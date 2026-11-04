W bydgoskiej Radzie Miasta znów będzie działać klub radnych Prawa i Sprawiedliwości

Lokalni politycy PiS zdołali zebrać troje radnych, a to wymagane minimum do utworzenia klubu w radzie.

O powołaniu klubu poinformowali na konferencji bydgoska radna Grażyna Szabelska i poseł Paweł Szrot.



- Powstanie klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w radzie miasta Bydgoszczy. Będzie to reaktywacja naszej działalności pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Trzech radnych na pewno się zbierze, ale liczymy na to, że będzie nas więcej - mówiła Grażyna Szabelska.



Kto utworzy trzyosobowy klub - dowiemy się za kilka dni. Paweł Szrot zapowiada, że wszystko stanie się jasne po marszu niepodległości.



- Wszystkie ugrupowania prawicowe są tak naprawdę skazane na współpracę. Wszelkie spory i dyskusje trzeba ograniczać do niezbędnego minimum. Wzywamy wszystkie siły opozycyjne, również i na forum rady miasta do współpracy dla dobra naszej ojczyzny - podkreślał Paweł Szrot.



Do niedawna radni PiS działali w klubie Bydgoskiej Prawicy.

Rozłam nastąpił, gdy szef PiS w okręgu bydgoskim, poseł Łukasz Schreiber przeszedł do ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Wtedy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało o wyjściu radnych i reaktywowaniu klubu PiS w bydgoskiej radzie.

Więcej w relacjach Marcina Kupczyka - poniżej.