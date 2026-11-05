Helikopter, karetka i policyjna eskorta. W przypadku przeszczepu liczy się każda minuta

Transplantacja ratuje życie. Zanim dojdzie do przeszczepu potrzebny jest narząd. Jego transport to precyzyjna operacja logistyczna. Nerka, serce, czy wątroba muszą dotrzeć na czas. Ważna jest każda minuta.

Każdy narząd ma inny termin ważności i aby mógł służyć innemu człowiekowi, trzeba go przeszczepić w odpowiednim czasie. Najszybciej trzeba działać w przypadku serca, dlatego znane z filmu sceny helikoptera, lodówki z napisem ORGAN i bieg przez szpitalny korytarz...



- To w tym przypadku cała prawda. Serce po pobraniu od zmarłego człowieka może przebywać poza organizmem od czterech do sześciu godzin i dlatego zespoły zespoły kardiochirurgów, którzy zabierają serce, lecą helikopterem albo samolotem. Te samoloty podstawia wojsko, helikoptery są wojskowe albo policyjne i tak to wygląda - wyjaśnia prof. Zbigniew Włodarczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.



Szybkiego transportu wymagają także płuca. Więcej czasu jest dla wątroby czy trzustki, a najbardziej wytrzymałym narządem jest nerka.



- Potrzebuj około 24 godzin, więc tam nie musimy latać helikopterem, tylko jedziemy karetką, ale też jedziemy na sygnale - dodaje prof. Zbigniew Włodarczyk.



Narząd trzeba przeszczepić w odpowiednim czasie, ponieważ poza organizmem ulega on nieodwracalnemu uszkodzeniu.