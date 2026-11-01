Kwesta w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba/archiwum
Toruń

Rekord podczas kwesty na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Pierwsza taka kwota od 2003 roku

Kwesta w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba/archiwum

Pieniądze zebrane podczas toruńskiej kwesty już zostały przeliczone. Do puszek wpadło aż 24 503,46 złotych. W akcji wzięło udział 78 wolontariuszy.

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Wśród kwestujących znalazł się Prezydent Miasta Torunia Paweł Gulewski, jego zastępcy, przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarzyści, radni, społecznicy i mieszkańcy.
Prezydent Torunia podkreślał, że znaczenie inicjatywy wykracza daleko poza jej wymiar finansowy.

– Jest to też pewien hołd, który oddajemy ludziom, którzy współtworzyli w poprzednich dekadach nasze miasto. To są pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, byli wiceprezydenci, samorządowcy i osoby, które budowały Toruń albo miały wpływ na to, w jaki sposób się rozwija – podkreślał prezydent Paweł Gulewski.

Pieniądze zebrane podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na dwa zadania związane z ochroną historycznego dziedzictwa Cmentarza św. Jerzego.

Pierwszym jest renowacja nagrobka Leonarda Torwirta – artysty, malarza, docenta na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz scenografa związanego z Toruniem. Twórca zasłynął m.in. jako autor kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wykorzystanej podczas peregrynacji obrazu po Polsce, rozpoczętej w 1957 roku. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 1967 roku.

Drugim celem jest uporządkowanie lapidarium w zachodniej części cmentarza, od strony ul. Morcinka. Znajdują się tam XIX-wieczne nagrobki pochodzące z dawnego cmentarza staroluterańskiego, zlikwidowanego w 1962 roku. Wiele z nich ma istotną wartość historyczną i artystyczną, a obecnie nie ma stałych opiekunów.

W ciągu dotychczasowych edycji, przed tegorocznym finałem, zebrano 345 058,37 zł. Dzięki tym środkom przeprowadzono prace konserwatorskie i renowacyjne przy 28 nagrobkach z XIX i XX wieku.

Wśród odrestaurowanych obiektów znajdują się pomniki osób szczególnie zasłużonych dla Torunia, m.in.

  • Władysława Szumana, dr. Ottona Steinborna, prof. Mieczysława Limanowskiego i prof. Ludwika Kolankowskiego.
  • Fundusze z poprzednich edycji wspierały również prace przy nagrobku Herminy Liebhart, dyrektorki żeńskiego gimnazjum z okresu międzywojennego, oraz przy kwaterze rodziny Jankowskich, w której spoczywa Józefat Jankowski, wiceprezydent Torunia w latach 1922–1926.
  • Kwestę organizują Gmina Miasto Toruń i Towarzystwo Miłośników Torunia.

źr. torun.pl

Gdzie: Toruń
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