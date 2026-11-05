Placówka „Sunmedica” w bydgoskim Fordonie przesunęła termin przekazywania kopii dokumentów./fot. Natasza Trzebuchowska
Bydgoszcz

Pacjenci przychodni z Fordonu czekają na dokumenty. Przesunięto termin ich przekazania

Placówka „Sunmedica” w bydgoskim Fordonie przesunęła termin przekazywania kopii dokumentów./fot. Natasza Trzebuchowska

Pacjenci fordońskiej przychodni „Sunmedica” chcą odebrać kopie swoich dokumentów. Placówka przekazała, że będzie to możliwe we wtorek rano, ale... na drzwiach lecznicy i w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że można to zrobić dopiero w czwartek - między godziną 13 a 17:30.

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O zmianie przychodnia nie poinformowała nikogo bezpośrednio. Przed budynkiem od czwartkowego rana ustawiają się pacjenci.

- Jest napisane tam do 17:00 można odebrać kartoteki. Żeby dostać informację chociaż SMS-em, bo na pewno mają numery, że ta przychodnia będzie nieczynna, nikt o tym nie powiadamia nikogo. I co teraz? Ja potrzebuję pilnie zaświadczenie do ZUS-u, bez którego nie wiem gdzie przepisać się. Bez dokumentów żadna poradnia mnie nie przyjmie. Przykro, tak nam zrobili - mówi nam jeden z pacjentów.

Przypomnijmy, powodem rozwiązania umowy pomiędzy NFZ a przychodnią był brak lekarzy dostępnych we wszystkie dni robocze. Pacjenci mogą bezpłatnie zmienić przychodnię po odebraniu kopii swojej dokumentacji medycznej.

Mówi jeden z pacjentów przychodni „Sunmedica”
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: przychodniafordonsunmedicadokumentykopianfz
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