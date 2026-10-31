Pałac zdeklasowany przez mistrza Polski. Bydgoszczanki nie zdołały postawić się Łodziankom

Metalkas Pałac Bydgoszcz z bardzo nieudanym występem w 5. kolejce Tauron Ligi Kobiet. Bydgoskie siatkarki przegrały u siebie z PGE Budowlanymi Łódź 0:3, wyraźnie ulegając w każdej partii.

Pałac dobrze wszedł w sezon, ale po trzech meczach poprzeczka, jeśli chodzi o trudność rywalek, znacząco poszybowała do góry. Po porażce w Opolu „Pałacanki” podjęły mistrzynie Polski. Wprawdzie Budowlane nie prezentują na razie wybitnej formy, ale i tak to one wyszły na parkiet jako faworytki.



Kibice bydgoskiej ekipy liczyli pewnie na więcej, niż otrzymali. Podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego wprawdzie nieźle zaczęły premierową odsłonę (7:8), ale z czasem rywalki przejęły inicjatywę. W drugiej partii zanosiło się na poprawę gry gospodyń (8:6). Łodzianki podkręciły jednak tempo, dominując wydarzenia na parkiecie, oddając Pałacowi jeszcze tylko cztery „oczka”. Trzeci set z kolei od początku należał do łódzkiego zespołu.



Metalkas Pałac Bydgoszcz – PGE Budowlani Łódź 0:3 (19:25, 12:25, 17:25)