W regionie przeszczepy rogówki robi się w jednym szpitalu. Pacjenci czekają w kolejkach

Już pół tysiąca pacjentów przeszło przeszczep rogówki oka w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy. - Liczba takich operacji zależy od tego, ilu mamy dawców i od jakości pozyskanej tkanki - mówi prof. Bartłomiej Kałużny, kierownik Kliniki Chorób Oczu w bydgoskim szpitalu.

W Kujawsko-Pomorskiem na przeszczep rogówki pacjenci czekają w długich kolejkach.



- Jeżeli zabieg musi być wykonany nagle, na gorąco, to czeka się na tkankę dzień czy dwa, ale to są sytuacje wyjątkowe. W trybie pilnym, do którego część pacjentów się kwalifikuje, czekać trzeba około roku, a w trybie planowym to mogą być trzy-cztery lata oczekiwania - mówi prof. Bartłomiej Kałużny.



Najczęściej przeszczepy robi się z powodu stożka rogówki. To schorzenie degeneracyjne, w którym rogówka traci kulisty kształt i staje się stożkowata. Zmiana prowadzi do zniekształcenia obrazu, zwiększonej wrażliwości na światło czy zamglonego widzenia.



- To jest choroba, która często występuje u osób w młodym wieku - w pierwszej, drugiej i trzeciej dekadzie życia. Od kilkunastu lat przeprowadzamy zabieg, który pozwala chorobę zatrzymać. Wszelkie blizny rogówki, urazy rogówki bardzo często wymagają przeszczepu - dodaje prof. Bartłomiej Kałużny.



