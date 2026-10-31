Olimpia Grudziądz przegrała z Sandecją Nowy Sącz 1:2/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Seria Olimpii przerwana w Nowym Sączu. Sandecja odwróciła mecz w końcówce

Olimpia Grudziądz przegrała z Sandecją Nowy Sącz 1:2/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Grudziądzanie po raz pierwszy od 19 września przegrali mecz w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. Olimpia prowadziła na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz, ale gospodarze odwrócili wynik i zwyciężyli 2:1. Decydującego gola strzelił w 84. minucie Adrian Danek.

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Olimpia lepiej rozpoczęła spotkanie i w pierwszej połowie częściej zagrażała bramce rywali. W 27. minucie Hubert Jasiak uderzył z dystansu, a piłka po rykoszecie wpadła do siatki. Prowadzenie gości trwało jednak tylko trzy minuty – wyrównał Filip Piszczek.

Po przerwie inicjatywę stopniowo przejmowała Sandecja. Grudziądzanie mieli coraz większe problemy z budowaniem akcji, choć swoją okazję dostali jeszcze w 80. minucie. Wprowadzony z ławki Kacper Cichoń trafił wtedy w poprzeczkę.

Cztery minuty później gospodarze zadali decydujący cios. Po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry Adrian Danek wygrał pojedynek w powietrzu i strzałem głową zapewnił Sandecji komplet punktów.

Sandecja Nowy Sącz – Olimpia Grudziądz 2:1 (1:1)
Bramka dla Olimpii: Jasiak (27)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Olimpia GrudziądzSandecja Nowy SączBetclic 2. LigaHubert JasiakAdrian DanekFilip PiszczekKacper CichońDawid Pędziałekpiłka nożnaGrudziądz2. Liga
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