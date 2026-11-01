Wspominamy tych, którzy byli związani z lokalnym sportem/fot. Pixabay
SPORT

Ich już z nami nie ma – wspominamy osoby z lokalnego sportu, które odeszły w minionym roku

Wspominamy tych, którzy byli związani z lokalnym sportem/fot. Pixabay

Dzień Wszystkich Świętych to zawsze czas zadumy, refleksji oraz wspomnień dotyczących osób zmarłych. W minionym roku pożegnaliśmy wiele cenionych postaci ze sportowego środowiska w naszym regionie.

W wieku 96 lat odeszła Felicja Orsztynowicz-Murzyn. W latach 50. XX wieku była czołową polską lekkoatletką. Przez wiele lat, już jako działaczka, związana z bydgoską Polonią.

Zmarł Roman Dakiniewicz, wychowawca wielu pokoleń bydgoskich lekkoatletów. Jego podopieczni zdobyli ponad 200 medali mistrzostw Polski. Miał 88 lat.

Nie ma już z nami Wiesława Gałkowskiego, legendarnego szkoleniowca piłkarzy bydgoskich klubów: Zawiszy i Chemika. Odszedł w wieku 79 lat.

W wieku 88 lat zmarł Czesław Kujawa. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku pięściarz Zawiszy, a później przez wiele lat czołowy polski sędzia bokserski.

Pożegnaliśmy również Wiesława Sauera, byłego hokeistę Polonii Bydgoszcz. Miał 77 lat.

Odszedł Edmund Kowalik. To były piłkarz Zawiszy i Brdy Bydgoszcz oraz współzałożyciel Kobiecego Klubu Piłkarskiego. Miał 75 lat.

W tym roku odszedł od nas Tadeusz Nadolski – dziennikarz sportowy związany z Expressem Bydgoskim. Zmarł w wieku 73 lat.

Pożegnaliśmy też Wojciecha Onsorge, byłego piłkarza Elany Toruń. Miał zaledwie 32 lata.

W wieku 84 lat odszedł Bogdan Wawrzyński, działacz i postać niezwykle zasłużona dla toruńskiego hokeja na lodzie.

Niedawno zmarł Andrzej Piwoński, legenda toruńskiego sportu szkolnego, ceniony nauczyciel wychowania fizycznego w IV LO, trener oraz pomysłodawca i wieloletni koordynator Toruńskiej Ligi Koszykówki Szkół Średnich. Miał 74 lata.

Odszedł także Sławomir „Siwy” Karczewski, były hokeista, obrońca grający z numerem „6” w barwach Pomorzanina Toruń oraz TTH Toruń. Miał 56 lat.

W wieku 52 lat zmarła jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci dawnych struktur kibicowskich Apatora Toruń z Jakubskiego Przedmieścia – Sławomir „Dziobak” Kozłowski.

Z włocławskiego środowiska sportowego odszedł Maciej Skinder. Zmarł w wieku 89 lat w wyniku pożaru mieszkania przy ul. Olszowej we Włocławku. Był zasłużonym działaczem sportowym, twórcą sukcesów włocławskiej siatkówki oraz wieloletnim prezesem klubu Włocłavia Włocławek. Był także związany z BKS-em Bydgoszcz.

Pożegnaliśmy w tym roku również Zbigniewa Chałupczaka, byłego żużlowca, który karierę rozpoczynał w barwach Noteci Inowrocław (późniejszej Unii Inowrocław), a także reprezentanta Unii Leszno. Zmarł w wieku 95-ciu lat.

TAGI: wszystkich świętychtadeusz nadolskifelicja orsztynowicz-murzynsport
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja IV Liga: Pogoń Mogilno lepsza w hicie. Lider skromnie wygrał i odskoczył [wyniki 15. kolejki]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Ich już z nami nie ma – wspominamy osoby z lokalnego sportu, które odeszły w minionym roku

Dzień Wszystkich Świętych to zawsze czas zadumy, refleksji oraz wspomnień dotyczących osób zmarłych. W minionym roku pożegnaliśmy wiele cenionych postaci…

MB PG
2026-11-01, 14:00
SPORT

IV Liga: Pogoń Mogilno lepsza w hicie. Lider skromnie wygrał i odskoczył [wyniki 15. kolejki]

Halloweenowa kolejka zmagań kujawsko-pomorskiej IV Ligi przyniosła starcie dwóch ekip z czołówki - Pogoni Mogilno z Unią Wąbrzeźno. Zdecydowanie lepsi…

PG
2026-11-01, 10:01
SPORT

Noteć z porażką w Poznaniu. Inowrocławianie w końcówce zatuszowali bezbarwny występ

KSK Qemetica Noteć Inowrocław nie poradziła sobie w 7. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe Enea Basketowi Poznań…

PG
2026-10-31, 23:30
SPORT

Chemik Bydgoszcz przekonująco pokonał rywala. Wda Świecie i Elana Toruń wywalczyły po punkcie

Wszystkie drużyny z naszego regionu rozegrały w sobotę mecze 15. kolejki Betclic III Ligi gr. 2. Najwięcej powodów do radości miał Chemik Bydgoszcz, który…

PG
2026-10-31, 22:39
SPORT

Twarde Pierniki Toruń nie dały szans wicemistrzowi. Astoria Bydgoszcz wyszarpała cenny triumf

5. kolejka PGE Basket Ligi okazała się szczęśliwa dla Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń i Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. Ekipy z naszego regionu odniosły…

PG
2026-10-31, 21:41
SPORT

Anioły Toruń z kolejnym zwycięstwem. Beniaminek zaskakująco postawił dość twarde warunki

CUK Anioły Toruń z czwartą wygraną z rzędu w Tauron 1. Lidze. W 8. kolejce Torunianie pokonali we własnej hali AVIĘ Sędziszów Małopolski 3:1.

PG
2026-10-31, 21:17
SPORT

Energa Toruń powstrzymana. „Katarzynki” nie zdołały wygrać we własnej hali ze Ślęzą Wrocław

Energa Toruń poniosła drugą porażkę w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. W spotkaniu 7. kolejki Torunianki uległy u siebie 1KS Ślęzie Wrocław 62:67.

PG
2026-10-31, 20:31
SPORT

KH Energa nie zatrzymała rozpędzonego przeciwnika. Torunianie dość wyraźnie ulegli w Katowicach

KH Energa Toruń z porażką w 16. kolejce Tauron Hokej Ligi. Toruńska ekipa przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 3:6.

PG
2026-10-31, 18:51
SPORT

Zawisza wykorzystał słabą formę przeciwnika. Bydgoszczanie z wyjazdowym zwycięstwem

Zawisza Bydgoszcz wygrał mecz 14. kolejki Betclic 2. Ligi. Bydgoska ekipa pokonała na wyjeździe drugą drużynę Śląska Wrocław 2:0.

PG
2026-10-31, 16:35
SPORT

Pałac zdeklasowany przez mistrza Polski. Bydgoszczanki nie zdołały postawić się Łodziankom

Metalkas Pałac Bydgoszcz z bardzo nieudanym występem w 5. kolejce Tauron Ligi Kobiet. Bydgoskie siatkarki przegrały u siebie z PGE Budowlanymi Łódź 0:3…

PG
2026-10-31, 14:44
SPORT

Katarzynki wykorzystają dobrą formę i przełamią niemoc z niewygodnym rywalem? Relacja w PR PiK

Koszykarki Energi Toruń powalczą o podtrzymanie dobrej serii. Czeka je jednak trudne zadanie. W ramach 7. kolejki PGE Basket Ligi Kobiet do toruńskiej Areny…

PG
2026-10-31, 07:47
Włocławek

Szymańska najlepsza w Abu Zabi! Polka wygrała prestiżowy turniej Grand Slam

Pochodząca z Włocławka judoczka Angelika Szymańska sięgnęła po złoto prestiżowego turnieju Grand Slam w Abu Zabi. Reprezentantka Polski triumfowała w…

PAP WS
2026-10-31, 06:29
więcej wiadomości
0:00 0:00