Cristiano Ronaldo rozegra ostatnie mecze, a potem zakończy karierę w reprezentacji/fot. PAP/EPA/Jose Sena Goulao
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Cristiano Ronaldo powiedział pas. Piłkarz pożegna się z reprezentacją. Przed nim ostatnie mecze

Cristiano Ronaldo rozegra ostatnie mecze, a potem zakończy karierę w reprezentacji/fot. PAP/EPA/Jose Sena Goulao

Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo poinformował o zakończeniu kariery w reprezentacji Portugalii. 41-latek zapowiedział, że po listopadowym zgrupowaniu „odda koszulkę z numerem 7”.

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Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem portali społecznościowych. – To nie była łatwa decyzja, ponieważ pewnych wyborów nie dokonuje się tylko głową. Podejmuje się je również sercem – przyznał Ronaldo.

CR7 występował w kadrze przez 23 lata. Największy sukces, jaki odniósł z drużyną narodową, to zwycięstwo w mistrzostwach Europy w 2016 roku. Ponadto sięgnął z Portugalią po triumfy w Lidze Narodów w 2019 i 2025 roku.

Na ten moment jego licznik w kadrze to 234 spotkania i zdobytych aż 146 bramek. Jest światowym rekordzistą pod względem liczby występów oraz goli strzelonych w narodowych barwach.

Wspaniałą karierę nieco zmąciły ostatnie tygodnie. Ronaldo popadł w konflikt z trenerem kadry. Napastnik poczuł się oszukany przez selekcjonera Jorge Jesusa, który posadził go na ławce rezerwowych w meczu z Norwegią oraz nie wpuścił na boisko wbrew wcześniejszym ustaleniom, jakie miały zapaść między nimi.

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: cristiano ronaldopiłka nożnaportugaliareprezentacja portugalii
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