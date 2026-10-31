Twarde Pierniki Toruń nie dały szans wicemistrzowi. Astoria Bydgoszcz wyszarpała cenny triumf

5. kolejka PGE Basket Ligi okazała się szczęśliwa dla

Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń i Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. Ekipy z naszego regionu odniosły cenne zwycięstwa. Torunianie pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 87:71, a Astoria wygrała w Sopocie z Energa Treflem po dogrywce 90:87.

Będąca po trzech porażkach z rzędu Astoria zmierzyła się z bardzo źle spisującym się Treflem, który przystąpił do meczu bez ligowej wiktorii na koncie. Kibice z Bydgoszczy długo drżeli jednak o wynik. Gospodarze lepiej weszli w spotkanie (16:8), a ich falująca zaliczka potrafiła osiągnąć solidne rozmiary (42:30).





Beniaminek złapał rytm po przerwie, pod koniec trzeciej kwarty doprowadzając do remisu 57:57. Potem prawie przez cały czas prowadził Trefl (67:60), ale Bydgoszczanom znów udało się wyrównać i doprowadzić do dogrywki (76:76). W niej to już Astoria miała niewielki zapas, nie pozwalając rywalowi odwrócić losów starcia.





Energa Trefl Sopot – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 87:90 po dogr. (28:21, 15:15, 14:21, 19:19, 11:14)





Twarde Pierniki także potrzebują zwycięstw. Ich sobotnie zadanie zanosiło się na trudne, bo do Areny przyjechał rozpędzony trzema ligowymi zwycięstwami Zastal. Torunianie dobrze zaczęli (15:6). Rywale odpowiedzieli (18:17), lecz w dłuższym przekroju czasowym to podopieczni Srdjana Suboticia dyktowali warunki (34:29), schodząc na przerwę z solidną zaliczką (44:36). Później toruński zespół kontrolował sytuację (55:45), a z czasem zbudował zaliczkę (79:59), która ustawiła grę do końcowej syreny.



