Czas zaciera, pamięć wspiera. Na cmentarzach trwa bydgoska kwesta ratująca stare pomniki

Na trzech miejskich nekropoliach, a także na internetowym portalu trwa zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowych, niekiedy zapomnianych nagrobków m.in. znanych Bydgoszczan.

- Zapraszam do włączenia się do kwesty - mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, kwestujący 31 października na bydgoskim Cmentarzu Starofarnym.

- Tych nagrobków, które nie są pod opieką konkretnych rodzin i różnych innych osób, cały czas jest wiele, stąd zbieramy pieniądze i w sobotę, i w niedzielę. To symbol i piękna tradycja.



- Tutaj jest bardzo dużo zaniedbanych grobów. Pomniki mają już swoje lata, ale też są groby zniszczone przez wandali.

- Warto poświęcić kawałek dnia na tę zadumę, refleksję, wspomnienia o tych, którzy byli z nami i mogą być dzięki temu, że właśnie o nich pamiętamy.

- Historia jest dla nas bardzo ważna, jest naszą tożsamością. Musimy pamiętać o tych, których już z nami nie ma, i dbać o przeszłość.



- Pozwolę sobie pokazać jeszcze ten nagrobek, który został właśnie niedawno odnowiony. Ma przepiękne epitafium: „Duch mnie zawsze z tobą łączy, niechaj wiara ta cię wspiera, nieskończoność się nie kończy, nieśmiertelność nie umiera”.