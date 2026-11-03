Nagrody Marszałka dla ludzi kultury rozdane. Trzynaście wyróżnień w regionie

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji kultury w Toruniu odbyła się we wtorek (3 listopada) ceremonia wręczenia dorocznych nagród marszałka województwa w dziedzinie kultury. Na liście znalazło się trzynaście osób z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Szafarni i Lubostronia.
– Nasze instytucje kultury nieustannie poszerzają swoją ofertę, proponując mieszkańcom nowe wystawy, warsztaty, prelekcje i koncerty. O jej atrakcyjności decydują przede wszystkim profesjonalizm i zaangażowanie pracowników, których codzienna praca przekłada się na jakość i różnorodność organizowanych wydarzeń – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Nagranie poniżej:
Nagrodzeni:
- Mateusz Jagielski – Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu
- Natalia Lewandowska – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
- Anna Susarska – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,
- Bartłomiej Kozłowski – Ośrodek Chopinowski w Szafarni
- Joachim Wachowski – Pałac Lubostroń w Lubostroniu
- Nina Marszałek – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
- Anna Weistock-Mentel – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
- Ewelina Neumann – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
- Joanna Schuetz-Gabriel – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
- Anna Marcinkiewicz – Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
- Mariusz Meszek – Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
- Michał Korsak – Fundacja Promocji Kultury „Chopin en vacances” w Rypinie
- Marcin Kopczyński – Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE