Movember, czyli listopad dla męskiego zdrowia. W regionie zachęcają do profilaktyki

Profilaktyka to także męska sprawa - przekonują lekarze i przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Stąd środowa akcja skierowana do panów i zachęcająca ich do badań.

W bydgoskiej siedzibie NFZ na mężczyzn czekali specjaliści z Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela. Mówili o głównych czynnikach ryzyka męskich nowotworów i uczyli samobadania jąder.



- Jeżeli chodzi o nasze urologiczne nowotwory, no to rak prostaty jest tutaj takim, którego najczęściej spotykamy. Rak jądra, o którym w listopadzie mówimy, jest rzadszy, ale co ciekawe, występuje zwłaszcza u młodych mężczyzn - wskazuje Bartosz Roś ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy.



Wskazuje, że nowotwory w początkowych fazach rozwijają się bezobjawowo. W przypadku raka jąder ważne jest ich samodzielne sprawdzanie, najlepiej raz na miesiąc.



- Czyli po prostu przez dotykanie swoich jąder patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś nowe guziki, zgrubienia, zmiany konsystencji, na przykład, że jedno jądro całe albo miejscowo jest wyraźnie twardsze niż było - dodaje lekarz.



Akcja dla panów odbyła się także w toruńskiej delegaturze NFZ przy Szosie Chełmińskiej.