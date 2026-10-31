Chemik Bydgoszcz wywalczył cenne zwycięstwo/fot. Archiwum/Izabela Langner
SPORT

Chemik Bydgoszcz przekonująco pokonał rywala. Wda Świecie i Elana Toruń wywalczyły po punkcie

Chemik Bydgoszcz wywalczył cenne zwycięstwo/fot. Archiwum/Izabela Langner

Wszystkie drużyny z naszego regionu rozegrały w sobotę mecze 15. kolejki Betclic III Ligi gr. 2. Najwięcej powodów do radości miał Chemik Bydgoszcz, który zdobył cenne trzy punkty. Wda Świecie i Elana Toruń musiały zadowolić się remisami.

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Walczący o ucieczkę od strefy spadkowej Chemik rywalizował na wyjeździe z solidnie prezentującą się Notecią Czarnków. Bydgoszczanie, którzy ostatnio przegrali trzy starcia, tym razem spisali się bardzo dobrze. W pierwszej połowie błysnął Oliwier Grzelak, notując dwa trafienia. Krótko po wznowieniu gry prowadzenie podwyższył Antoni Prałat. Później jeszcze na listę strzelców wpisał się Michał Ozga. Gospodarze dopiero w końcówce zdołali nieznacznie zmniejszyć rozmiary porażki.

Noteć Czarnków – Chemik Bydgoszcz 1:4 (0:2)
Bramki dla Chemika: Grzelak (25, 43), Prałat (49), Ozga (71)

Wda ostatnio wróciła na dobre tory. Trzy wygrane pozwoliły jej wrócić do gry o czołowe pozycje. Świecianie zmierzyli się przed własną publicznością z Bałtykiem Koszalin, ekipą ze środka tabeli. Goście zaskoczyli Świecian tuż przed przerwą. Gospodarze długo starali się odrobić straty. Udało im się to w 87. minucie, gdy gola strzelił Jeremi Iwanicki.

Wda Świecie – Bałtyk Koszalin 1:1 (0:1)
Bramka dla Wdy: Iwanicki (87)

Rozpędzona serią czterech zwycięstw Elana liczyła na przedłużenie passy. Torunianie podjęli znajdującą się na przedostatnim miejscu Victorię Września. Ekipa z Grodu Kopernika nie wykorzystała jednak okazji. Jedni i drudzy ostatecznie nie znaleźli drogi do bramki.

Elana Toruń – Victoria Września 0:0

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: elana toruńpiłka nożnaiii ligachemik bydgoszczwda świecie
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