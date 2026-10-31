W Szpitalu Biziela uruchomiono pierwszy w mieście tomograf wykorzystujący technologię dwuźródłową/fot. biziel.umk.pl
Bydgoszcz

Serce zbadane w ułamku sekundy. Pierwszy taki tomograf działa już w bydgoskim szpitalu

W Szpitalu Biziela uruchomiono pierwszy w mieście tomograf wykorzystujący technologię dwuźródłową/fot. biziel.umk.pl

W Szpitalu Biziela uruchomiono pierwszy w mieście tomograf wykorzystujący technologię dwuźródłową. Pozwala uzyskać szczegółowy obraz serca i naczyń wieńcowych nawet wtedy, gdy serce bije szybko lub nieregularnie.

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- Nowe urządzenie pozwala nam zobaczyć serce i naczynia, które doprowadzają do niego krew znacznie bardziej szczegółowo, i to w bardzo krótkim czasie. Co ważne, możemy uzyskiwać wyraźne i bardzo wyraźne obrazy również wtedy, gdy serce pacjenta bije szybko lub nieregularnie. Lekarze specjaliści otrzymują informacje, które pomagają im rozpoznać chorobę i zdecydować o dalszym leczeniu - mówi Łukasz Kosiński, pełnomocnik dyrektora ds. strategii i komunikacji w bydgoskim Bizielu:

Nowy tomograf to nie tylko dokładniejszy obraz, ale też większy komfort pacjenta podczas badania, dodaje Kosiński:

- Dzięki nowej technologii w określonych przypadkach można ograniczyć ilość podawanego środka kontrastowego, a także dawkę promieniowania - podkreśla rzecznik lecznicy.

- Krótszy czas badania jest także ułatwieniem dla tych pacjentów, którzy mają trudności ze wstrzymaniem oddechu. Nowy sprzęt to także nowe możliwości dla naszych specjalistów. To kolejny stopień ich doskonaleni i ułatwienie wykonywania zadań w zakresie diagnostyki.


  • Nowy sprzęt będzie wykorzystywany między innymi do wykrywania chorób tętnic wieńcowych, wad serca i schorzeń aorty. Kosztował ponad 8 i pół miliona złotych (dokładnie 8,6 miliona złotych). Zakup sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy.
  • Tomograf będzie wykorzystywany przede wszystkim w badaniach tętnic wieńcowych, ocenie wad serca, diagnostyce chorób aorty oraz ocenie perfuzji mięśnia sercowego. Znajdzie również zastosowanie w planowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, w tym TAVI, czyli przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.
  • Wartość samego urządzenia wyniosła 8 619 459,02 zł brutto. Kwota ta nie obejmuje kosztów przebudowy i dostosowania pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Prace adaptacyjne zostały sfinansowane ze środków własnych szpitala.
  • Zakup tomografu jest częścią większego przedsięwzięcia ukierunkowanego na rozwój diagnostyki i leczenia chorób serca. Wartość całego projektu przekracza 16,4 mln zł, z czego ponad 15,2 mln zł stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

Łukasz Kosiński mówi o nowym sprzęcie szpitala Łukasz Kosiński mówi o korzyściach dla pacjentów
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: tomograftechnologiadwuźródłowasprzętszpitalim. Bizielauniwersyteckipacjencichorobyserce
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