcin

muzycznym widowiskiem

OSTROMECKO

IX Festiwal „Muzyka w Willi Blumwego” – dzień drugi



Kiedy? 7 listopada, godz. 18:00

Gdzie? Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, ul. Bydgoska 9

Festiwal

Więcej o wydarzeniu pisaliśmy tutaj.



ŻNIN

Andrzej Piaseczny z Orkiestrą – „Szczęściem nie bój się nakruszyć”



Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00

Gdzie? Cukrownia Żnin, ul. Janickiego 1, Żnin

koncertu

Andrzej Piaseczny

KRUSZWICA



Cała Polska Gra Chopina – koncert w Kruszwicy



Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00

Gdzie? Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”, ul. Niepodległości 43, Kruszwica

koncert

WIĘCBORK

„Żona do adopcji” – spektakl teatralny



Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00

Gdzie? Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Pocztowa 2, Więcbork

Spektakl

gromadzi artystów zajmujących się muzyką współczesną i sztukami wizualnymi. W programie są koncerty, performance oraz instalacje audio i wideo, w których ważną rolę odgrywa dźwięk. Wydarzenie prezentuje eksperymentalne formy sztuki i zachęca do poznawania nowych kierunków artystycznych.będzie poświęcone twórczości dwóch bydgoskich rzeźbiarzy – Piotra Trieblera i Teodora Gajewskiego. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną ich najbardziej reprezentacyjne realizacje oraz wybrane dzieła. To okazja do poznania historii lokalnej rzeźby i sylwetek artystów związanych z Bydgoszczą.Spotkanie będzie poświęcone współczesnej literaturze dramatycznej i miejscu dramatu w dzisiejszej kulturze. Gościem wydarzenia będzie Tomasz Dymek – dziennikarz, improwizator i dramatopisarz związany ze sceną freestyle'ową oraz slamem poetyckim.będzie okazją do dyskusji o czytelnictwie, teatrze i współczesnym pisaniu.Wydarzenie będzie pzatytułowanego „Bezczelny surdut spełnienia”. Spotkaniu towarzyszyć będzie recital gitarowy, który uzupełni literacką część wieczoru. To propozycja dla osób zainteresowanych współczesną poezją i kameralnymi wydarzeniami artystycznymi.poświęcony jest muzyce kameralnej i prezentowaniu jej różnorodnych odsłon. W programie znalazły się koncerty łączące klasykę, jazz i muzykę francuską. Wydarzenie odbywa się w zabytkowej przestrzeni Hali Pomp, która tworzy wyjątkową atmosferę dla muzycznych spotkań.W Bydgoszczy trwa szósta edycja festiwalu poświęconego klasyce kina i twórczości wybitnych filmowców.Podczaspod batutą Raoula Grüneisa zaprezentuje „Divertimento” Béli Bartóka, utwór pełen energii i muzycznych kontrastów. Drugą część wieczoru wypełni suita „Focus” Eddiego Sautera, skomponowana dla legendarnego saksofonisty Stana Getza. Wydarzenie połączy brzmienie muzyki klasycznej z jazzową ekspresją.opowiada historię miłosnej intrygi, w której nie brakuje humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Realizacja Opery Nova nadaje klasycznej komedii filmowy charakter, przywołując klimat nowojorskiego kina gangsterskiego lat 40. i 50. XX wieku. To propozycja dla miłośników opery, muzyki klasycznej i teatralnego humoru.Przedstawienie jestinspirowanym kabaretem międzywojnia. Twórcy wykorzystują estetykę dawnych rewii, by opowiedzieć o współczesnej tożsamości, niepewności i odwadze życia na własnych zasadach. Spektakl łączy muzykę, teatr i elementy awangardy.zaprasza na spacer po jednej z najstarszych bydgoskich nekropolii. Uczestnicy poznają historie osób związanych z miastem i odkryją ślady przeszłości zachowane na cmentarzu. Spotkanie będzie okazją do poznania lokalnej historii i biografii ważnych bydgoszczan.Podczasuczestnicy własnoręcznie wykonają kotyliony nawiązujące do polskich symboli narodowych. Zajęcia będą okazją do poznania tradycji związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi i zachęcają do wspólnego, twórczego spędzania czasu.będą inspirowane książką „Felek w dżungli”. W programie znajdą się zabawy sensoryczne, aktywności ruchowe oraz ćwiczenia wspierające rozwój mowy i komunikacji. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat wraz z rodzinami.Wydarzenie będzie koncertową premierą debiutanckiego albumu. Młodzi wykonawcy zaprezentują publiczności materiał ze swojej pierwszej płyty. Spotkanie będzie okazją do poznania muzycznych dokonań lokalnego zespołu dziecięcego.Podczas spotkania zaprezentowany zostaniez 1976 roku w reżyserii Andrzeja J. Piotrowskiego. W głównej roli wystąpił w nim Leonard Pietraszak, któremu poświęcony jest tegoroczny program wydarzeń muzealnych. Projekcję poprzedzi wprowadzenie prof. Piotra Zwierzchowskiego, filmoznawcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.Uczestnicy poznająi produktów, które przywiozła ze swojej ojczyzny. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jak wykorzystywano włoszczyznę nie tylko w kuchni, ale również w kosmetyce. W części praktycznej uczestnicy odtworzą recepturę kremu ochronnego idealnego na chłodniejsze dni.jest nową interpretacją klasycznej baśni braci Grimm o trzech świnkach. Muzyczna opowieść pokazuje, że każdy człowiek ma talent, którym może podzielić się z innymi. Przedstawienie porusza również temat akceptacji różnic i wzajemnego szacunku.Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania naturalnych barwników pochodzenia roślinnego. Podczas zajęć będą eksperymentować z kolorami i technikami barwienia materiałów.pozwolą połączyć kreatywność z poznawaniem ekologicznych metod tworzenia i zdobienia tkanin.Wstęp wolny.Podczas spotkania uczestnicy poznają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu animacji.będą okazją do eksperymentowania z narzędziami cyfrowymi i rozwijania własnych pomysłów. Każdy uczestnik będzie mógł stworzyć własną animację przy użyciu dostępnych technologii.Borys Przybylski, znany jako, odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. W ten sposób dołączy do grona osób szczególnie zasłużonych dla promocji miasta. Spotkanie będzie okazją do zobaczenia popularnego rapera i wspólnego świętowania tego wydarzenia.Uczestnicy poznają podstawydjembe i dundun. Podczas zajęć będą uczyć się tworzenia wspólnego rytmu oraz zasad polirytmii charakterystycznej dla zachodnioafrykańskiej tradycji perkusyjnej. Warsztaty będą okazją do aktywnego muzykowania i poznawania innych kultur.będzie poświęcone niezwykłej konstrukcji hydrotechnicznej powstałej w XIX wieku. Uczestnicy poznają historię śluzy trapezowej i dowiedzą się, jak rozwój inżynierii wpłynął na funkcjonowanie miasta. To propozycja dla osób zainteresowanych historią techniki i dziedzictwem przemysłowym Bydgoszczy.Podczaspubliczność usłyszy utwory wybitnych kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta, Sergiusza Rachmaninowa, Jana Sebastiana Bacha i Claude'a Debussy'ego. Program obejmuje różnorodne style i epoki muzyczne, od baroku po muzykę XX wieku. Wydarzenie będzie okazją do spotkania z muzyką fortepianową w wykonaniu uczestników akademii.Wstęp wolny.łączy uznanych artystów z przedstawicielami bydgoskiego środowiska muzycznego oraz instrumentalistami z całej Polski. Wydarzenie obejmuje różnorodne projekty muzyczne i koncerty poświęcone pamięci zmarłych artystów. Program nawiązuje również do tradycji zaduszkowych spotkań muzycznych.Zespół zaprezentuje. Projekt tworzą Małgorzata Dziemitko-Magrowska, Bartosz Zalewski, Daniel Górny i Konrad Kamiński. Ich brzmienie opiera się na kontrastach, eksperymentach dźwiękowych i połączeniu organicznych instrumentów z klubową elektroniką.to cykliczne wydarzenie promujące lokalnych producentów, rzemieślników i twórców. Na stoiskach będzie można znaleźć ekologiczne produkty spożywcze, regionalne przysmaki oraz rękodzieło. To dobra okazja do poznania lokalnych wyrobów i wsparcia niewielkich producentów.Podczasdzieci będą budować własne drewniane latarenki z wcześniej przygotowanych elementów. Uczestnicy poznają podstawy pracy manualnej i samodzielnie złożą dekorację, która może ozdobić dom w jesienne wieczory. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.Podczaszaprezentowane zostaną znane polskie pieśni patriotyczne związane z historią i walką o niepodległość. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, który zaprezentuje muzykę i tradycje narodowe. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego świętowania zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości.będzie poświęcony bydgoskim legendom, tajemniczym historiom i opowieściom związanym z dawnymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy poznają mniej oczywiste oblicze Starego Miasta, a przewodnik przedstawi lokalne podania z przymrużeniem oka. To propozycja dla osób, które chcą odkrywać historię Bydgoszczy w nieco bardziej nietypowy sposób.przeniesie publiczność do Włoch XVI i początku XVII wieku, prezentując rozwój świeckiej muzyki wokalnej. Głównym tematem programu będzie madrygał – gatunek muzyczny charakterystyczny dla epoki renesansu i wczesnego baroku. Wydarzenie będzie okazją do poznania dawnej muzyki w wykonaniu artystów specjalizujących się w repertuarze historycznym.W ramach obchodówodbędzie się pokaz czternastu filmów animowanych z różnych części świata. Publiczność zobaczy produkcje z Brazylii, Francji, Grecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Cały seans potrwa 102 minuty i zaprezentuje różnorodne style, techniki oraz tematy współczesnej animacji.Spotkanie poświęcone. Uczestnicy będą mogli poznać różne sposoby interpretowania tekstów i wyrażania własnych myśli. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych literaturą i kulturą słowa.Wydarzenie łączy. Uczestnicy będą mieli okazję poznać nowe osoby i porozmawiać w swobodnej atmosferze.Podczaszaprezentowane zostaną prace malarskie Anny Jakubowskiej. Wystawa pozwoli przyjrzeć się artystycznej interpretacji snu, wyobraźni i emocji. Spotkanie będzie okazją do bezpośredniego kontaktu ze sztuką współczesną.opowiada historię ludzi zmagających się z samotnością i wykluczeniem społecznym. Przedstawienie łączy elementy dramatu i czarnego humoru, poruszając ważne problemy współczesnego świata. To propozycja dla widzów ceniących teatr podejmujący trudne tematy.Spektakl jest muzyczną parodią popularnego. Widzowie zobaczą znane postacie i sytuacje przedstawione w humorystycznej, musicalowej formie. Nie zabraknie muzyki, żartów i nawiązań do kultowych scen serialu.będzie muzycznym spotkaniem z tradycją i różnorodnymi formami interpretacji muzyki. Publiczność będzie mogła usłyszeć utwory prezentujące nieoczywiste podejście do dziedzictwa muzycznego. Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej przestrzeni zabytkowego kościoła.Wstęp bezpłatny.Na sceniew ramach trasy koncertowej „Pomiędzy Tour”. Publiczność może spodziewać się energetycznego występu i prezentacji materiału muzycznego artystów. To propozycja przede wszystkim dla fanów współczesnej muzyki alternatywnej i rapu.przedstawia znaną baśniową historię o królewnie, na którą rzucono zaklęcie. Widzowie będą mogli śledzić pełną przygód opowieść o miłości, odwadze i walce dobra ze złem. Przedstawienie jest propozycją dla rodzin z dziećmi.Spotkanie będzie poświęcone, znanego grafika i ilustratora. Uczestnicy poznają najważniejsze informacje o jego życiu oraz artystycznym dorobku. Wykład to okazja do poszerzenia wiedzy o historii sztuki.Rozpocznie się, poświęconego sztuce autorów zdjęć filmowych. W programie festiwalu znajdą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami i wydarzenia branżowe. To jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń filmowych organizowanych w Toruniu.Wydarzenie będzie muzyczną podróżą do świata. Publiczność usłyszy popularne utwory i zobaczy widowiskową oprawę sceniczną. Koncert skierowany jest przede wszystkim do fanów koreańskiej kultury i K-popu.Spektakl opiera się na improwizacji aktorskiej, dzięki czemu przebieg przedstawienia jest nieprzewidywalny., wykorzystując pomysły i inspiracje płynące ze spotkania z publicznością. To propozycja dla osób lubiących humor i niekonwencjonalne formy teatralne.Wydarzenie przeniesie uczestników w. W programie znajdzie się muzyka swingowa inspirowana twórczością Glenna Millera. To propozycja dla miłośników klasycznych brzmień i tanecznej atmosfery.Wystawa prezentujeinspirowane twórczością Andrzeja Wajdy. Prace nawiązują do filmowego dorobku jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Ekspozycja będzie interesującą propozycją dla miłośników kina, grafiki i plakatu artystycznego.zaprezentuje materiał z albumu „Legenda”, jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka alternatywnego. Koncert będzie okazją do usłyszenia na żywo utworów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki niezależnej. Wydarzenie skierowane jest do fanów mocniejszych gitarowych brzmień.Na scenie wystąpiprezentujących znane utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Koncert połączy potężne możliwości wokalne z widowiskową oprawą muzyczną. To propozycja dla osób ceniących koncerty o charakterze operowym i crossoverowym.prezentuje kolaże fotograficzne i obiekty artystyczne autorstwa Weroniki Gęsickiej. Artystka przekształca pozornie zwyczajne obrazy, przedmioty i sytuacje, nadając im nowe znaczenia i wydobywając ukryte emocje. Ekspozycja zachęca do zastanowienia się nad tym, jak zmienia się nasze postrzeganie rzeczywistości pod wpływem szczegółów i kontekstu.Wstęp bezpłatny.Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Polskim Stowarzyszeniem Puzzlowym zaprasza na. Uczestnicy mogą przynieść własne zestawy lub skorzystać z puzzli przygotowanych przez organizatorów. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe, a dzieci i młodzież pod opieką pełnoletniego opiekuna.Wstęp bezpłatny.Muzeum zaprasza dzieci wraz z opiekunami napoświęcone polskim symbolom narodowym. Uczestnicy wykonają godło Polski oraz kokardy narodowe, korzystając z materiałów zapewnionych przez organizatorów. Spotkanie obejmie również część edukacyjną, podczas której będzie można poznać muzealne eksponaty związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski.Uczestnicy warsztatów poznają podstawy pracy z ceramiką i samodzielnie zaprojektują oraz uformują świąteczne ozdoby choinkowe. Zajęcia będą pierwszą częścią dwudniowego cyklu, którego kontynuacja odbędzie się 22 listopada i będzie poświęcona malowaniu oraz szkliwieniu wykonanych dekoracji.skierowane są do osób od 14. roku życia, które chcą rozwijać zdolności manualne i stworzyć własne świąteczne ozdoby.Spotkanie rozpocznie się prelekcjąpoświęconą wydarzeniom we Włocławku z listopada 1918 roku. Następnie wystąpi chór męski „Osięciny”, prezentując polskie pieśni patriotyczne. Uczestnicy będą mogli również włączyć się we wspólne śpiewanie znanych utworów, takich jak „Biały krzyż” czy „Rozkwitały pąki białych róż”.opowiada historię trzech sióstr, ich matki oraz rodzinnych relacji naznaczonych trudną przeszłością. Przedstawienie porusza temat miłości, bliskości, niewypowiedzianych emocji i skomplikowanych więzi międzyludzkich. Widzowie mogą spodziewać się wzruszającej opowieści, w której nie zabraknie również muzyki i humoru, a na scenie pojawią się m.in. Ewa Decówna i Tatiana Sosna-Sarno.Podczas dwunastej edycjiwystąpią wokalista Krzysztof Iwaneczko oraz basista Filip Sojka. Motywem przewodnim koncertu będą aranżacje utworów Franka Sinatry. Na scenie pojawią się również Kinga Rogóż, Piotr Rogóż, Michał Dykban, Jacek Cichocki, Igor Nowicki i Mateusz Krawczyk.Międzynarodowywystąpi z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Le Figaro. W programie znajdą się klasyczne utwory operowe, przeboje musicalowe oraz znane kompozycje muzyki rozrywkowej. Występ połączy wokalne popisy artystów z choreografią i widowiskową oprawą.Publiczność zobaczyPiotra Czajkowskiego w wykonaniu Królewskiego Baletu Klasycznego pod dyrekcją Marcina Rolczyńskiego. Spektakl opowiada historię miłości księcia Zygfryda i Odetty, zaklętej w łabędzia przez złego czarnoksiężnika. Przedstawienie zachwyci klasyczną choreografią, pięknymi kostiumami i baśniową scenografią.Uczestnicy wezmą udział wpoświęconych rysowaniu i kolorowaniu mandali. Zajęcia mają charakter relaksacyjny i pomagają ćwiczyć koncentrację oraz cierpliwość. Każdy będzie mógł stworzyć własną kompozycję z geometrycznych wzorów.Podczas dziewiątej edycji festiwalu głównym bohaterem będzie akordeon i jego niezwykłe możliwości muzyczne. Wśród zaproszonych gości znajdą się Maja Sikorowska i Kroke, Kamil Szafrański oraz Trzy Struny. Publiczność usłyszy kompozycje inspirowane różnymi gatunkami muzycznymi –i filmową.opowiada o miłości, życiowych niespodziankach i spotkaniach, które potrafią odmienić codzienność. Przedstawienie łączy humor z refleksją nad tym, co w życiu najważniejsze. Całość utrzymana jest w nieco baśniowej, onirycznej stylistyce, przywodzącej na myśl twórczość Tima Burtona.Zespółzaprezentuje koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia działalności artystycznej. W programie znajdą się największe przeboje grupy oraz nowsze utwory. Będzie to muzyczna podróż przez kilka dekad polskiej muzyki rozrywkowej, pełna wspomnień i wspólnego śpiewania.Na scenie wystąpiTenors wraz z Orkiestrą Symfoniczną Le Figaro. W repertuarze znajdą się utwory operowe, musicalowe i popularne przeboje w nowych aranżacjach. Koncert połączy wysokiej klasy śpiew, choreografię i widowiskową oprawę sceniczną.Wydarzenie będzieinspirowanym twórczością Amy Winehouse. Koncert połączy charakterystyczne brzmienia soulu i jazzu z wyjątkową oprawą wizualną oraz klimatem dawnych klubów muzycznych. To propozycja dla osób, które chcą przypomnieć sobie największe muzyczne inspiracje brytyjskiej wokalistki.jest propozycją dla miłośników muzyki wykonywanej w wyjątkowych, zabytkowych wnętrzach. Drugi dzień wydarzenia będzie kolejną odsłoną spotkań z muzyką w historycznej przestrzeni pałacowej. To okazja do połączenia kontaktu ze sztuką z odwiedzeniem jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w regionie.Podczaswystąpiwraz z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Miłosza Buchowskiego. Pierwsza część wieczoru wypełniona będzie światowymi przebojami w nowych aranżacjach, natomiast druga należeć będzie do znanych utworów artysty. Publiczność może spodziewać się muzycznego widowiska pełnego emocji i wzruszeń.W ramach ogólnopolskiego projektu odbędzie siępoświęcony twórczości Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiądzie Michał Szymanowski, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Wydarzenie będzie okazją do poznania muzyki polskiego kompozytora w wykonaniu cenionego pianisty.Wstęp bezpłatny.przedstawia historię Adama, którego uporządkowane życie niespodziewanie zamienia się w serię komicznych zdarzeń. Pod nieobecność żony w jego mieszkaniu pojawiają się nieoczekiwani goście, w tym wróżbita i przedstawicielka ośrodka adopcyjnego. Przedstawienie pełne jest zabawnych sytuacji, nieporozumień i zaskakujących zwrotów akcji.