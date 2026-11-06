Uszkodzone kilka aut na bydgoskim Szwederowie. Jedno z nich wjechało w płot [aktualizacja]

Pięć uszkodzonych aut. To efekt zdarzenia na bydgoskim Szwederowie. Na ulicy Chołoniewskiego pojazd uderzył w kilka zaparkowanych aut. Jedno z nich uszkodziło ogrodzenie.

Jedna osoba trafiła do szpitala po kolizji na bydgoskim Szwederowie. Według relacji policji, kierująca audi zamierzała zaparkować przy ulicy Chołoniewskiego. Kierowca fiata wpuścił ją chcąc jej ułatwić manewr. Kobieta pojechała jednak do przodu zamiast do tyłu, uderzyła w peugeota, przepchnęła toyotę, wjechała na chodnik uderzając po drodze w volvo.



Volvo uderzyło w płot - oderwane elementy uszkodziły z kolei wspomnianego wcześniej fiata. Kobieta, która wysiadała z volvo została ranna. Pojechała do szpitala na badania. Kierująca audi była trzeźwa.



Zostanie ukarana za doprowadzenie do kolizji.