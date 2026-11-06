Koncerty, teatr i wystawy. Co będzie się działo w Kujawsko-Pomorskiem między 6 a 8 listopada? [PRZEWODNIK]

Jesienny weekend w województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo interesująco. Miłośników kultury czekają muzyczne emocje, teatralne historie, spotkania z artystami, wystawy i rodzinne warsztaty. Od Zaduszek Jazzowych w Inowrocławiu, przez filmowe i muzyczne wydarzenia w Bydgoszczy, aż po koncerty i spektakle w mniejszych miejscowościach regionu – każdy znajdzie coś dla siebie.
Oto nasze propozycje na 6, 7 i 8 listopada. Planujemy kulturalny weekend.
BYDGOSZCZ
Mózg Festival Bydgoszcz – Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych
Międzynarodowy festiwal
- Kiedy? 6–8 listopada, piątek–niedziela
- Gdzie? Klub Mózg, Młyny Rothera i Akademia Muzyczna
gromadzi artystów zajmujących się muzyką współczesną i sztukami wizualnymi. W programie są koncerty, performance oraz instalacje audio i wideo, w których ważną rolę odgrywa dźwięk. Wydarzenie prezentuje eksperymentalne formy sztuki i zachęca do poznawania nowych kierunków artystycznych. W rzeźbiarskim duecie – wykład
Spotkanie
- Kiedy? 6 listopada, godz. 17:00
- Gdzie? Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4, Bydgoszcz
będzie poświęcone twórczości dwóch bydgoskich rzeźbiarzy – Piotra Trieblera i Teodora Gajewskiego. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną ich najbardziej reprezentacyjne realizacje oraz wybrane dzieła. To okazja do poznania historii lokalnej rzeźby i sylwetek artystów związanych z Bydgoszczą. Spotkanie autorskie z Tomaszem Dymkiem
- Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00.
- Gdzie? Velvet Artcafe, ul. Gdańska 25, Bydgoszcz.
Spotkanie będzie poświęcone współczesnej literaturze dramatycznej i miejscu dramatu w dzisiejszej kulturze. Gościem wydarzenia będzie Tomasz Dymek – dziennikarz, improwizator i dramatopisarz związany ze sceną freestyle'ową oraz slamem poetyckim. Rozmowa
będzie okazją do dyskusji o czytelnictwie, teatrze i współczesnym pisaniu.
Premiery: „Gubiąc się na przemian z odnajdywaniem” – spotkanie z Tymonem Czarneckim
- Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, pl. Kościeleckich 7, Bydgoszcz
Wydarzenie będzie premierą debiutanckiego tomu poetyckiego Tymona Czarneckiego
zatytułowanego „Bezczelny surdut spełnienia”. Spotkaniu towarzyszyć będzie recital gitarowy, który uzupełni literacką część wieczoru. To propozycja dla osób zainteresowanych współczesną poezją i kameralnymi wydarzeniami artystycznymi. Festiwal „Muzyka u Źródeł”
Festiwal
- Kiedy? 6–8 listopada
- Gdzie? Hala Pomp – Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242, Bydgoszcz
poświęcony jest muzyce kameralnej i prezentowaniu jej różnorodnych odsłon. W programie znalazły się koncerty łączące klasykę, jazz i muzykę francuską. Wydarzenie odbywa się w zabytkowej przestrzeni Hali Pomp, która tworzy wyjątkową atmosferę dla muzycznych spotkań.
Old Film Festival 2026
W Bydgoszczy trwa szósta edycja festiwalu poświęconego klasyce kina i twórczości wybitnych filmowców.
Więcej o wydarzeniu pisaliśmy tutaj.
- 6 listopada Andrzej Grabowski odbierze też Statuetkę Poli Negri - nagrodę filmową Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego za całokształt swojej twórczości artystycznej. Uroczystość odbędzie się w Akademii Muzycznej o godz. 19.
- 7 listopada o godz. 12.00 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego odbędzie się filmowe spotkanie z Leonardem Pietraszakiem. A o godz. 16 w Teatrze Kameralnym: spotkanie z Wojciechem Smarzowskim i projekcja spektaklu „Kuracja”. O godz. 19. odbędzie się tam wydarzenie „Żyłem 17 razy”. Spotkanie z reżyserem - Stanisławem Zawiślińskim.
- 8 listopada o godz. 13.30 koncert w kościół św. Mikołaja w Starym Fordonie. A o godz. 18 w teatrze kameralnym Wieczór z... Marilyn. W 100-letnią rocznicę urodzin.
„Między klasyką a jazzem” – koncert
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Dom Polski, ul. Grodzka 1, Bydgoszcz
Podczas koncertu Capella Bydgostiensis
pod batutą Raoula Grüneisa zaprezentuje „Divertimento” Béli Bartóka, utwór pełen energii i muzycznych kontrastów. Drugą część wieczoru wypełni suita „Focus” Eddiego Sautera, skomponowana dla legendarnego saksofonisty Stana Getza. Wydarzenie połączy brzmienie muzyki klasycznej z jazzową ekspresją. „Don Pasquale” – opera komiczna
Opera Gaetana Donizettiego
- Kiedy? 6 i 7 listopada, godz. 19:00; 8 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Opera Nova, ul. Focha 5, Bydgoszcz
opowiada historię miłosnej intrygi, w której nie brakuje humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Realizacja Opery Nova nadaje klasycznej komedii filmowy charakter, przywołując klimat nowojorskiego kina gangsterskiego lat 40. i 50. XX wieku. To propozycja dla miłośników opery, muzyki klasycznej i teatralnego humoru. „Błękitny Express” – spektakl teatralno-muzyczny
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14, Bydgoszcz
Przedstawienie jest teatralno-muzycznym kolażem
inspirowanym kabaretem międzywojnia. Twórcy wykorzystują estetykę dawnych rewii, by opowiedzieć o współczesnej tożsamości, niepewności i odwadze życia na własnych zasadach. Spektakl łączy muzykę, teatr i elementy awangardy. Spacer „Nie wszystek umrę” – Cmentarz Starofarny
Projekt Zabytek
- Kiedy? 7 listopada, godz. 10:00
- Gdzie? Cmentarz Starofarny, ul. Grunwaldzka 15, Bydgoszcz
zaprasza na spacer po jednej z najstarszych bydgoskich nekropolii. Uczestnicy poznają historie osób związanych z miastem i odkryją ślady przeszłości zachowane na cmentarzu. Spotkanie będzie okazją do poznania lokalnej historii i biografii ważnych bydgoszczan. Kotyliony na 11 listopada – warsztaty rodzinne
- Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00.
- Gdzie? Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6, Bydgoszcz.
Podczas warsztatów
uczestnicy własnoręcznie wykonają kotyliony nawiązujące do polskich symboli narodowych. Zajęcia będą okazją do poznania tradycji związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi i zachęcają do wspólnego, twórczego spędzania czasu. „Słowa i emocje: Zaproszenie do podróży” – warsztaty dla dzieci
Warsztaty logopedyczno-sensoryczne
- Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00
- Gdzie? Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, pl. Kościeleckich 7, Bydgoszcz
będą inspirowane książką „Felek w dżungli”. W programie znajdą się zabawy sensoryczne, aktywności ruchowe oraz ćwiczenia wspierające rozwój mowy i komunikacji. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat wraz z rodzinami. Premiera albumu „Wąski Szlak” – Dziecięcy Chórek CHSD
- Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00
- Gdzie? Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12, Bydgoszcz
Wydarzenie będzie koncertową premierą debiutanckiego albumu Dziecięcego Chórku CHSD z Bydgoszczy
. Młodzi wykonawcy zaprezentują publiczności materiał ze swojej pierwszej płyty. Spotkanie będzie okazją do poznania muzycznych dokonań lokalnego zespołu dziecięcego.
Spotkanie wokół filmu „Wielki układ”
- Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00.
- Gdzie? Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4, Bydgoszcz.
Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film obyczajowy „Wielki układ”
z 1976 roku w reżyserii Andrzeja J. Piotrowskiego. W głównej roli wystąpił w nim Leonard Pietraszak, któremu poświęcony jest tegoroczny program wydarzeń muzealnych. Projekcję poprzedzi wprowadzenie prof. Piotra Zwierzchowskiego, filmoznawcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. „Jesień na dworze królowej Bony” – spotkanie rodzinne
- Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00
- Gdzie? Apteka „Pod Łabędziem”, ul. Gdańska 5, Bydgoszcz
Uczestnicy poznają ciekawostki dotyczące królowej Bony
i produktów, które przywiozła ze swojej ojczyzny. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jak wykorzystywano włoszczyznę nie tylko w kuchni, ale również w kosmetyce. W części praktycznej uczestnicy odtworzą recepturę kremu ochronnego idealnego na chłodniejsze dni. „Trzy Świnki i Przyjaciele” – spektakl
Spektakl
- Kiedy? 7 i 8 listopada, godz. 12:00
- Gdzie? Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14, Bydgoszcz
jest nową interpretacją klasycznej baśni braci Grimm o trzech świnkach. Muzyczna opowieść pokazuje, że każdy człowiek ma talent, którym może podzielić się z innymi. Przedstawienie porusza również temat akceptacji różnic i wzajemnego szacunku.
„Barwy z ogrodu” – warsztaty naturalnego barwienia tkanin
- Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00
- Gdzie? Centrum Kultury Fordon, ul. Gawędy 5, Bydgoszcz
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania naturalnych barwników pochodzenia roślinnego. Podczas zajęć będą eksperymentować z kolorami i technikami barwienia materiałów. Warsztaty
pozwolą połączyć kreatywność z poznawaniem ekologicznych metod tworzenia i zdobienia tkanin.
Wstęp wolny. Cykl warsztatów tworzenia animacji z wykorzystaniem AI
- Kiedy? 7 listopada, godz. 13:00
- Gdzie? Młyny Rothera, ul. Mennica 10, Bydgoszcz
Podczas spotkania uczestnicy poznają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu animacji. Warsztaty
będą okazją do eksperymentowania z narzędziami cyfrowymi i rozwijania własnych pomysłów. Każdy uczestnik będzie mógł stworzyć własną animację przy użyciu dostępnych technologii. Odsłonięcie Bydgoskiego Autografu – Bedoes 2115
- Kiedy? 7 listopada, godz. 13:00
- Gdzie? Ulica Długa, Bydgoszcz
Borys Przybylski, znany jako Bedoes
, odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. W ten sposób dołączy do grona osób szczególnie zasłużonych dla promocji miasta. Spotkanie będzie okazją do zobaczenia popularnego rapera i wspólnego świętowania tego wydarzenia. Więcej na ten temat pisalismy tutaj.
„Wszystko gra. Djembe na Bajce” – warsztaty muzyczne
- Kiedy? 7 listopada, godz. 13:00
- Gdzie? Centrum Kultury Fordon, ul. Gawędy 5, Bydgoszcz
Uczestnicy poznają podstawy gry na afrykańskich bębnach
djembe i dundun. Podczas zajęć będą uczyć się tworzenia wspólnego rytmu oraz zasad polirytmii charakterystycznej dla zachodnioafrykańskiej tradycji perkusyjnej. Warsztaty będą okazją do aktywnego muzykowania i poznawania innych kultur. „Bydgoski cud techniczny – śluza trapezowa” – spotkanie historyczne
Spotkanie
- Kiedy? 7 listopada, godz. 14:00.
- Gdzie? Muzeum Kanału Bydgoskiego, ul. Staroszkolna 10, Bydgoszcz.
będzie poświęcone niezwykłej konstrukcji hydrotechnicznej powstałej w XIX wieku. Uczestnicy poznają historię śluzy trapezowej i dowiedzą się, jak rozwój inżynierii wpłynął na funkcjonowanie miasta. To propozycja dla osób zainteresowanych historią techniki i dziedzictwem przemysłowym Bydgoszczy.
Koncert w ramach Bydgoskiej Akademii Pianistycznej
- Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Akademia Muzyczna, ul. prof. Godziszewskiego 1, Bydgoszcz
Podczas koncertu
publiczność usłyszy utwory wybitnych kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta, Sergiusza Rachmaninowa, Jana Sebastiana Bacha i Claude'a Debussy'ego. Program obejmuje różnorodne style i epoki muzyczne, od baroku po muzykę XX wieku. Wydarzenie będzie okazją do spotkania z muzyką fortepianową w wykonaniu uczestników akademii.
Wstęp wolny. Bydgoski Festiwal Dźwięku
Festiwal
- Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Kościół św. Antoniego z Padwy, ul. Głucha 15, Bydgoszcz
łączy uznanych artystów z przedstawicielami bydgoskiego środowiska muzycznego oraz instrumentalistami z całej Polski. Wydarzenie obejmuje różnorodne projekty muzyczne i koncerty poświęcone pamięci zmarłych artystów. Program nawiązuje również do tradycji zaduszkowych spotkań muzycznych. „Spóźnieni na Tramwaj” – koncert
- Kiedy? 7 listopada, godz. 20:00
- Gdzie? Music Cafe Szpulka, ul. Marcinkowskiego 12, Bydgoszcz
Zespół zaprezentuje muzykę balansującą pomiędzy alternatywnym popem, ambientem i elektroniką
. Projekt tworzą Małgorzata Dziemitko-Magrowska, Bartosz Zalewski, Daniel Górny i Konrad Kamiński. Ich brzmienie opiera się na kontrastach, eksperymentach dźwiękowych i połączeniu organicznych instrumentów z klubową elektroniką. Frymark Bydgoski – jarmark produktów regionalnych i rękodzieła
Frymark
- Kiedy? 8 listopada, godz. 10:00
- Gdzie? Ul. Gdańska 47, Bydgoszcz
to cykliczne wydarzenie promujące lokalnych producentów, rzemieślników i twórców. Na stoiskach będzie można znaleźć ekologiczne produkty spożywcze, regionalne przysmaki oraz rękodzieło. To dobra okazja do poznania lokalnych wyrobów i wsparcia niewielkich producentów. Majsterlab – warsztaty dla dzieci
- Kiedy? 8 listopada, godz. 12:00 i 13:30
- Gdzie? Młyny Rothera, ul. Mennica 10, Bydgoszcz
Podczas rodzinnych warsztatów
dzieci będą budować własne drewniane latarenki z wcześniej przygotowanych elementów. Uczestnicy poznają podstawy pracy manualnej i samodzielnie złożą dekorację, która może ozdobić dom w jesienne wieczory. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Koncert patriotyczny „Wolna Polska”
- Kiedy? 8 listopada, godz. 16:00
- Gdzie? Grupa Moderator Arena, ul. Toruńska 59, Bydgoszcz
Podczas koncertu
zaprezentowane zostaną znane polskie pieśni patriotyczne związane z historią i walką o niepodległość. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, który zaprezentuje muzykę i tradycje narodowe. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego świętowania zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. „Bydgoszcz Wieczorową Porą: Duchy i Legendy” – spacer z przewodnikiem
Spacer
- Kiedy? 8 listopada, godz. 16:30
- Gdzie? Zbiórka na placu Kościeleckich, Bydgoszcz
będzie poświęcony bydgoskim legendom, tajemniczym historiom i opowieściom związanym z dawnymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy poznają mniej oczywiste oblicze Starego Miasta, a przewodnik przedstawi lokalne podania z przymrużeniem oka. To propozycja dla osób, które chcą odkrywać historię Bydgoszczy w nieco bardziej nietypowy sposób. Bydgoska Scena Barokowa 2026 – koncert
Koncert
- Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Collegium Copernicanum, ul. Kopernika 1, Bydgoszcz
przeniesie publiczność do Włoch XVI i początku XVII wieku, prezentując rozwój świeckiej muzyki wokalnej. Głównym tematem programu będzie madrygał – gatunek muzyczny charakterystyczny dla epoki renesansu i wczesnego baroku. Wydarzenie będzie okazją do poznania dawnej muzyki w wykonaniu artystów specjalizujących się w repertuarze historycznym.
Międzynarodowy Dzień Animacji 2026
- Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12, Bydgoszcz
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Animacji
odbędzie się pokaz czternastu filmów animowanych z różnych części świata. Publiczność zobaczy produkcje z Brazylii, Francji, Grecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Cały seans potrwa 102 minuty i zaprezentuje różnorodne style, techniki oraz tematy współczesnej animacji. TORUŃ JAPA – Językowa Akademia Poezji i Autentyczności
- Kiedy? 6 listopada, godz. 17:00
- Gdzie? Książnica Kopernikańska w Toruniu
Spotkanie poświęcone poezji, językowi i autentyczności wypowiedzi
. Uczestnicy będą mogli poznać różne sposoby interpretowania tekstów i wyrażania własnych myśli. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych literaturą i kulturą słowa. Chodź na słówko – wieczór zawierania znajomości z warsztatami
- Kiedy? 6 listopada, godz. 17:30
- Gdzie? Dwór Artusa w Toruniu
Wydarzenie łączy spotkanie towarzyskie z elementami warsztatowymi
. Uczestnicy będą mieli okazję poznać nowe osoby i porozmawiać w swobodnej atmosferze. Wernisaż „Obojeśmy snem objęci” – malarstwo Anny Jakubowskiej
- Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Teatr Muzyczny w Toruniu
Podczas wernisażu
zaprezentowane zostaną prace malarskie Anny Jakubowskiej. Wystawa pozwoli przyjrzeć się artystycznej interpretacji snu, wyobraźni i emocji. Spotkanie będzie okazją do bezpośredniego kontaktu ze sztuką współczesną. „Antygona w Nowym Jorku” – spektakl teatralny
Spektakl
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
opowiada historię ludzi zmagających się z samotnością i wykluczeniem społecznym. Przedstawienie łączy elementy dramatu i czarnego humoru, poruszając ważne problemy współczesnego świata. To propozycja dla widzów ceniących teatr podejmujący trudne tematy. „Friends – the unauthorized musical parody”
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
Spektakl jest muzyczną parodią popularnego serialu „Przyjaciele”
. Widzowie zobaczą znane postacie i sytuacje przedstawione w humorystycznej, musicalowej formie. Nie zabraknie muzyki, żartów i nawiązań do kultowych scen serialu. „Głosy (nie)oczywiste #2 / Tradycja” – koncert
Koncert
- Kiedy? 6 listopada, godz. 20:00
- Gdzie? Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
będzie muzycznym spotkaniem z tradycją i różnorodnymi formami interpretacji muzyki. Publiczność będzie mogła usłyszeć utwory prezentujące nieoczywiste podejście do dziedzictwa muzycznego. Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej przestrzeni zabytkowego kościoła.
Wstęp bezpłatny. Alien x Majtis – Pomiędzy Tour
- Kiedy? 6 listopada, godz. 20:00
- Gdzie? Klub Od Nowa w Toruniu
Na scenie wystąpią Alien i Majtis
w ramach trasy koncertowej „Pomiędzy Tour”. Publiczność może spodziewać się energetycznego występu i prezentacji materiału muzycznego artystów. To propozycja przede wszystkim dla fanów współczesnej muzyki alternatywnej i rapu. „Śpiąca Królewna” – spektakl familijny
Spektakl
- Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00
- Gdzie? Teatr Baj Pomorski w Toruniu
przedstawia znaną baśniową historię o królewnie, na którą rzucono zaklęcie. Widzowie będą mogli śledzić pełną przygód opowieść o miłości, odwadze i walce dobra ze złem. Przedstawienie jest propozycją dla rodzin z dziećmi. Wykład o Danielu Chodowieckim – cykl zOBRAZowane
- Kiedy? 7 listopada, godz. 12:00
- Gdzie? Ratusz Staromiejski w Toruniu
Spotkanie będzie poświęcone twórczości Daniela Chodowieckiego
, znanego grafika i ilustratora. Uczestnicy poznają najważniejsze informacje o jego życiu oraz artystycznym dorobku. Wykład to okazja do poszerzenia wiedzy o historii sztuki. ToruńCAMERIMAGE 2026 – gala otwarcia
- Kiedy? 7 listopada, godz. 17:00
- Gdzie? Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu
Rozpocznie się 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
, poświęconego sztuce autorów zdjęć filmowych. W programie festiwalu znajdą się projekcje filmowe, spotkania z twórcami i wydarzenia branżowe. To jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń filmowych organizowanych w Toruniu. K-POP Universe – koncert
- Kiedy? 7 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydarzenie będzie muzyczną podróżą do świata koreańskiej muzyki pop
. Publiczność usłyszy popularne utwory i zobaczy widowiskową oprawę sceniczną. Koncert skierowany jest przede wszystkim do fanów koreańskiej kultury i K-popu. „Akty Zgonu” – spektakl improwizowany
- Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Dwór Artusa w Toruniu
Spektakl opiera się na improwizacji aktorskiej, dzięki czemu przebieg przedstawienia jest nieprzewidywalny. Aktorzy tworzą historie na żywo
, wykorzystując pomysły i inspiracje płynące ze spotkania z publicznością. To propozycja dla osób lubiących humor i niekonwencjonalne formy teatralne. Wieczór ze swingiem u Glenna Millera
- Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
Wydarzenie przeniesie uczestników w muzyczny klimat lat 30. i 40. XX wieku
. W programie znajdzie się muzyka swingowa inspirowana twórczością Glenna Millera. To propozycja dla miłośników klasycznych brzmień i tanecznej atmosfery. Wystawa „Wajda na nowo” – plakaty Andrzeja Pągowskiego
- Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00 – wernisaż
- Gdzie? Fundacja Tumult w Toruniu
Wystawa prezentuje plakaty Andrzeja Pągowskiego
inspirowane twórczością Andrzeja Wajdy. Prace nawiązują do filmowego dorobku jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Ekspozycja będzie interesującą propozycją dla miłośników kina, grafiki i plakatu artystycznego. ARMIA – koncert „Legenda”
Zespół ARMIA
- Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Klub Lizard King w Toruniu
zaprezentuje materiał z albumu „Legenda”, jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka alternatywnego. Koncert będzie okazją do usłyszenia na żywo utworów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki niezależnej. Wydarzenie skierowane jest do fanów mocniejszych gitarowych brzmień. 10 Tenorów – 10 głosów, jedna scena
- Kiedy? 8 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na scenie wystąpi dziesięciu tenorów
prezentujących znane utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Koncert połączy potężne możliwości wokalne z widowiskową oprawą muzyczną. To propozycja dla osób ceniących koncerty o charakterze operowym i crossoverowym. WŁOCŁAWEK
Weronika Gęsicka „Pokrzywka” – wystawa fotografii
Wystawa
- Kiedy? 6 listopada, godz. 18:00 – wernisaż
- Gdzie? Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, Włocławek
prezentuje kolaże fotograficzne i obiekty artystyczne autorstwa Weroniki Gęsickiej. Artystka przekształca pozornie zwyczajne obrazy, przedmioty i sytuacje, nadając im nowe znaczenia i wydobywając ukryte emocje. Ekspozycja zachęca do zastanowienia się nad tym, jak zmienia się nasze postrzeganie rzeczywistości pod wpływem szczegółów i kontekstu.
Wstęp bezpłatny. Puzzlowe pogaduchy
- Kiedy? 7 listopada, godz. 9:30–14:00
- Gdzie? Sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Warszawska 11/13, Włocławek
Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Polskim Stowarzyszeniem Puzzlowym zaprasza na spotkanie miłośników układania puzzli
. Uczestnicy mogą przynieść własne zestawy lub skorzystać z puzzli przygotowanych przez organizatorów. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe, a dzieci i młodzież pod opieką pełnoletniego opiekuna.
Wstęp bezpłatny. „Patriotyczne inspiracje” – warsztaty rodzinne
- Kiedy? 7 listopada, godz. 11:00.
- Gdzie? Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
Muzeum zaprasza dzieci wraz z opiekunami na warsztaty plastyczne
poświęcone polskim symbolom narodowym. Uczestnicy wykonają godło Polski oraz kokardy narodowe, korzystając z materiałów zapewnionych przez organizatorów. Spotkanie obejmie również część edukacyjną, podczas której będzie można poznać muzealne eksponaty związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski. 10 Tenorów – „10 głosów, jedna scena”
„Choinkowe ozdoby ceramiczne” – warsztaty w Skarbcu Fajansu
- Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Centrum Kultury Browar B., ul. Łęgska 28, Włocławek
- Kiedy? 8 listopada, godz. 11:00–13:00
- Gdzie? Pracownia Skarbów, Skarbiec Fajansu, ul. Żabia 2, Włocławek
Uczestnicy warsztatów poznają podstawy pracy z ceramiką i samodzielnie zaprojektują oraz uformują świąteczne ozdoby choinkowe. Zajęcia będą pierwszą częścią dwudniowego cyklu, którego kontynuacja odbędzie się 22 listopada i będzie poświęcona malowaniu oraz szkliwieniu wykonanych dekoracji. Warsztaty
skierowane są do osób od 14. roku życia, które chcą rozwijać zdolności manualne i stworzyć własne świąteczne ozdoby. Wieczornica patriotyczna w muzeum
- Kiedy? 8 listopada, godz. 15:00
- Gdzie? Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Juliusza Słowackiego 1a, Włocławek
Spotkanie rozpocznie się prelekcją Tomasza Wąsika
poświęconą wydarzeniom we Włocławku z listopada 1918 roku. Następnie wystąpi chór męski „Osięciny”, prezentując polskie pieśni patriotyczne. Uczestnicy będą mogli również włączyć się we wspólne śpiewanie znanych utworów, takich jak „Biały krzyż” czy „Rozkwitały pąki białych róż”. „Pod wiatr” – spektakl teatralny
Spektakl
- Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00
- Gdzie? Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13, Włocławek
opowiada historię trzech sióstr, ich matki oraz rodzinnych relacji naznaczonych trudną przeszłością. Przedstawienie porusza temat miłości, bliskości, niewypowiedzianych emocji i skomplikowanych więzi międzyludzkich. Widzowie mogą spodziewać się wzruszającej opowieści, w której nie zabraknie również muzyki i humoru, a na scenie pojawią się m.in. Ewa Decówna i Tatiana Sosna-Sarno. INOWROCŁAW
12. Zaduszki Jazzowe
- Kiedy? 6 listopada, godz. 18:30
- Gdzie? Sala Koncertowa im. Ireny Dubiskiej, ul. Jana Kilińskiego 16, Inowrocław
Podczas dwunastej edycji Inowrocławskich Zaduszek Jazzowych
wystąpią wokalista Krzysztof Iwaneczko oraz basista Filip Sojka. Motywem przewodnim koncertu będą aranżacje utworów Franka Sinatry. Na scenie pojawią się również Kinga Rogóż, Piotr Rogóż, Michał Dykban, Jacek Cichocki, Igor Nowicki i Mateusz Krawczyk. Magic Tenors i Orkiestra Le Figaro
- Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? ul. Klasztorna 2, Inowrocław
Międzynarodowy kwartet wokalny
wystąpi z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Le Figaro. W programie znajdą się klasyczne utwory operowe, przeboje musicalowe oraz znane kompozycje muzyki rozrywkowej. Występ połączy wokalne popisy artystów z choreografią i widowiskową oprawą. GRUDZIĄDZ Królewski Balet Klasyczny – „Jezioro Łabędzie”
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Teatr, ul. Teatralna 1, Grudziądz
Publiczność zobaczy klasyczny balet
Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Królewskiego Baletu Klasycznego pod dyrekcją Marcina Rolczyńskiego. Spektakl opowiada historię miłości księcia Zygfryda i Odetty, zaklętej w łabędzia przez złego czarnoksiężnika. Przedstawienie zachwyci klasyczną choreografią, pięknymi kostiumami i baśniową scenografią. Warsztaty „Sobota w Muzeum” – rysowanie mandali
- Kiedy? 7 listopada, godz. 10:00
- Gdzie? Sala edukacyjna, ul. Spichrzowa 17, Grudziądz
Uczestnicy wezmą udział w kreatywnych warsztatach
poświęconych rysowaniu i kolorowaniu mandali. Zajęcia mają charakter relaksacyjny i pomagają ćwiczyć koncentrację oraz cierpliwość. Każdy będzie mógł stworzyć własną kompozycję z geometrycznych wzorów. 9. Sweet Accordion Festiwal 2026
- Kiedy? 8 listopada, godz. 16:00
- Gdzie? Klub Akcent, ul. Wybickiego 38, Grudziądz
Podczas dziewiątej edycji festiwalu głównym bohaterem będzie akordeon i jego niezwykłe możliwości muzyczne. Wśród zaproszonych gości znajdą się Maja Sikorowska i Kroke, Kamil Szafrański oraz Trzy Struny. Publiczność usłyszy kompozycje inspirowane różnymi gatunkami muzycznymi – od francuskich melodii po muzykę latynoską
i filmową.
SOLEC KUJAWSKI „Jutra nie będzie” – Teatr Klika
Spektakl
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Teatr Klika, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1, Solec Kujawski
opowiada o miłości, życiowych niespodziankach i spotkaniach, które potrafią odmienić codzienność. Przedstawienie łączy humor z refleksją nad tym, co w życiu najważniejsze. Całość utrzymana jest w nieco baśniowej, onirycznej stylistyce, przywodzącej na myśl twórczość Tima Burtona. WĄBRZEŹNO Czerwone Gitary – Diamentowy Koncert 60-lecia
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, Wąbrzeźno
Zespół Czerwone Gitary
zaprezentuje koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia działalności artystycznej. W programie znajdą się największe przeboje grupy oraz nowsze utwory. Będzie to muzyczna podróż przez kilka dekad polskiej muzyki rozrywkowej, pełna wspomnień i wspólnego śpiewania. BARCIN Magic Tenors i Orkiestra Le Figaro
- Kiedy? 6 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Miejski Dom Kultury, ul. Artylerzystów 8, Barcin
Na scenie wystąpi międzynarodowy kwartet wokalny Magic
Tenors wraz z Orkiestrą Symfoniczną Le Figaro. W repertuarze znajdą się utwory operowe, musicalowe i popularne przeboje w nowych aranżacjach. Koncert połączy wysokiej klasy śpiew, choreografię i widowiskową oprawę sceniczną. „Back to Amy” – koncert
- Kiedy? 8 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Miejski Dom Kultury, ul. Artylerzystów 8, Barcin
Wydarzenie będzie muzycznym widowiskiem
inspirowanym twórczością Amy Winehouse. Koncert połączy charakterystyczne brzmienia soulu i jazzu z wyjątkową oprawą wizualną oraz klimatem dawnych klubów muzycznych. To propozycja dla osób, które chcą przypomnieć sobie największe muzyczne inspiracje brytyjskiej wokalistki. OSTROMECKO IX Festiwal „Muzyka w Willi Blumwego” – dzień drugi
Festiwal
- Kiedy? 7 listopada, godz. 18:00
- Gdzie? Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, ul. Bydgoska 9
jest propozycją dla miłośników muzyki wykonywanej w wyjątkowych, zabytkowych wnętrzach. Drugi dzień wydarzenia będzie kolejną odsłoną spotkań z muzyką w historycznej przestrzeni pałacowej. To okazja do połączenia kontaktu ze sztuką z odwiedzeniem jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w regionie. Więcej o wydarzeniu pisaliśmy tutaj.
ŻNIN Andrzej Piaseczny z Orkiestrą – „Szczęściem nie bój się nakruszyć”
- Kiedy? 7 listopada, godz. 19:00
- Gdzie? Cukrownia Żnin, ul. Janickiego 1, Żnin
Podczas koncertu
wystąpi Andrzej Piaseczny
wraz z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Miłosza Buchowskiego. Pierwsza część wieczoru wypełniona będzie światowymi przebojami w nowych aranżacjach, natomiast druga należeć będzie do znanych utworów artysty. Publiczność może spodziewać się muzycznego widowiska pełnego emocji i wzruszeń. KRUSZWICA
Cała Polska Gra Chopina – koncert w Kruszwicy
- Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00
- Gdzie? Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”, ul. Niepodległości 43, Kruszwica
W ramach ogólnopolskiego projektu odbędzie się koncert
poświęcony twórczości Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiądzie Michał Szymanowski, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Wydarzenie będzie okazją do poznania muzyki polskiego kompozytora w wykonaniu cenionego pianisty.
Wstęp bezpłatny. WIĘCBORK „Żona do adopcji” – spektakl teatralny
Spektakl
- Kiedy? 8 listopada, godz. 17:00
- Gdzie? Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Pocztowa 2, Więcbork
przedstawia historię Adama, którego uporządkowane życie niespodziewanie zamienia się w serię komicznych zdarzeń. Pod nieobecność żony w jego mieszkaniu pojawiają się nieoczekiwani goście, w tym wróżbita i przedstawicielka ośrodka adopcyjnego. Przedstawienie pełne jest zabawnych sytuacji, nieporozumień i zaskakujących zwrotów akcji.