Zebrano prawie 29 tys. zł podczas kwesty na na ratowanie zabytkowych bydgoskich nagrobków

Zbiórka pieniędzy, za które odnawiane będą zniszczone, zabytkowe nagrobki na bydgoskich cmentarzach, wciąż trwa. Wesprzeć ja można w internecie.

Do puszek wolontariuszy wrzucono 28 732,03 zł. To nieco ponad tysiąc mniej niż rok temu, ale tegoroczny wynik nie jest jeszcze ostateczny. Zbiórka trwa w internecie: tutaj. Akcję prowadzono na cmentarzach Starofarnym, Nowofarnym i największej bydgoskiej nekropolii - przy ul. Wiślanej.



Datki zbierali m.in. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, przewodnicząca rady miasta Monika Matowska i wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel oraz radny wojewódzki Jarosław Wenderlich, a także politycy ze wszystkich środowisk, artyści, naukowcy, lekarze, dziennikarze.



Za zebrane pieniądze odnowione mają zostać stare nagrobki na Cmentarzu Starofarnym:



mogiła Elwiry i Gustawa Sulerzyskich

powalony cokół przy kaplicy

grobowiec dzieci rodziny Depków

unikatowe tumby z czarnego marblitu z przełomu XIX i XX wieku.

Kwestę już po raz trzydziesty zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Bydgoszczy. Tegoroczna odbyła się w cieniu smutnej informacji o śmierci jego wieloletniego prezesa (pomysłodawcy zbiórki),