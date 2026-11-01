Ich już z nami nie ma – wspominamy osoby z lokalnego sportu, które odeszły w minionym roku

Dzień Wszystkich Świętych to zawsze czas zadumy, refleksji oraz wspomnień dotyczących osób zmarłych. W minionym roku pożegnaliśmy wiele cenionych postaci ze sportowego środowiska w naszym regionie.

W wieku 96 lat odeszła Felicja Orsztynowicz-Murzyn. W latach 50. XX wieku była czołową polską lekkoatletką. Przez wiele lat, już jako działaczka, związana z bydgoską Polonią.



Zmarł Roman Dakiniewicz, wychowawca wielu pokoleń bydgoskich lekkoatletów. Jego podopieczni zdobyli ponad 200 medali mistrzostw Polski. Miał 88 lat.



Nie ma już z nami Wiesława Gałkowskiego, legendarnego szkoleniowca piłkarzy bydgoskich klubów: Zawiszy i Chemika. Odszedł w wieku 79 lat.



W wieku 88 lat zmarł Czesław Kujawa. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku pięściarz Zawiszy, a później przez wiele lat czołowy polski sędzia bokserski.



Pożegnaliśmy również Wiesława Sauera, byłego hokeistę Polonii Bydgoszcz. Miał 77 lat.



Odszedł Edmund Kowalik. To były piłkarz Zawiszy i Brdy Bydgoszcz oraz współzałożyciel Kobiecego Klubu Piłkarskiego. Miał 75 lat.



W tym roku odszedł od nas Tadeusz Nadolski – dziennikarz sportowy związany z Expressem Bydgoskim. Zmarł w wieku 73 lat.



Pożegnaliśmy też Wojciecha Onsorge, byłego piłkarza Elany Toruń. Miał zaledwie 32 lata.



W wieku 84 lat odszedł Bogdan Wawrzyński, działacz i postać niezwykle zasłużona dla toruńskiego hokeja na lodzie.



Niedawno zmarł Andrzej Piwoński, legenda toruńskiego sportu szkolnego, ceniony nauczyciel wychowania fizycznego w IV LO, trener oraz pomysłodawca i wieloletni koordynator Toruńskiej Ligi Koszykówki Szkół Średnich. Miał 74 lata.



Odszedł także Sławomir „Siwy” Karczewski, były hokeista, obrońca grający z numerem „6” w barwach Pomorzanina Toruń oraz TTH Toruń. Miał 56 lat.



W wieku 52 lat zmarła jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci dawnych struktur kibicowskich Apatora Toruń z Jakubskiego Przedmieścia – Sławomir „Dziobak” Kozłowski.



Z włocławskiego środowiska sportowego odszedł Maciej Skinder. Zmarł w wieku 89 lat w wyniku pożaru mieszkania przy ul. Olszowej we Włocławku. Był zasłużonym działaczem sportowym, twórcą sukcesów włocławskiej siatkówki oraz wieloletnim prezesem klubu Włocłavia Włocławek. Był także związany z BKS-em Bydgoszcz.



Pożegnaliśmy w tym roku również Zbigniewa Chałupczaka, byłego żużlowca, który karierę rozpoczynał w barwach Noteci Inowrocław (późniejszej Unii Inowrocław), a także reprezentanta Unii Leszno. Zmarł w wieku 95-ciu lat.