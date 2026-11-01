Dziadoween w Bydgoszczy. Słowiańskie mity, procesy o czary i duchy w opuszczonych zabytkach regionu

Zorganizowane wydarzenie połączyło słowiańskie tradycje Dziadów z Halloween.
- W Dziadach charakterystyczne są słowiańskie obrzędy związane z przywoływaniem duchów oraz interakcje żywych z umarłymi. Halloween ma obecnie bardziej formę zabawy, przebierania się - opowiada Milena Wyrąkiewicz z Bydgoskiego Stowarzyszenie Popkultury „Artemis".
- W ostatnich latach mitologia słowiańska wraca do łask - uważa Hanna Szczukowska-Białys, jedna z prelegentek bydgoskiej imprezy. - Jest bardzo mocno zakorzeniona w naszej kulturze.
- W naszym regionie było mnóstwo procesów o czary, stosy płonęły nawet w moim rodzinnym Chełmnie - twierdzi Grzegorz Damrath.