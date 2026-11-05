Narządy do transplanacji transportuje się m.in. helikopterem. /fot. Wikipedia/Konflikty.pl
LIFESTYLE

Helikopter, karetka i policyjna eskorta. W przypadku przeszczepu liczy się każda minuta

Narządy do transplanacji transportuje się m.in. helikopterem. /fot. Wikipedia/Konflikty.pl

Transplantacja ratuje życie. Zanim dojdzie do przeszczepu potrzebny jest narząd. Jego transport to precyzyjna operacja logistyczna. Nerka, serce, czy wątroba muszą dotrzeć na czas. Ważna jest każda minuta.

Jak działa prawo transplantacyjne? Jedną decyzją możesz uratować czyjeś życie
Jak działa prawo transplantacyjne? Jedną decyzją możesz uratować czyjeś życie
Torunianka, oddając szpik, uratowała Gabriela. „Przebojem wszedł w zdrowy etap życia”
Prof. Zbigniew Włodarczyk: Przeszczepianie narządów to złożona procedura [Rozmowa Dnia]

Każdy narząd ma inny termin ważności i aby mógł służyć innemu człowiekowi, trzeba go przeszczepić w odpowiednim czasie. Najszybciej trzeba działać w przypadku serca, dlatego znane z filmu sceny helikoptera, lodówki z napisem ORGAN i bieg przez szpitalny korytarz...

- To w tym przypadku cała prawda. Serce po pobraniu od zmarłego człowieka może przebywać poza organizmem od czterech do sześciu godzin i dlatego zespoły zespoły kardiochirurgów, którzy zabierają serce, lecą helikopterem albo samolotem. Te samoloty podstawia wojsko, helikoptery są wojskowe albo policyjne i tak to wygląda - wyjaśnia prof. Zbigniew Włodarczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Szybkiego transportu wymagają także płuca. Więcej czasu jest dla wątroby czy trzustki, a najbardziej wytrzymałym narządem jest nerka.

- Potrzebuj około 24 godzin, więc tam nie musimy latać helikopterem, tylko jedziemy karetką, ale też jedziemy na sygnale - dodaje prof. Zbigniew Włodarczyk.

Narząd trzeba przeszczepić w odpowiednim czasie, ponieważ poza organizmem ulega on nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Relacja Tatiany Adonis
TAGI: zabiegi transplantacjitransportkaretkahelikopternarządwątrobasercenerka
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Jak działa prawo transplantacyjne? Jedną decyzją możesz uratować czyjeś życie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

LIFESTYLE

Helikopter, karetka i policyjna eskorta. W przypadku przeszczepu liczy się każda minuta

Transplantacja ratuje życie. Zanim dojdzie do przeszczepu potrzebny jest narząd. Jego transport to precyzyjna operacja logistyczna. Nerka, serce, czy wątroba…

Tatiana Adonis JW
2026-11-05, 07:50
LIFESTYLE

Jak działa prawo transplantacyjne? Jedną decyzją możesz uratować czyjeś życie

Brak sprzeciwu za życia oznacza domniemaną zgodę na przeszczep narządów po naszej śmierci. To prawo transplantacyjne jakie obowiązuje w Polsce. Sprzeciwu…

Damian Klich JW
2026-11-03, 10:00
LIFESTYLE

Co w lesie piszczy? Czasem detektor, ale „skarbów” trzeba szukać rozsądnie [W dobrą stronę]

Wóz satelitarny Polskiego Radia PiK pojawił się w leśnictwie Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Rozmawialiśmy o lasach społecznych i o tym, jak można…

Adriana Andrzejewska-Kuras DW
2026-11-02, 21:30
LIFESTYLE

Klimatyczny weekend w Kujawsko-Pomorskiem: Muzyka, światło i smaki jesieni [lista wydarzeń]

Nadchodzące dni pełne będą kulturalnych wydarzeń oraz nastrojowych atrakcji. Koncerty jazzowe, spektakle teatralne, kulinarne odkrycia i dużo światła w…

Redakcja KB
2026-10-30, 16:30
LIFESTYLE

W Wielkiej Nieszawce trwają ważne konsultacje. Chodzi o rozbudowę Olenderskiego Parku Etnograficznego

W ramach inwestycji powstanie nowa zagroda z nowoczesną przestrzenią edukacyjną, która posłuży jako zaplecze dla warsztatów, żywych lekcji historii i wydarzeń…

Mariusz Luda DW
2026-10-29, 10:30
LIFESTYLE

Byliśmy na boisku, gdzie walczyli młodzi piłkarze. „Tu nie ma żadnej kalkulacji” [W dobrą stronę]

Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”. Młodzi zawodnicy…

Patryk Głowacki DW
2026-10-28, 20:11
LIFESTYLE

Narodziło się potrójne szczęście! Hania, Maja i Mikołaj to trojaczki z Podwieska koło Chełmna

Dzieci są zdrowe, dopisuje im apetyt, a rodzice pękają z dumy. Mocno powiększoną rodzinę odwiedził reporter Polskiego Radia PiK.

Marcin Doliński DW
2026-10-27, 17:00
LIFESTYLE

Skolim ma zaśpiewać dla podopiecznych domów dziecka w Inowrocławiu. Słychać głosy sprzeciwu

Wydarzenie budzi kontrowersje. Przeciwnicy zwracają uwagę na wulgarne teksty piosenek Skolima, obrońcy nie widzą w pomyśle nic gorszącego.

Marcin Glapiak DW
2026-10-26, 16:40
LIFESTYLE

Biegiem pomagajmy wcześniakom! Na wsparcie czeka wielu, bo 1 na 10 dzieci rodzi się przed czasem

15 listopada przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji w Bydgoszczy odbędzie się bieg charytatywny.

Bogumiła Wresiło DW
2026-10-26, 14:32
LIFESTYLE

Dzień Kundelka w bydgoskim schronisku. Kilkadziesiąt psów czekało na adopcję [zdjęcia i wideo]

Bydgoskie schronisko dla zwierząt otworzyło swoje bramy dla odwiedzających z okazji Dnia Kundelka. Kilkadziesiąt wdzięcznych psów ras mieszanych oczekiwało…

Damian Klich BN
2026-10-25, 17:17
LIFESTYLE

Hip-hop, popping i breaking zawładnęły Włocławkiem. Trwa United Session 2026 [zdjęcia i wideo]

Hip-hop, popping, breaking i pojedynki - tak wyglądał pierwszy dzień United Session w hali widowiskowej OSiR we Włocławku. W rywalizacji uczestniczą tancerze…

Radosław Jagieła BN
2026-10-24, 19:42
LIFESTYLE

Dzień Kundelka obchodzili w Inowrocławiu. Zachęcali do adopcji psa [wideo]

Inowrocław obchodził Dzień Kundelka, który przypada w niedzielę (25 października). Z tej okazji zorganizowano Paradę Kundelków i psów adoptowanych przez…

Marcin Glapiak BN
2026-10-24, 15:55
więcej wiadomości
0:00 0:00