Nagrody Marszałka dla ludzi kultury rozdane. Trzynaście wyróżnień w regionie

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji kultury w Toruniu odbyła się we wtorek (3 listopada) ceremonia wręczenia dorocznych nagród marszałka województwa w dziedzinie kultury. Na liście znalazło się trzynaście osób z Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Szafarni i Lubostronia.

– Nasze instytucje kultury nieustannie poszerzają swoją ofertę, proponując mieszkańcom nowe wystawy, warsztaty, prelekcje i koncerty. O jej atrakcyjności decydują przede wszystkim profesjonalizm i zaangażowanie pracowników, których codzienna praca przekłada się na jakość i różnorodność organizowanych wydarzeń – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.







Z laureatami nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w naszym regionie rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.



Nagranie poniżej:







Nagrodzeni:



