Bydgoskie cmentarze, widok z drona/fot. Dronfor/archiwum
KRAJ I ŚWIAT

Branża recyklingowa: po 1 listopada z jednego grobu zostaje do 9 kilogramów odpadów

Bydgoskie cmentarze, widok z drona/fot. Dronfor/archiwum

Na polskich cmentarzach powstaje rocznie ok. pół miliona ton odpadów, a największa ich część w okolicach 1 listopada - zwrócili uwagę przedstawiciele branży recyklingowej. Wskazali, że po obchodach dnia Wszystkich Świętych z grobu zostaje od 3 do nawet 9 kg odpadów, które często nie trafiają do recyklingu.

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Wyliczenia przygotowała firma zajmująca się recyklingiem Stowarzyszenie „Polski Recykling”. Podano również, że w skali roku polskie cmentarze generują ok. 500 tys. ton odpadów, z czego trzy czwarte to kwiaty, odpady roślinne i ziemia. Pozostałe ok. 130 tys. ton to odpady materiałowe – szkło, tworzywa sztuczne i metal.

Stowarzyszenie zwróciło uwagę, że ok. 100 tys. ton odpadów materiałowych to potencjalny surowiec, który po prawidłowej segregacji mógłby trafić do recyklingu. „Na wielu cmentarzach wszystkie odpady wciąż trafiają jednak do jednego kontenera razem z ziemią, woskiem i resztkami kwiatów, przez co nie nadają się do recyklingu” - wskazali branżowcy.

Jak wyjaśnili przedstawiciele branży recyklingowej, ziemia z doniczek i wosk zanieczyszczają pozostałe odpady na tyle, że ich recykling przestaje być opłacalny. „Takie odpady trafiają do instalacji komunalnych, a stamtąd w najlepszym razie do produkcji paliwa alternatywnego, w najgorszym – na składowisko” - przestrzegli.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wskazało, że nowym typem odpadów są znicze LED pochodzenia azjatyckiego, z których powstawać może nawet 2–3 tys. ton elektroodpadów rocznie. Jak podkreślili przedstawiciele stowarzyszenia, znicz z baterią wyrzucony do zwykłego kontenera może wywołać pożar w sortowni lub na składowisku, a rozlana bateria może skazić glebę i wodę.

Branżowcy przywołali stanowisko Ministerstwo Klimatu i Środowiska, z którego wynika - jak podali - że opakowania po zniczach, szkło, tworzywa sztuczne czy odpady roślinne również na cmentarzach powinny być zbierane selektywnie, a stworzenie do tego warunków leży po stronie zarządców – niezależnie od tego, czy jest nim gmina, czy parafia.

Według zaleceń Stowarzyszenia „Polski Recykling”, na cmentarzach powinien się znaleźć osobny pojemnik na odpady bio, które mogą zostać skompostowane i wykorzystane do pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza, a także pojemniki na surowce oznaczone kolorem i zdjęciami lub rysunkami pokazującymi, co do nich wrzucać.

„Przydadzą się również pojemniki na zużyte baterie i elektroodpady, a także «zniczodzielnie», w których można zostawić znicz do ponownego wykorzystania, oraz częstszy odbiór odpadów w okresie Wszystkich Świętych” - wskazali branżowcy.

  • Stowarzyszenie przypomniało, że pozbywając się plastikowego znicza z plastikowym wkładem, oprawkę i metalowe wieczko należy wyrzucić do żółtego pojemnika, a wkład z resztkami wosku do pojemnika na odpady zmieszane.
  • W przypadku szklanego znicza wieczko wyrzuca się do żółtego pojemnika, a szkło z resztkami wosku do odpadów zmieszanych, ponieważ szkło zniczy nie może być przetwarzane ze szkłem opakowaniowym.
  • Znicze LED powinny natomiast trafić do pojemnika na zużytą elektronikę lub do PSZOK-u. Baterie, jeśli to możliwe, należy wyjąć i wyrzucić do pojemnika na zużyte baterie.
  • Czyste i suche kartony po tackach oraz zniczach wyrzuca się do pojemnika niebieskiego, a mokre lub zabrudzone woskiem - do odpadów zmieszanych.
  • Kwiaty, ziemię i gałązki z wiązanek należy z kolei wyrzucić do brązowego pojemnika.

„To drobne gesty, ale w skali kraju decydują o tym, czy tysiące ton szkła, tworzyw i metalu wrócą do obiegu, czy trafią na składowisko lub co gorsza – zanieczyszczą środowisko” - powiedział prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” Sławomir Pacek.


Stowarzyszenie „Polski Recykling” zrzesza firmy zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych i gumy. Reprezentuje branżę przed organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi. Jednym z celów stowarzyszenia jest promocja recyklingu jako najkorzystniejszego dla środowiska procesu przetwarzania odpadów oraz zapewnienie zrównoważonej produkcji.

TAGI: cmentarzerecyklingzniczeparafinasprzątanie
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