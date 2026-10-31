Noteć z porażką w Poznaniu. Inowrocławianie w końcówce zatuszowali bezbarwny występ

KSK Qemetica Noteć Inowrocław nie poradziła sobie w 7. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe Enea Basketowi Poznań 75:83.

Na parkiecie pojawiły się drużyny prezentujące bardzo podobną formę. Obie ekipy wygrały cztery z sześciu rozegranych spotkań. Obie również ostatni mecz zakończyły triumfem po dogrywce.



Gospodarze szybko ustawili starcie pod siebie (13:6). Do końca pierwszej kwarty Noteć nie miała wiele do powiedzenia (16:24). Drugą odsłonę goście zaczęli źle (18:31), ale niedługo później znacząco zbliżyli się do rywala (27:31). Ten jednak zszedł na przerwę z prowadzeniem 37:30. Lepsze wnioski w przerwie wyciągnęli Poznaniacy, powiększając zaliczkę (60:45). W czwartej kwarcie różnica między zespołami jeszcze wzrosła (74:52). Inowrocławianie dopiero w ostatniej części pojedynku przejęli inicjatywę, zmniejszając rozmiary porażki.



Enea Basket Poznań – KSK Qemetica Noteć Inowrocław 83:75 (24:16, 13:14, 25:15, 21:30)