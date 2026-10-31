Katarzynki wykorzystają dobrą formę i przełamią niemoc z niewygodnym rywalem? Relacja w PR PiK

Koszykarki Energi Toruń powalczą o podtrzymanie dobrej serii. Czeka je jednak trudne zadanie. W ramach 7. kolejki PGE Basket Ligi Kobiet do toruńskiej Areny zawita 1KS Ślęza Wrocław. Relacja z meczu w Polskim Radiu PiK.

Energa to na razie jedna z największych niespodzianek sezonu. Drużyna sensacyjnie wręcz walczy o pierwsze miejsce w tabeli, triumfując w pięciu z sześciu rozegranych meczów. Bardzo duży wpływ na dobrą grę mają trzy zagraniczne zawodniczki: Tamia Scott, Jack Animam oraz Elisa Pinzan, które udowadniają, że klub z naszego regionu wykonał bardzo dobrą pracę, jeśli chodzi o wyszukanie zagranicznych liderek.



Rozpędzone „Katarzynki” zamierzają kontynuować dobrą passę. Do Torunia zawita jednak niewygodny rywal. Ślęza, choć w lidze przeplata zwycięstwa porażkami, w ostatnich latach ma patent na Energę, wygrywając dziewięć ostatnich spotkań. Wydaje się jednak, że Torunianki mogą w końcu przerwać serię przeciwniczek.



Czy tak się stanie? Zaczniemy przekonywać się od 18:00. Relacja z meczu w audycji „Muzyka i sport”, która wystartuje po 17:00.