Szymańska najlepsza w Abu Zabi! Polka wygrała prestiżowy turniej Grand Slam

Pochodząca z Włocławka judoczka Angelika Szymańska sięgnęła po złoto prestiżowego turnieju Grand Slam w Abu Zabi. Reprezentantka Polski triumfowała w kategorii do 63 kg, pokonując w finale Węgierkę Annę Krizę.

Polka rozpoczęła rywalizację od wolnego losu. Później przez ippon wygrała z Tunezyjką Maram Jmour, a następnie w taki sam sposób pokonała Włoszkę Carlottę Avanzato.



W półfinale na Szymańską czekała brązowa medalistka olimpijska z Paryża Laura Fazliu. Reprezentantka Polski zwyciężyła przez waza-ari i zapewniła sobie miejsce w finale.



W decydującej walce Szymańska pokonała Annę Krizę. Był to jej drugi triumf w zawodach Grand Slam w tym roku – wcześniej zwyciężyła w Lozannie, a w Taszkencie zajęła trzecie miejsce.



Wicemistrzyni świata z 2024 roku pozostaje najwyżej sklasyfikowaną polską judoczką w rankingu IJF. Przed turniejem w Abu Zabi zajmowała dziewiąte miejsce w kategorii do 63 kg.



Za zwycięstwo otrzymała 1000 punktów do rankingu IJF, z czego połowa została zaliczona do rankingu kwalifikacji olimpijskich.