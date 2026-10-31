Wojewoda Michał Sztybel i Dorota Korbut, dziennikarka, poetka, zawodowo związana z MOSiR Rumia/fot. Natasza Trzebuchowska
Bydgoszcz

Czas zaciera, pamięć wspiera. Na cmentarzach trwa bydgoska kwesta ratująca stare pomniki

Wojewoda Michał Sztybel i Dorota Korbut, dziennikarka, poetka, zawodowo związana z MOSiR Rumia/fot. Natasza Trzebuchowska

Na trzech miejskich nekropoliach, a także na internetowym portalu trwa zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowych, niekiedy zapomnianych nagrobków m.in. znanych Bydgoszczan.

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Potrzeba ludzi do ratowania zniszczonych nagrobków znanych i zasłużonych Bydgoszczan

- Zapraszam do włączenia się do kwesty - mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, kwestujący 31 października na bydgoskim Cmentarzu Starofarnym.
- Tych nagrobków, które nie są pod opieką konkretnych rodzin i różnych innych osób, cały czas jest wiele, stąd zbieramy pieniądze i w sobotę, i w niedzielę. To symbol i piękna tradycja.

- Tutaj jest bardzo dużo zaniedbanych grobów. Pomniki mają już swoje lata, ale też są groby zniszczone przez wandali.
- Warto poświęcić kawałek dnia na tę zadumę, refleksję, wspomnienia o tych, którzy byli z nami i mogą być dzięki temu, że właśnie o nich pamiętamy.
- Historia jest dla nas bardzo ważna, jest naszą tożsamością. Musimy pamiętać o tych, których już z nami nie ma, i dbać o przeszłość.

- Pozwolę sobie pokazać jeszcze ten nagrobek, który został właśnie niedawno odnowiony. Ma przepiękne epitafium: „Duch mnie zawsze z tobą łączy, niechaj wiara ta cię wspiera, nieskończoność się nie kończy, nieśmiertelność nie umiera”.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: kwestaCmentarz StarofarnyzbiórkapieniądzeBydgoszczkujawsko-pomorskie
Kwesta na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska Kwesta na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska Kwesta na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska
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