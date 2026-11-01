Wszystkich Świętych. Wspominamy znanych mieszkańców regionu, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku

Artyści, sportowcy, naukowcy i wiele innych postaci. Każda z nich na trwale związała swoje losy z naszym regionem.
LISTOPAD 2025
- 6 listopada 2025 roku zmarł Marek Guczalski, bydgoski artysta rzeźbiarz. Był autorem wielu tablic pamiątkowych, które znajdziemy na bydgoskich kamienicach, m.in. tablicy upamiętniającej Mariana Rejewskiego (Wileńska 6), bydgoskiego kryptologa, który złamał kod Enigmy oraz tablicy upamiętniającej wizytę papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy (katedra pw. św. Marcina i Mikołaja). Miał 81 lat.
- 10 listopada 2025 roku zmarł Hubert Skrzypczak, polski medalista olimpijski. Miał 82 lata. Pięściarz w 1968 roku na igrzyskach olimpijskich w Meksyku zdobył brązowy medal w wadze papierowej. Inne sukcesy odnosił w kategorii muszej. Karierę zaczął w Gryfie Wejherowo. W latach 1963-1965 reprezentował Zawiszę Bydgoszcz, ale najważniejsze lata (1965-1976) spędził w Wybrzeżu Gdańsk.
- 11 listopada 2025 roku zmarł dr Michał Janowski, ceniony językoznawca związany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miał 50 lat. Wieloletni pracownik Wydziału Językoznawstwa był tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Wielokrotnie wykonywał specjalistyczne tłumaczenia dla UKW.
- 1 grudnia 2025 roku w wieku 86 lat zmarła Teresa Nemere, polonistka oraz ceniona esperantystka, promotorka kultury ludowej związana z Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Przez wiele lat pełniła funkcję kierowniczki Działu Naukowo-Oświatowego tej placówki. Była autorką wielu cyklicznych wydarzeń muzealnych, m.in. „Poranków u Damroki", czyli spotkań z ludowymi twórcami z całej Polski, „Spotkań z folklorem" i „Przeglądu tańców i piosenek ludowych w wykonaniu dzieci przedszkolnych" i „Międzynarodowych Spotkań Kapel Ludowych".
- Na początku grudnia 2025 roku zmarła Anna Lewandowska, wieloletnia dyrektor Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. Zarządzała nim w latach 2012-2024. Wyprowadziła lecznicę z finansowej zapaści. W tym czasie placówka była wielokrotnie wyróżniana zarówno przez ekspertów, jak i pacjentów. Zanim objęła funkcję dyrektora Szpitala Miejskiego, kierowała Szpitalem MSWiA w Bydgoszczy.
- 19 grudnia 2025 roku w wieku 96 lat zmarł Stanisław Lejkowski, jeden z najbardziej znanych bydgoskich projektantów i architektów wnętrz. W Bydgoszczy zaprojektował m.in. wnętrza Teatru Kameralnego (wraz w Wacławem Leśniewskim), restauracji Słowianka, kina Orzeł, kawiarni Cristal, klubów Savoy, Zodiak i Parnasik, a także Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Stanu Cywilnego. Tworzył też meble, neony i pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. W Bydgoskiej Alei Autografów na ul. Długiej znajduje się tablica z jego podpisem.
- 19 grudnia 2025 roku zmarł prof. Andrzej Kola, wybitny naukowiec z toruńskiego UMK. Miał 85 lat. Specjalizował się w archeologii podwodnej, archeologii średniowiecza i nowożytności. W latach 1994-1996 kierował ekipą polskich archeologów prowadzących badania w Charkowie, w miejscu pochowania zamordowanych oficerów polskich. Kierował także pracami ekshumacyjnymi na terenie cmentarza ofiar represji stalinowskich w Bykowni na Ukrainie oraz pracami ekshumacyjnymi w Jedwabnem.
- 21 grudnia 2025 roku zmarł prof. Jerzy Gaca przez wiele lat związany z Politechniką Bydgoską. Pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej czy kierownika Katedry Chemii i Ochrony Środowiska. Jako naukowiec specjalizował się w dziedzinie chemii. Był przewodniczącym bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prezesem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Miał 87 lat.
- 28 grudnia 2025 roku zmarł prof. Jacek Woźny, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Historyk i archeolog, profesor nauk humanistycznych. W pracy zawodowej specjalizował się w zagadnieniach z zakresu archeologii w tym archeologii pradziejowej, symboliki wierzeń pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Swoje naukowe aspiracje realizował też poza uczelnią. Działał m.in. w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym, Instytucie Kaszubskim, Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, czy Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków. W 2024 roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prywatnie fan muzyki rockowej. Miał 63 lata.
- Pod koniec grudnia 2025 roku zmarł Mariusz Marecki, operator, filmowiec, artysta, wieloletni współpracownik TVP3 Bydgoszcz. Tworzył materiały dla redakcji „Zbliżeń”, TVP Info i produkcji studyjnych. Współpracował także z bydgoskim Pałacem Młodzieży, gdzie prowadził warsztaty filmowe. Miał 53 lata.
- 30 grudnia 2025 roku zmarła Felicja Murzyn, w latach 50-tych XX wieku czołowa polska lekkoatletka. Przez wiele lat, już jako działaczka, związana była z bydgoską Polonią. Zdobywała liczne laury w krajowej i regionalnej rywalizacji. Jej największym osiągnięciem było Mistrzostwo Polski seniorów w biegu na 200 m, wywalczone w 1951 roku w Warszawie. Za swoje osiągnięcia i zasługi została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miała 96 lat.
- 2 stycznia 2026 roku zmarła Helena Feldheim, pedagożka i społeczniczka, działaczka Ligi Kobiet Polskich, założycielka Warsztatu Terapii Zajęciowej „Modrzew”. Wiele lat pomagała słabszym, szczególnie osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Organizowała m.in. Dni Godności osób z niepełnosprawnością, sesje osób niepełnosprawnych, specjalne sesje w sejmiku z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej, koncerty, festyny i szkolenia. Laureatka wielu nagród i wyróżnień m.in Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Medalu Kazimierza Wielkiego. Miała 88 lat.
- 6 stycznia 2026 roku zmarła Małgorzata Winter, muzealniczka, historyczka sztuki, aktywistka, znawczyni sztuki współczesnej, wieloletnia dyrektorka Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i wicedyrektorka CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Była inicjatorką akcji społecznych, m.in. „Senior w akcji resocjalizacji" i działań artystycznych w przestrzeni miejskiej, m.in. „Ocieplamy miasto". W ostatnich latach prowadziła działania artystyczne w bydgoskim Fordonie. Prowadziła Fundację Bez Nazwy. Miała 66 lat.
- 6 stycznia 2026 roku zmarł Adam Przybylak, pedagog, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu oraz ceniony działacz sportowy, współzałożyciel Towarzystwa Sportowego „Koset", które od lat odnosi sukcesy w szkoleniu siatkarskiej młodzieży w Grudziądzu. Pośmiertnie Adam Przybylak został uhonorowany dwoma odznaczeniami sportowymi. Miał 62 lata.
- 9 stycznia 2026 roku zmarł Henryk Nawotka. Był uznanym bydgoskim dyrygentem, organistą i kompozytorem. Przez kilkadziesiąt lat w bydgoskiej bazylice p.w. św. Wincentego a Paulo prowadził Chór Mieszany „Vincentinum", współpracował też z Filharmonią Pomorską i Operą Nova. W drugiej połowie lat 80., grając na organach w bazylice, prowadząc tamtejszy chór i pracując w bydgoskiej operze, kierował zza pulpitu kilkunastoma przedstawieniami, takimi jak: „Orfeusz w piekle" Offenbacha, „Kopciuszek" Rossiniego, czy „Halka" Moniuszki. Miał 83 lata.
- W styczniu 2026 roku zmarła Danuta Stępkowska, społeczniczka, współzałożycielka stowarzyszenia Obywatelski Toruń, członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego. Angażowała się w powstanie i promocję Młodzieżowej Rady Miasta, inicjowała i wspierała projekty z Budżetu Obywatelskiego, organizowała debaty, pikiety i wydarzenia lokalne, a także podejmowała działania proekologiczne i edukacyjne. Była znana z odwagi i konsekwencji w obronie demokracji, praw obywatelskich oraz wartości konstytucyjnych. Miała 66 lat.
- 26 stycznia 2026 roku w wieku 70 lat zmarł ks. prałat Andrzej Kłosiński, wieloletni proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na bydgoskim Szwederowie. Pełnił również urząd dziekana Dekanatu Bydgoszcz III. W kościele na Szwederowie nadzorował przebieg uroczystości z okazji 100-lecia parafii. Brał czynny udział w życiu społecznym na tym osiedlu. Był proboszczem przez 22 lata.
- 30 stycznia 2026 roku zmarł Wiesław Gałkowski, zasłużony trener piłkarzy bydgoskich klubów - Zawiszy i Chemika oraz toruńskiej Elany, wychowawca wielu piłkarskich talentów. W 1977 roku poprowadził Zawiszę do awansu do 1. Ligi, która w tamtym czasie była najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce. Miał 79 lat.
- 1 lutego 2026 roku zmarł Janusz Hetman, bydgoski producent filmowy. Był członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, producentem m.in. "Wesela" i "Domu dobrego" Wojciecha Smarzowskiego. Współpracował też z Romanem Polańskim („The Pałace”), Jerzym Skolimowskim („IO”) i Davidem Lynchem („Inland Empire”). Przez wiele lat związany z toruńską Fundacją Tumult, organizującej festiwal Camerimage. Zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 70 lat.
- Na początku lutego 2026 roku zmarł Henryk Herdzin, wybitny śpiewak bydgoskiej opery. Miał 96 lat. Zanim trafił do Bydgoszczy występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni i Łodzi. W 1962 roku związał się z bydgoską sceną. W Bydgoszczy zadebiutował jako Eugeniusz Oniegin w operze Czajkowskiego (1962). W swojej wokalnej karierze zaliczył ponad 100 premier, wystąpił w kilku tysiącach przedstawień. Przez dwa lata śpiewał w Capelli Bydgostiensis dokonując płytowych nagrań i telewizyjny rejestracji.
- 11 lutego 2026 roku zmarł Robert Sych, w latach 2006-2010 zasiadał w Radzie Miasta Bydgoszczy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z jego inicjatyw było wprowadzenie zakazu palenia pod wiatami na przystankach komunikacji miejskiej. Pracował w jednym z bydgoskich oddziałów międzynarodowego banku. Zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 51 lat.
- 23 lutego 2026 roku zmarła Teresa Klonowska, Honorowa Obywatelka Miasta Inowrocławia. Miała 100 lat. Była poetką i działaczką społeczną. Przez całe życie zawodowe związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Inowrocławiu. Tworzyła pionierskie rozwiązania w zakresie czytelnictwa dzieci i młodzieży, inicjowała działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz współtworzyła największą bibliotekę katolicką w archidiecezji gnieźnieńskiej. Była współzałożycielką inowrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i aktywną uczestniczką życia społecznego miasta. Za swoją działalność uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą „Ku chwale”, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.
- 27 lutego 2026 roku zmarł prof. Łukasz Jermacz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był cenionym naukowcem związanym z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Miał 38 lat. Specjalizował się w badaniach nad ekologią organizmów wodnych oraz inwazjami biologicznymi. Był autorem wielu publikacji naukowych, brał udział w projektach badawczych, otrzymywał stypendia, nagrody i wyróżnienia. Wspierał także młodych naukowców jako promotor i promotor pomocniczy w przewodach doktorskich.
- 28 lutego 2026 roku zmarł Mariusz "Długi" Dygaszewicz, ceniony fotograf, przedstawiciel bydgoskiej kultury studenckiej, jeden z czołowych działaczy i wieloletni kierownik Klubu Studenckiego „Beanus’70". Był członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, współzałożycielem grupy fotograficznej ZNAK. Założył Studenckie Centrum Kultury Fotograficznej (SCKF) i Studencką Agencję Fotograficzną (SAF) - wszystkie działały przy "Beanusie”. Organizował warsztaty i plenery fotograficzne. Współpracował z „Kwartalnikiem Akademickim" oraz dwumiesięcznikiem „Nasz Dom Europejski". Miał 71 lat.
- 4 marca 2026 roku zmarła Janina Mazurkiewicz, twórczyni m.in. Muzeum Mikołaja Kopernika oraz Planetarium, a także inicjatorka wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Współtworzyła m.in. ogromny zbiór kopernikanów zgromadzonych w toruńskim Muzeum Okręgowym. Przez wiele lat była kuratorem Domu Kopernika. Była współzałożycielką Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Otrzymała Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Zasłużony Działacz Kultury" oraz Medal Honorowy „Thorunium". Miała 90 lat.
- 20 marca 2026 roku zmarł Maciej Pesta, aktor przed laty związany z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Artysta z bydgoską sceną był związany w latach 2012-2017. W tym czasie stworzył ponad 20 kreacji aktorskich. W ostatnich latach pracował jako aktor niezależny; współpracował z teatrami w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Szerszej publiczności był znany z ról w serialach historycznych i obyczajowych, zagrał m.in. w „Czasie honoru", „Koronie królów" i „Stuleciu Winnych". Wystąpił także w filmie „Erotica 2022" oraz produkcji „Hallo Syrena". Miał 43 lata.
- 23 marca 2026 roku zmarł Janusz Ratajczak, solista Opery Nova w Bydgoszczy. Przez lata kreował główne partie tenorowe w kolejnych premierach bydgoskiej sceny, m.in.: Stefana w „Strasznym dworze" i Jontka w „Halce" Moniuszki, Leńskiego w „Eugeniuszu Onieginie" Czajkowskiego, czy Alfreda w „Traviacie" Verdiego. Wziął udział w historycznym, pierwszym nagraniu DVD opery „Manru" Paderewskiego, w którym śpiewał rolę tytułową. Ostatnio spełniał się w pracy pedagogicznej, prowadząc klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Miał 64 lata. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym.
- 30 marca 2026 roku zmarła dr Helena Maleszewska-Zabojska, nestorka bydgoskiej onkologii. Miała 97 lat. Była wybitną specjalistką chirurgii onkologicznej, niezwykle zasłużoną dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Z placówką była związana od początku jej istnienia. Tworzyła zręby opieki onkologicznej w Bydgoszczy. Nieprzerwanie służyła pacjentom swoją wiedzą i doświadczeniem, pozostając aktywną zawodowo aż do 92. roku życia.
- 5 kwietnia 2026 roku zmarła dr Cecylia Iwaniszewska, wybitna astronomka, wieloletnia pracowniczka toruńskiego obserwatorium i ceniona wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Angażowała się w rozwój edukacji astronomicznej na świecie, działając w Międzynarodowej Unii Astronomicznej, a także w życie społeczne i kulturalne Torunia. Za swoje zasługi została uhonorowana licznymi odznaczeniami, w tym medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia" oraz Medalem Thorunium. Miała 97 lat.
- 28 kwietnia 2026 roku zmarł Piotr Zabłocki, wójt gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim. Miał 60 lat. Urząd objął po wygranej w drugiej turze wyborów w 2024 roku - uzyskał poparcie 66 procent mieszkańców. Wcześniej przez wiele lat pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku.
- 10 maja 2026 roku zmarła Jolanta Młodecka, wieloletnia dziennikarka i szefowa włocławskiego oddziału Gazety Pomorskiej. Zaczynała w Rozgłośni Radiowej Zakładów Azotowych we Włocławku, czyli dzisiejszym „Anwilu". Współtworzyła i kierowała branżowym międzyzakładowym pismem „Alchemik". Była uzdolniona plastycznie. Wydała kilka albumów rysunków i grafik. Przez wiele lat jej autorstwa impresja pejzażu Włocławka była częścią oficjalnego logotypu miasta. Miała 76 lat.
- 11 maja 2026 roku zmarł Zygmunt Rynarzewski, przez lata uczył fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kasprowicza w Inowrocławiu, wychowawca kilku pokoleń uczniów oraz autor podręczników i zadań maturalnych. Miał 77 lat.
- 4 maja 2026 roku w wieku 88 lat zmarł Roman Dakiniewicz, ceniony szkoleniowiec skoku o tyczce, trener wielu pokoleń bydgoskich lekkoatletów. Był związany z Zawiszą Bydgoszcz. Tu wyszkolił dziesiątki tyczkarzy. Jego podopieczni zdobyli ponad 200 medali Mistrzostw Polski. Kilku z nich odniosło sukcesy na arenie międzynarodowej. Mariusz Klimczyk i Mirosław Chmara byli brązowymi medalistami mistrzostw Europy. Wychowankiem Romana Dakiniewicza jest też mistrz świata i halowy mistrz Europy Paweł Wojciechowski.
- 2 lipca 2026 roku zmarł Robert Erdmann, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia PiK. W naszej rozgłości przepracował 30 lat. Znany był ze swojego charakterystycznego, radiowego głosu. Przez wiele lat był wydawcą radiowych dzienników, zrealizował też wiele audycji głównie publicystycznych i historycznych, m.in. cykl „PRL żadnych złudzeń", „Póki my żyjemy", czy „Pomorze i Kujawy nasza historia". Jego głos można było usłyszeć m.in. w filmach, ogólnopolskich reportażach, był też autorem nagradzanych słuchowisk, ostatnie, które stworzył to teatr absurdu zatytułowany „Orzełek". Zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 59 lat.
- 4 lipca 2026 roku zmarła pułkownik Urszula Tauer, bohaterska łączniczka Armii Krajowej. Miała 105 lat. Urodziła się we Lwowie w 1921 roku, ale już jako dwuletnia dziewczynka przeprowadziła się z mamą do Bydgoszczy. Jej dziadek, piłsudczyk zozstał przez Niemców rozstrzelany w 1939 roku. Dwa lata później 20-letnia Uruszla złożyła żołnierską przysięgę w Związku Walki Zbrojnej. Po przekształceniu ZWZ w Armię Krajową przyjęła pseudonim „Ala". Była łączniczką i kurierką. Dzięki świetnej znajomości niemieckiego jeździła do Berlina, aby tam kontaktować się z komórką AK. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, podczas którego została ranna. Po wojnie mieszkała w stolicy, ale w 1966 roku wraz z mężem wróciła do Bydgoszczy. Prowadziła labolatorium chemiczne.
- 6 lipca 2026 roku w wieku 75 lat zmarł Ryszard Abramczyk. Razem z braćmi prowadził rodzinną firmę, produkującą przetwory z owoców morza i ryb. Przez wiele lat był mecenasem bydgoskiego sportu, związany także z lokalnymi inicjatywami społecznymi. Firma od wielu lat wspomaga lokalne kluby, m.in. koszykarską Astorię Bydgoszcz, czy żużlową Polonię Bydgoszcz. Za wkład w rozwój regionu, bracia Abramczykowie, Roman, Ryszard, Czesław i Stanisław zostali uhonorowani miejscem w Bydgoskiej Alei Autografów.
- 11 lipca 2026 roku zmarł prof. Janusz Ostoja-Zagórski, w latach 2012-2016 rektor bydgoskiego UKW, archeolog, autor 10 książek oraz prawie 240 artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze skupiały się na zagadnieniach takich jak: mechanizm przemian gospodarczych w Europie w epoce brązu, teoretyczne podstawy archeologii, metodologia nauk humanistycznych. Brał udział w terenowych badaniach krajowych i zagranicznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony także Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Miał 82 lata.
- 17 lipca 2026 roku zmarł Bogdan Wawrzyński, legenda toruńskiego hokeja. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, a z Pomorzaninem Toruń wywalczył wicemistrzostwo Polski w 1968 roku oraz dwa brązowe medale mistrzostw Polski (1967 i 1969). Po zakończeniu kariery wychował kolejne pokolenia hokeistów, skupił się na pracy szkoleniowej. Był asystentem trenera reprezentacji Polski seniorów, prowadził także kadrę juniorów. Przez wiele lat pracował również z toruńskimi klubami -Pomorzaninem Toruń (1974 oraz 1982–1985), Towimorem Toruń (1993/94) i TKH Nesta Toruń (2003–2004). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Złotą Odznaką PZHL. Miał 84 lata.
- 18 lipca 2026 roku zmarł Sławomir Szeliga, były wicestarosta inowrocławski i radny powiatowy. Miał 65 lat. Zasiadał w radzie powiatu inowrocławskiego przez dwie kadencje (2006-2014). Od 2006 do 2012 pełnił funkcję wicestarosty inowrocławskiego. Jesienią 2023 roku kandydował na senatora RP z Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy.
- 3 sierpnia 2026 roku zmarła prof. Małgorzata Kościelska, przez dwie dekady związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a wcześniej z Uniwersytetem Warszawskim. Na bydgoskim UKW stworzyła psychologię kliniczną w wymiarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Miała 82 lata.
- 5 sierpnia 2026 roku zmarł Ryszard Zarudzki, był wiceministrem rolnictwa, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przez kilka miesięcy piastował też stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnictwu poświęcił całe swoje życie. Pełnił wiele ważnych funkcji państwowych pozostając jednocześnie czynnym rolnikiem w wielopokoleniowym gospodarstwie w Dobrczu. Miał 67 lat.
- 9 sierpnia 2026 roku zmarł Bogdan Chrapkowski, zasłużony toruński leśnik, biolog, ekolog i obrońca polskiej przyrody. W latach 1975-1998 pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Województwa Toruńskiego. To z Jego inicjatywy powstały m.in. rezerwaty przyrody: Kępa Bazarowa, Dolina Osy, Bachotek, czy Bagno Mostki. W 1993 roku dzięki niemu północno-wschodnia część województwa toruńskiego została włączona do obszaru "Zielonych Płuc Polski". Aktywnie działał na rzecz środowiska w ramach Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Ligi Ochrony Przyrody. Za swoją wieloletnią i bezkompromisową walkę o polską przyrodę oraz krajobraz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 93 lata.
- 11 sierpnia 2026 roku zmarła Henryka Sobolewska, nauczycielka, edukatorka i strażniczka tradycji Pałuk. Swoje życie zawodowe związała z edukacją. Była jedną z pierwszych osób tworzących kadrę Szkoły Rolniczej w Gąsawie. Prekursorka warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w Biskupinie oraz w innych miejscach Pałuk. W swojej pracy łączyła edukację z historią, archeologią, kulturą i regionalną tradycją. Miała 79 lat.
- 11 sierpnia 2026 roku zmarł Wiesław Zajączkowski, wieloletni dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Kierował placówką przez 35 lat, pod jego kierunkiem muzeum biskupińskie przeszło ogromny rozwój, był pomysłodawcą i inicjatorem Festynu Archeologicznego, przyczynił się do powiększenia rezerwatu oraz rekonstrukcji wioski wczesnośredniowiecznej i chat neolitycznych. Uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodą Europa Nostra. Miał 78 lat.
- 16 sierpnia 2026 roku zmarł Wojciech Oskwarek, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25, pionier edukacji integracyjnej w Bydgoszczy. Bydgoskimi placówkami oświatowymi kierował przez 25 lat, a potem przez 18 lat pełnił funkcję wójta gminy Nowa Wieś Wielka. Był wielokrotnie wyróżnianym pedagogiem i samorządowcem. Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Miał 79 lat.
- W sierpniu 2026 roku zmarła Krystyna Kodymowska "Stokrotka", pochodząca z Bydgoszczy uczestniczka Powstania Warszawskiego. Była łączniczką i sanitariuszką Armii Krajowej. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie miała 16 lat. Z Warszawy została wypędzona wraz z ludnością cywilną, przebywała w obozie przejściowym, a później trafiła na ciężkie roboty. Po wojnie zamieszkała w Gdyni. Jako radca prawny, członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i świadek historii przez dziesięciolecia pielęgnowała pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach. Miała 98 lat.
- 23 sierpnia 2026 roku zmarł ksiądz infułat Stanisław Kotowski, wieloletni proboszcz parafii katedralnej w Bydgoszczy. Wieloletni proboszcz parafii katedralnej w Bydgoszczy. Proboszczem katedry został w 2010 roku. Wcześniej był proboszczem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na bydgoskich Bartodziejach. Od 1998 roku był kapelanem bydgoskich policjantów. Zmarł w wieku 73 lat - po krótkiej i ciężkiej chorobie.
- 25 sierpnia 2026 roku w wieku 88 lat zmarł Bronisław Baranowski, w latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Bydgoszczy. Wcześniej był radnym bydgoskiej Rady Miasta Bydgoszczy. Jako wiceprezydent odpowiedzialny był m.in. za infrastrukturę drogową i gospodarkę komunalną.
- 2 września 2026 roku zmarła Hanna Walenczykowska, wieloletnia dziennikarka bydgoskich gazet. Z mediami była związana przez ponad 30 lat. Dla dziennikarstwa „rzuciła” pracę technika weterynarii. W 1990 roku została reporterką działu miejskiego Dziennika Wieczornego. Była też redaktor naczelną Dziennika Wieczornego - Magazyn. Potem została zastępcą kierownika działu lokalnego Gazety Pomorskiej, następnie przeniosła się do Expressu Bydgoskiego, z którym była związana przez 15 lat. Pisała zarówno teksty informacyjne, jak i publicystyczne. Miała 65 lat.
- 23 września 2026 roku zmarł Edmund Kowalik, były piłkarz Zawiszy Bydgoszcz i Brdy Bydgoszcz. W listopadzie skończyłby 76 lat. Przez lata był związany z bydgoskim futbolem nie tylko jako zawodnik. Po zakończeniu kariery angażował się również w rozwój piłki kobiecej. Był jednym z założycieli Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz i przez wiele lat działał w jego strukturach.
- 24 września zmarła Katarzyna Zaczek, bydgoska radna. Z wykształcenia była prawniczką. Pracę zawodową dzieliła z pasją aktorską, wystąpiła w kilku filmach i serialach m.in. w „Barwach szczęścia" czy „Leśniczówce". Miała 34 lata.
- 31 października 2026 roku zmarł Jerzy Derenda, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Pracował jako dziennikarz w bydgoskich Dzienniku Wieczornym i Gazecie Pomorskiej. Autor licznych książek, albumów i publikacji o Bydgoszczy. Przez 25 lat kierował TMMB. W 2011 roku odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. W uznaniu pracy społecznej i twórczej w 2020 roku wybrany został „Bydgoszczaninem Roku". Wielokrotnie organizował kwesty na bydgoskich cmentarzach. Miał 84 lata.