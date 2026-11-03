Wręczenie nagród dla działaczy kultury, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Toruń

Nagrody Marszałka dla ludzi kultury rozdane. Trzynaście wyróżnień w regionie

Wręczenie nagród dla działaczy kultury, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji kultury w Toruniu odbyła się we wtorek (3 listopada) ceremonia wręczenia dorocznych nagród marszałka województwa w dziedzinie kultury. Na liście znalazło się trzynaście osób z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Szafarni i Lubostronia.

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– Nasze instytucje kultury nieustannie poszerzają swoją ofertę, proponując mieszkańcom nowe wystawy, warsztaty, prelekcje i koncerty. O jej atrakcyjności decydują przede wszystkim profesjonalizm i zaangażowanie pracowników, których codzienna praca przekłada się na jakość i różnorodność organizowanych wydarzeń – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.


Z laureatami nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w naszym regionie rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

Nagranie poniżej:


Nagrodzeni:

  • Mateusz Jagielski – Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu
  • Natalia Lewandowska – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
  • Anna Susarska – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,
  • Bartłomiej Kozłowski – Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Joachim Wachowski – Pałac Lubostroń w Lubostroniu
  • Nina Marszałek – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
  • Anna Weistock-Mentel – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
  • Ewelina Neumann – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Joanna Schuetz-Gabriel – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • Anna Marcinkiewicz – Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
  • Mariusz Meszek – Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
  • Michał Korsak – Fundacja Promocji Kultury „Chopin en vacances” w Rypinie
  • Marcin Kopczyński – Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE

Gdzie: Toruń
TAGI: kulturawojewództwo kujawsko-pomorskiedorocznenagrodytwórcyanimatorzy
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