Chemik Bydgoszcz przekonująco pokonał rywala. Wda Świecie i Elana Toruń wywalczyły po punkcie

Wszystkie drużyny z naszego regionu rozegrały w sobotę mecze 15. kolejki Betclic III Ligi gr. 2. Najwięcej powodów do radości miał Chemik Bydgoszcz, który zdobył cenne trzy punkty. Wda Świecie i Elana Toruń musiały zadowolić się remisami.

Walczący o ucieczkę od strefy spadkowej Chemik rywalizował na wyjeździe z solidnie prezentującą się Notecią Czarnków. Bydgoszczanie, którzy ostatnio przegrali trzy starcia, tym razem spisali się bardzo dobrze. W pierwszej połowie błysnął Oliwier Grzelak, notując dwa trafienia. Krótko po wznowieniu gry prowadzenie podwyższył Antoni Prałat. Później jeszcze na listę strzelców wpisał się Michał Ozga. Gospodarze dopiero w końcówce zdołali nieznacznie zmniejszyć rozmiary porażki.







Noteć Czarnków – Chemik Bydgoszcz 1:4 (0:2)

Bramki dla Chemika: Grzelak (25, 43), Prałat (49), Ozga (71)





Wda ostatnio wróciła na dobre tory. Trzy wygrane pozwoliły jej wrócić do gry o czołowe pozycje. Świecianie zmierzyli się przed własną publicznością z Bałtykiem Koszalin, ekipą ze środka tabeli. Goście zaskoczyli Świecian tuż przed przerwą. Gospodarze długo starali się odrobić straty. Udało im się to w 87. minucie, gdy gola strzelił Jeremi Iwanicki.





Wda Świecie – Bałtyk Koszalin 1:1 (0:1)

Bramka dla Wdy: Iwanicki (87)





Rozpędzona serią czterech zwycięstw Elana liczyła na przedłużenie passy. Torunianie podjęli znajdującą się na przedostatnim miejscu Victorię Września. Ekipa z Grodu Kopernika nie wykorzystała jednak okazji. Jedni i drudzy ostatecznie nie znaleźli drogi do bramki.



