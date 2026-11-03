Borsuka udało się wyciągnąć ze srudzienki. /fot. OSP KSRG Lulkowo
REGION

Nietypowa akcja strażaków i animal patrolu. Pod Łysomicami borsuk utknął w studni [zdjęcia]

Borsuka udało się wyciągnąć ze srudzienki. /fot. OSP KSRG Lulkowo

W poniedziałkowy poranek strażacy z OSP Lulkowo oraz członkowie animal patrolu zostali wezwani do pomocy borsukowi, którego znaleziono w starej studni. Borsuk jest cały i zdrowy.

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- Na zlecenie Gminy Łysomice, zostaliśmy zadysponowani do pomocy borsukowi, który utknął w starej studni na terenie miejscowości Kowrózek. Wspólnie ze strażakami z OSP Lulkowo przystąpiliśmy do akcji ratunkowej - relacjonowali członkowie Animal Patrolu Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

Borsuka udało się wyciągnąć. Został wypuszczony na wolność.

Takich studzienek jest sporo. Można je spotkać w różnych miejscach, takich jak opuszczone gospodarstwa, nieużytki, okolice łąk i pół lub lasy, w których natura pochłonęła ślady ludzkiej działalności.

- Jak widzimy stanowią one niebezpieczeństwo dla naszych braci mniejszych, ale także dla nas i naszych dzieci. Jeśli zauważymy taką studzienkę, postarajmy się zabezpieczyć ją w miarę możliwości oraz powiadomić odpowiednie służby - apeluje animal patrol.

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Borsuka udało się wyciągnąć ze srudzienki. /fot. Facebook, Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Borsuka udało się wyciągnąć ze srudzienki. /fot. Facebook, Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Borsuka udało się wyciągnąć ze srudzienki. /fot. Facebook, Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
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