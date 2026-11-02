W tym roku, 1 listopada, było mniej wypadków. /fot. Krzysztof Forgiel (archiwum)
KRAJ I ŚWIAT

Wszystkich Świętych na drogach w kraju. Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych

W tym roku, 1 listopada, było mniej wypadków. /fot. Krzysztof Forgiel (archiwum)

Liczba wypadków 1 listopada jest mniejsza niż przed rokiem - tak wynika z policyjnych statystyk. Kierowcy jeździli bezpieczniej, ale wzrosła liczba nietrzeźwych za kierownicą.

Branża recyklingowa: po 1 listopada z jednego grobu zostaje do 9 kilogramów odpadów
Branża recyklingowa: po 1 listopada z jednego grobu zostaje do 9 kilogramów odpadów
Niedziela Wieczności to odpowiednik Święta Zmarłych u ewangelików. Kiedy przypada?
Cmentarne kwesty na nekropoliach w Toruniu oraz we Włocławku. Kto i na co zbierał? [zdjęcia]

W świąteczny weekend doszło do 137 wypadków, siedem osób zginęło, 163 są ranne. Statystyki wskazują, że było bezpieczniej niż w 2025 roku. Mniej wypadków o 79, mniej o 12 ofiar śmiertelnych i o 97 mniej osób zostało rannych. O tym, że jeździło się bezpieczniej i mówili też kierowcy, którzy zauważali dobrą pracę funkcjonariuszy policji.

Niestety statystyki psują osoby, które siadają za kółkiem po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 814 pijanych kierowców. To o 96 więcej niż rok temu. Jeszcze dziś policjanci będą uważnie przyglądali się kierowcom udającym się na cmentarze i wracającym z weekendowych wyjazdów.

TAGI: wszystkich świętych1 listopadawypadekstatystykipolicja
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Branża recyklingowa: po 1 listopada z jednego grobu zostaje do 9 kilogramów odpadów

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Wszystkich Świętych na drogach w kraju. Mniej wypadków i ofiar śmiertelnych

Liczba wypadków 1 listopada jest mniejsza niż przed rokiem - tak wynika z policyjnych statystyk. Kierowcy jeździli bezpieczniej, ale wzrosła liczba nietrzeźwych…

Informacyjna Agencja Radiowa JW
2026-11-02, 10:40
KRAJ I ŚWIAT

Branża recyklingowa: po 1 listopada z jednego grobu zostaje do 9 kilogramów odpadów

Na polskich cmentarzach powstaje rocznie ok. pół miliona ton odpadów, a największa ich część w okolicach 1 listopada - zwrócili uwagę przedstawiciele…

PAP KB
2026-11-01, 18:00
KRAJ I ŚWIAT

Od listopada szpitale mają raportować do NFZ godzinowy czas pracy medyków

Za uchylanie się od obowiązku szpitalom będą groziły kary — do wysokości 2 proc. kontraktu.

PAP TB
2026-11-01, 15:27
KRAJ I ŚWIAT

Telewizyjne orędzie Donalda Tuska: W pewnych sprawach nie może być kompromisu

- Demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości - powiedział premier w wyemitowanym w TVP orędziu odnoszącym się do sytuacji…

PAP TB
2026-10-31, 20:24
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje po nocnych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym

Pałac Prezydencki odwiedzili już: szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego…

PAP KB
2026-10-31, 15:19
KRAJ I ŚWIAT

Francja. Trzeci weekend pod znakiem demonstracji; w Paryżu zamknięto ponad 40 stacji metra

We Francji odbędą się w sobotę demonstracje pod hasłami poparcia dla ruchu licealistów i protestu przeciw rosnącym kosztom życia. Będą to trzecie z rzędu…

PAP KB
2026-10-31, 10:35
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Nawrocki wszedł nocą do Trybunału Konstytucyjnego. Pod budynkiem tłum i policja [zdjęcia]

Karol Nawrocki na wieść o napięciu przed TK przerwał lot do Senegalu i przyjechał pod siedzibę Trybunału, gdzie protestował tłum ludzi. Zgromadzenie zabezpieczały…

PAP IAR KB
2026-10-31, 06:30
KRAJ I ŚWIAT

Paweł Soloch zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. Podobnie postąpił ambasador z Chin

Paweł Soloch oznajmił, że jest to reakcja na próbę sprzecznego z prawem przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Przekazał, że o rezygnacji poinformował…

PAP KB
2026-10-31, 05:00
KRAJ I ŚWIAT

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zawieszony. Są wnioski o uchylenie immunitetów

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 18 w piątek pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego…

PAP IAR JW
2026-10-30, 19:00
KRAJ I ŚWIAT

Rosną rachunki za gaz. Rząd chce uchronić domy przed wysokimi cenami, pomysł przedstawi w listopadzie

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uchronić gospodarstwa domowe przed znaczącym wzrostem rachunków za energię, a rozwiązania dotyczące rynku…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-29, 20:37
KRAJ I ŚWIAT

Biskup uznany winnym niepowiadomienia organów ścigania o czynach pedofilskich dwóch księży

Sąd Rejonowy w Tarnowie uznał biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża winnym. Miał nie powiadomić policji ani prokuratury o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich…

DW PAP
2026-10-29, 11:12
KRAJ I ŚWIAT

Gawkowski w Bydgoszczy zapowiedział, że będą darmowe podręczniki o walce z hejtem

- Przez lata państwo i cała kadra społeczna, zakochując się w cyfryzacji, nie zrobiły odpowiednio dużo, żeby uczyć o zagrożeniach w internecie i to musimy…

PAP DW Tatiana Adonis
2026-10-28, 21:35
więcej wiadomości
0:00 0:00