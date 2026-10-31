Chemik Bydgoszcz przekonująco pokonał rywala. Wda Świecie i Elana Toruń wywalczyły po punkcie

Wszystkie drużyny z naszego regionu rozegrały w sobotę mecze 15. kolejki Betclic III Ligi gr. 2. Najwięcej powodów do radości miał Chemik Bydgoszcz, który zdobył cenne trzy punkty. Wda Świecie i Elana Toruń musiały zadowolić się remisami.
Wszystkie drużyny z naszego regionu rozegrały w sobotę mecze 15. kolejki Betclic III Ligi gr. 2. Najwięcej powodów do radości miał Chemik Bydgoszcz, który zdobył cenne trzy punkty. Wda Świecie i Elana Toruń musiały zadowolić się remisami.
KSK Qemetica Noteć Inowrocław nie poradziła sobie w 7. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe Enea Basketowi Poznań…
Wszystkie drużyny z naszego regionu rozegrały w sobotę mecze 15. kolejki Betclic III Ligi gr. 2. Najwięcej powodów do radości miał Chemik Bydgoszcz, który…
5. kolejka PGE Basket Ligi okazała się szczęśliwa dla Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń i Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. Ekipy z naszego regionu odniosły…
CUK Anioły Toruń z czwartą wygraną z rzędu w Tauron 1. Lidze. W 8. kolejce Torunianie pokonali we własnej hali AVIĘ Sędziszów Małopolski 3:1.
Energa Toruń poniosła drugą porażkę w sezonie PGE Basket Ligi Kobiet. W spotkaniu 7. kolejki Torunianki uległy u siebie 1KS Ślęzie Wrocław 62:67.
KH Energa Toruń z porażką w 16. kolejce Tauron Hokej Ligi. Toruńska ekipa przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 3:6.
Zawisza Bydgoszcz wygrał mecz 14. kolejki Betclic 2. Ligi. Bydgoska ekipa pokonała na wyjeździe drugą drużynę Śląska Wrocław 2:0.
Metalkas Pałac Bydgoszcz z bardzo nieudanym występem w 5. kolejce Tauron Ligi Kobiet. Bydgoskie siatkarki przegrały u siebie z PGE Budowlanymi Łódź 0:3…
Koszykarki Energi Toruń powalczą o podtrzymanie dobrej serii. Czeka je jednak trudne zadanie. W ramach 7. kolejki PGE Basket Ligi Kobiet do toruńskiej Areny…
Pochodząca z Włocławka judoczka Angelika Szymańska sięgnęła po złoto prestiżowego turnieju Grand Slam w Abu Zabi. Reprezentantka Polski triumfowała w…
Grudziądzanie po raz pierwszy od 19 września przegrali mecz w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. Olimpia prowadziła na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz, ale gospodarze…
Anwil Włocławek wrócił na zwycięską ścieżkę w PGE Basket Lidze. W Hali Mistrzów pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 83:82. To już szósty mecz Włocławian…