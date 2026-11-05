Port Lotniczy Bydgoszcz podsumował trzeci kwartał 2026 roku. /fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Spadła liczba pasażerów bydgoskiego lotniska. Mimo to samoloty są przepełnione

Port Lotniczy Bydgoszcz podsumował trzeci kwartał 2026 roku. /fot. Jarosław Wieprzycki

W trzecim kwartale 2026 roku z Portu Lotniczego Bydgoszcz skorzystało 137,3 tysiące pasażerów. To o prawie 10 procent mniej niż rok temu. Przyczyną koniec połączeń z Frankfurtem oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

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Między lipcem a wrześniem 2026 roku z usług bydgoskiego lotniska skorzystało 137 303 podróżnicy. Rok temu wynik wynosił 152 405 pasażerów.

Jak tłumaczą władze PLB, na wynik wpłynął przede wszystkim koniec połączeń z Frankfurtem, które realizowała Lufthansa. Kolejnym powodem jest niestabilna sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, w tym rosnące ceny paliwa lotniczego.

- Istotnym pozytywnym sygnałem pozostaje wysokie wypełnienie samolotów na zdecydowanej większości realizowanych połączeń. Tendencja ta potwierdza utrzymujące się zainteresowanie pasażerów ofertą Portu Lotniczego Bydgoszcz oraz świadczy o dobrym dopasowaniu wybranych kierunków do potrzeb podróżnych, stanowiąc korzystny punkt wyjścia do dalszej współpracy z przewoźnikami i rozwoju oferty lotniska - informują władze portu.

Dwucyfrowy wzrost liczby pasażerów odnotowało połączenie do Warszawy, realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Nie podano jednak konkretnych danych. Do stolicy wyloty realizowane są rano, a przyloty - wieczorem.

W tegorocznym sezonie wakacyjnym lotnisko obsłużyło 89 059 pasażerów (w 2025 roku było to 103 354 podróżnych). W ofercie było pięć popularnych kierunków: Antalya, Marsa Alam, Rodos, Heraklion oraz Majorka.

- Na pełne podsumowanie ruchu czarterowego w 2026 roku musimy jeszcze poczekać ze względu na odbywające się przez cały rok wyloty do egipskiego Marsa Alam. Port Lotniczy Bydgoszcz kontynuuje działania na rzecz rozwoju swojej oferty i wzmacniania dostępności komunikacyjnej regionu - wyjaśnia PLB.

Gdzie: Bydgoszcz
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