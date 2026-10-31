Enerta Toruń nie zdołała pokonać Ślęzy/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Energa Toruń powstrzymana. „Katarzynki” nie zdołały wygrać we własnej hali ze Ślęzą Wrocław

Enerta Toruń nie zdołała pokonać Ślęzy/fot. Patryk Głowacki

Energa Toruń poniosła drugą porażkę w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. W spotkaniu 7. kolejki Torunianki uległy u siebie 1KS Ślęzie Wrocław 62:67.

Twarde Pierniki Toruń nie dały szans wicemistrzowi. Astoria Bydgoszcz wyszarpała cenny triumf
Twarde Pierniki Toruń nie dały szans wicemistrzowi. Astoria Bydgoszcz wyszarpała cenny triumf
Anioły Toruń z kolejnym zwycięstwem. Beniaminek zaskakująco postawił dość twarde warunki
KH Energa nie zatrzymała rozpędzonego przeciwnika. Torunianie dość wyraźnie ulegli w Katowicach
Zawisza wykorzystał słabą formę przeciwnika. Bydgoszczanie z wyjazdowym zwycięstwem

Energa na razie radzi sobie świetnie, a pięć zwycięstw w sześciu spotkaniach pozwala drużynie walczyć o pierwsze miejsce w tabeli. Ślęza, mimo kłopotów z ustabilizowaniem formy, to jednak solidna ekipa. Ponadto Wrocławianki w ostatnim czasie miały patent na „Katarzynki”, triumfując dziewięć razy z rzędu.

Od początku to przyjezdne nadawały ton rozgrywce (13:5). Na chwile gospodynie się zbliżyły (11:13), ale kwartę skończyły z wynikiem 13:18. Tuż przed przerwą Ślęza uciekła na dziewięć „oczek” (30:21), już po powrocie na parkiet kontynuowała budowanie przewagi (50:35).

W pewnym momencie Torunianki złapały lepszy moment w ataku (47:54), lecz rywalki szybko skontrowały (60:47). Kolejne minuty czwartej kwarty należały do Energi. Zaczęła ona konsekwentnie trafiać, pod koniec starcia zbliżając się na trzy punkty (60:63). Przeciwniczki odparły jednak atak, utrzymując resztki zaliczki.

Energa Toruń – 1KS Ślęza Wrocław 62:67 (13:18, 8:12, 14:20, 25:17)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: energa toruńkoszykówkapge basket liga kobietekstraklasa kobietślęza wrocław
Enerta Toruń nie zdołała pokonać Ślęzy/fot. Patryk Głowacki Enerta Toruń nie zdołała pokonać Ślęzy/fot. Patryk Głowacki Enerta Toruń nie zdołała pokonać Ślęzy/fot. Patryk Głowacki Enerta Toruń nie zdołała pokonać Ślęzy/fot. Patryk Głowacki
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja KH Energa nie zatrzymała rozpędzonego przeciwnika. Torunianie dość wyraźnie ulegli w Katowicach
następna informacja Anioły Toruń z kolejnym zwycięstwem. Beniaminek zaskakująco postawił dość twarde warunki

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Twarde Pierniki Toruń nie dały szans wicemistrzowi. Astoria Bydgoszcz wyszarpała cenny triumf

5. kolejka PGE Basket Ligi okazała się szczęśliwa dla Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń i Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. Ekipy z naszego regionu odniosły…

PG
2026-10-31, 21:41
SPORT

Anioły Toruń z kolejnym zwycięstwem. Beniaminek zaskakująco postawił dość twarde warunki

CUK Anioły Toruń z czwartą wygraną z rzędu w Tauron 1. Lidze. W 8. kolejce Torunianie pokonali we własnej hali AVIĘ Sędziszów Małopolski 3:1.

PG
2026-10-31, 21:17
SPORT

Energa Toruń powstrzymana. „Katarzynki” nie zdołały wygrać we własnej hali ze Ślęzą Wrocław

Energa Toruń poniosła drugą porażkę w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. W spotkaniu 7. kolejki Torunianki uległy u siebie 1KS Ślęzie Wrocław 62:67.

PG
2026-10-31, 20:31
SPORT

KH Energa nie zatrzymała rozpędzonego przeciwnika. Torunianie dość wyraźnie ulegli w Katowicach

KH Energa Toruń z porażką w 16. kolejce Tauron Hokej Ligi. Toruńska ekipa przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 3:6.

PG
2026-10-31, 18:51
SPORT

Zawisza wykorzystał słabą formę przeciwnika. Bydgoszczanie z wyjazdowym zwycięstwem

Zawisza Bydgoszcz wygrał mecz 14. kolejki Betclic 2. Ligi. Bydgoska ekipa pokonała na wyjeździe drugą drużynę Śląska Wrocław 2:0.

PG
2026-10-31, 16:35
SPORT

Pałac zdeklasowany przez mistrza Polski. Bydgoszczanki nie zdołały postawić się Łodziankom

Metalkas Pałac Bydgoszcz z bardzo nieudanym występem w 5. kolejce Tauron Ligi Kobiet. Bydgoskie siatkarki przegrały u siebie z PGE Budowlanymi Łódź 0:3…

PG
2026-10-31, 14:44
SPORT

Katarzynki wykorzystają dobrą formę i przełamią niemoc z niewygodnym rywalem? Relacja w PR PiK

Koszykarki Energi Toruń powalczą o podtrzymanie dobrej serii. Czeka je jednak trudne zadanie. W ramach 7. kolejki PGE Basket Ligi Kobiet do toruńskiej Areny…

PG
2026-10-31, 07:47
Włocławek

Szymańska najlepsza w Abu Zabi! Polka wygrała prestiżowy turniej Grand Slam

Pochodząca z Włocławka judoczka Angelika Szymańska sięgnęła po złoto prestiżowego turnieju Grand Slam w Abu Zabi. Reprezentantka Polski triumfowała w…

PAP WS
2026-10-31, 06:29
SPORT

Seria Olimpii przerwana w Nowym Sączu. Sandecja odwróciła mecz w końcówce

Grudziądzanie po raz pierwszy od 19 września przegrali mecz w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. Olimpia prowadziła na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz, ale gospodarze…

WS
2026-10-31, 01:31
Włocławek

Anwil znów wygrał o punkt. Szósty taki mecz Włocławian w tym sezonie

Anwil Włocławek wrócił na zwycięską ścieżkę w PGE Basket Lidze. W Hali Mistrzów pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 83:82. To już szósty mecz Włocławian…

WS
2026-10-31, 00:39
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Przed nami kolejny intensywny weekend z udziałem drużyn z Kujaw i Pomorza. W piątek i sobotę emocji nie zabraknie w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej…

WS
2026-10-30, 10:03
Włocławek

Rywalizacja z historią wraca do Włocławka. Anwil podejmie Stal. Relacja w PR PiK

Anwil Włocławek wraca do Hali Mistrzów. W piątek podejmie Stal Ostrów Wielkopolski w 5. kolejce PGE Basket Ligi. Początek meczu o godz. 20:15. Relacja w…

WS
2026-10-30, 07:45
więcej wiadomości
0:00 0:00