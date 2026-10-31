Serce zbadane w ułamku sekundy. Pierwszy taki tomograf działa już w bydgoskim szpitalu

W Szpitalu Biziela uruchomiono pierwszy w mieście tomograf wykorzystujący technologię dwuźródłową. Pozwala uzyskać szczegółowy obraz serca i naczyń wieńcowych nawet wtedy, gdy serce bije szybko lub nieregularnie.

- Nowe urządzenie pozwala nam zobaczyć serce i naczynia, które doprowadzają do niego krew znacznie bardziej szczegółowo, i to w bardzo krótkim czasie. Co ważne, możemy uzyskiwać wyraźne i bardzo wyraźne obrazy również wtedy, gdy serce pacjenta bije szybko lub nieregularnie. Lekarze specjaliści otrzymują informacje, które pomagają im rozpoznać chorobę i zdecydować o dalszym leczeniu - mówi Łukasz Kosiński, pełnomocnik dyrektora ds. strategii i komunikacji w bydgoskim Bizielu:



Nowy tomograf to nie tylko dokładniejszy obraz, ale też większy komfort pacjenta podczas badania, dodaje Kosiński:



- Dzięki nowej technologii w określonych przypadkach można ograniczyć ilość podawanego środka kontrastowego, a także dawkę promieniowania - podkreśla rzecznik lecznicy.



- Krótszy czas badania jest także ułatwieniem dla tych pacjentów, którzy mają trudności ze wstrzymaniem oddechu. Nowy sprzęt to także nowe możliwości dla naszych specjalistów. To kolejny stopień ich doskonaleni i ułatwienie wykonywania zadań w zakresie diagnostyki.





Nowy sprzęt będzie wykorzystywany między innymi do wykrywania chorób tętnic wieńcowych, wad serca i schorzeń aorty. Kosztował ponad 8 i pół miliona złotych (dokładnie 8,6 miliona złotych) . Zakup sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy.

Tomograf będzie wykorzystywany przede wszystkim w badaniach tętnic wieńcowych, ocenie wad serca, diagnostyce chorób aorty oraz ocenie perfuzji mięśnia sercowego . Znajdzie również zastosowanie w planowaniu zabiegów kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, w tym TAVI, czyli przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.

Wartość samego urządzenia wyniosła 8 619 459,02 zł brutto . Kwota ta nie obejmuje kosztów przebudowy i dostosowania pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Prace adaptacyjne zostały sfinansowane ze środków własnych szpitala.