Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski
REGION

Ależ akcja! Strażacy z Solca Kujawskiego uratowali psa, którego łapa utknęła w drzwiach

Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski

Pomocy potrzebował owczarek niemiecki, którego palec wraz z pazurem zakleszczył się w dolnej części futryny drzwi wejściowych do mieszkania.

Próby uwolnienia palca nie przyniosły rezultatu. Wezwano zatem strażaków.

- Sytuacja wymagała dużej ostrożności i precyzji, aby podczas działań nie spowodować dodatkowych obrażeń psa - piszą członkowie OSP Solec Kujawski. - Bardzo przydatne okazało się wyposażenie naszego samochodu ratowniczego w wielofunkcyjne urządzenie oscylacyjne, które nie zawsze stanowi standardowe wyposażenie samochodów pożarniczych. Dzięki niemu mogliśmy precyzyjnie wyciąć niewielki fragment futryny, bezpiecznie dostać się do zakleszczonego palca i uwolnić zwierzę.

Poszkodowany pies przez cały czas zachowywał się bardzo spokojnie i nie stwarzał zagrożenia dla ratowników. Po uwolnieniu, z niegroźnym uszkodzeniem palca, został zabrany przez właścicielkę do lekarza weterynarii.

TAGI: Solec Kujawskipiespomoc
Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski Tak wyglądała akcja ratowania psa. / Fot. OSP Solec Kujawski
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