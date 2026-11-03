CD Tenerife, jak i cały hiszpański futbol, pogrążył się w żałobie/fot. PAP/Ramon de la Rocha
SPORT

Tragiczne wydarzenie w 2. lidze hiszpańskiej. Nie żyje piłkarz CD Tenerife. Sprawę bada policja

CD Tenerife, jak i cały hiszpański futbol, pogrążył się w żałobie/fot. PAP/Ramon de la Rocha

Do fatalnego w skutkach faulu doszło podczas spotkania CD Tenerife z Andorrą w ramach hiszpańskiej drugiej ligi. Kilka godzin po zderzeniu z rywalem zmarł zawodnik klubu z Teneryfy, Jesus de Miguel.

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Sytuacja miała miejsce w siódmej minucie doliczonego czasu gry przy wyniku 2:2. Bramkarz Andorry, Jesus Owono, wybiegł poza pole karne, by wybić piłkę oraz powstrzymać kontrę, i uderzył napastnika gospodarzy kolanem w klatkę piersiową.

De Miguel leżał bez ruchu, a zawodnicy obu drużyn natychmiast wezwali pomoc medyczną. Po ponad pięciu minutach akcji ratunkowej na murawie poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie wstępnie zdiagnozowano jego stan jako „stabilny, choć poważny”. Meczu nie dokończono. Jak podał klub, doszło do zatrzymania akcji serca.

Kilka godzin później zawodnik zmarł w szpitalu.

Sprawą zajął się wydział ds. zabójstw hiszpańskiej policji krajowej, wszczynając śledztwo. Jak przekazano, ma ono na celu wyjaśnienie okoliczności faulu.

Jednym z podstawowych dowodów w śledztwie będzie zapis z kamer telewizyjnych, a także pomeczowy raport sędziego spotkania Manuela Pereza. Napisał w nim, że „Owono w sposób nieprzepisowy z nadmierną siłą uderzył przeciwnika wysoko podniesioną nogą podczas walki o piłkę.”

Zdaniem hiszpańskich mediów istnieje mała szansa na pociągnięcie bramkarza do odpowiedzialności karnej. Można jednak spodziewać się zawieszenia zawodnika przez Hiszpańską Federacją Piłkarską.

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: hiszpaniapiłka nożnacd tenerifejesus de migueljesus owonośmierć na boisku
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