Noteć Inowrocław wyraźnie słabsza od Basketu Poznań/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Noteć z porażką w Poznaniu. Inowrocławianie w końcówce zatuszowali bezbarwny występ

Noteć Inowrocław wyraźnie słabsza od Basketu Poznań/fot. Patryk Głowacki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław nie poradziła sobie w 7. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe Enea Basketowi Poznań 75:83.

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Na parkiecie pojawiły się drużyny prezentujące bardzo podobną formę. Obie ekipy wygrały cztery z sześciu rozegranych spotkań. Obie również ostatni mecz zakończyły triumfem po dogrywce.

Gospodarze szybko ustawili starcie pod siebie (13:6). Do końca pierwszej kwarty Noteć nie miała wiele do powiedzenia (16:24). Drugą odsłonę goście zaczęli źle (18:31), ale niedługo później znacząco zbliżyli się do rywala (27:31). Ten jednak zszedł na przerwę z prowadzeniem 37:30. Lepsze wnioski w przerwie wyciągnęli Poznaniacy, powiększając zaliczkę (60:45). W czwartej kwarcie różnica między zespołami jeszcze wzrosła (74:52). Inowrocławianie dopiero w ostatniej części pojedynku przejęli inicjatywę, zmniejszając rozmiary porażki.

Enea Basket Poznań – KSK Qemetica Noteć Inowrocław 83:75 (24:16, 13:14, 25:15, 21:30)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: noteć inowrocławkoszykówka1. liga mężczyzn
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