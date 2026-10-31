Zawisza wygrał drugi mecz z rzędu/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Zawisza wykorzystał słabą formę przeciwnika. Bydgoszczanie z wyjazdowym zwycięstwem

Zawisza wygrał drugi mecz z rzędu/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Zawisza Bydgoszcz wygrał mecz 14. kolejki Betclic 2. Ligi. Bydgoska ekipa pokonała na wyjeździe drugą drużynę Śląska Wrocław 2:0.

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„Zetka” ostatnio przełamał złą serię, w końcu triumfując. Będący w dobrych nastrojach podopieczni Adriana Stawskiego mieli w sobotę dużą szansę na punkty. Śląsk II to jedna z najsłabszych ekip w tabeli, znajdująca się w strefie spadkowej.

Do przerwy Bydgoszczanie nie mogli jednak cieszyć się z rezultatu. Drużyny zeszły do szatni z bezbramkowym remisem. Powody do radości pojawiły się w drugiej połowie. Kilka minut po wznowieniu gry wynik premierowym golem dla Zawiszy otworzył Bartosz Kuśmierczyk. Kilkanaście minut później goście otrzymali rzut karny. Znów skuteczny z „jedenastki” okazał się Maciej Kona. Zespół z naszego regionu utrzymał wypracowaną zaliczkę do końcowego gwizdka.

Śląsk II Wrocław – Zawisza Bydgoszcz 0:2 (0:0)
Bramki: Kuśmierczyk (51), Kona (69 – rzut karny)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: zawisza bydgoszczśląsk wrocławpiłka nożna2. liga
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