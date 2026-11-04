Movember, czyli listopad dla męskiego zdrowia. W regionie zachęcają do profilaktyki

Panowie wzięli męskie sprawy w swoje własne ręce. /fot. Tatiana Adonis
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Panowie wzięli męskie sprawy w swoje własne ręce. /fot. Tatiana Adonis

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W bydgoskiej siedzibie NFZ na mężczyzn czekali specjaliści z Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela. Mówili o głównych czynnikach ryzyka męskich nowotworów i uczyli samobadania jąder.

- Jeżeli chodzi o nasze urologiczne nowotwory, no to rak prostaty jest tutaj takim, którego najczęściej spotykamy. Rak jądra, o którym w listopadzie mówimy, jest rzadszy, ale co ciekawe, występuje zwłaszcza u młodych mężczyzn - wskazuje Bartosz Roś ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy.

Wskazuje, że nowotwory w początkowych fazach rozwijają się bezobjawowo. W przypadku raka jąder ważne jest ich samodzielne sprawdzanie, najlepiej raz na miesiąc.

- Czyli po prostu przez dotykanie swoich jąder patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś nowe guziki, zgrubienia, zmiany konsystencji, na przykład, że jedno jądro całe albo miejscowo jest wyraźnie twardsze niż było - dodaje lekarz.

Akcja dla panów odbyła się także w toruńskiej delegaturze NFZ przy Szosie Chełmińskiej.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: movemberrak jądrarak prostatybadanie prostatynfzśroda z profilaktykąbydgoszcz
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