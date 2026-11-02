Wszystkich Świętych na drogach w kraju. Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych

Liczba wypadków 1 listopada jest mniejsza niż przed rokiem - tak wynika z policyjnych statystyk. Kierowcy jeździli bezpieczniej, ale wzrosła liczba nietrzeźwych za kierownicą.

W świąteczny weekend doszło do 137 wypadków, siedem osób zginęło, 163 są ranne. Statystyki wskazują, że było bezpieczniej niż w 2025 roku. Mniej wypadków o 79, mniej o 12 ofiar śmiertelnych i o 97 mniej osób zostało rannych. O tym, że jeździło się bezpieczniej i mówili też kierowcy, którzy zauważali dobrą pracę funkcjonariuszy policji.



Niestety statystyki psują osoby, które siadają za kółkiem po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 814 pijanych kierowców. To o 96 więcej niż rok temu. Jeszcze dziś policjanci będą uważnie przyglądali się kierowcom udającym się na cmentarze i wracającym z weekendowych wyjazdów.