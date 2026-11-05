Obwodnica Tucholi na liście obiektów obronnych. Podpisano też umowę na ścieżki rowerowe

Obwodnica Tucholi została wpisana na listę obiektów obronnych dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. Takie informacje przekazał odwiedzający powiat tucholski marszałek województwa Piotr Całbecki.

- Przepisaliśmy ten odcinek nowej drogi wojewódzkiej na taką listę projektów o znaczeniu obronnym. Oczywiście został zaakceptowany, więc z programu Safe otrzymamy dofinansowanie. Jeszcze nie mogę to na 100 procent potwierdzić, bo jak nie będzie podpisów umowy, to jeszcze za wcześnie otwierać szampana. Mimo to jesteśmy już właściwie na końcówce uzgodnień - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.



Podczas wizyty w stolicy Borów Tucholskich Piotr Całbecki podpisał również umowę na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w gminie Tuchola.



- Przekazujemy kolejne 2,5 miliona zł. Około 4 kilometry. Chcemy, aby w 2035 roku zakończyć ten proces budowy ścieżek rowerowych. Mamy taką mapę województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie nanieśliśmy na razie to, co udało się zrealizować, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową. Więc wygląda ona trochę jak takie robaczki rozsiane, rozrzucone po mapie całego regionu, ale są połączone takimi na razie jeszcze bladymi liniami, które do 2035 chcemy w 100 procentach wypełnić, tak aby ktoś, kto korzysta z roweru, mógł z Włocławka dojechać w Bory Tucholskie, posługując się jedną mapą - zaznacza Piotr Całbecki.



Poza tym marszałek spotkał się z samorządowcami z powiatu tucholskiego i rozmawiał o przygotowaniach do nowej strategii województwa.