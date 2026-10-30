Dwa wieczorne wypadki w regionie. Dachowanie osobówek pod Szubinem i na DK10 w Przyłubiu

Na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu dachowało auto osobowe. Podróżowały w nim cztery osoby. Do podobnego wypadku doszło też w miejscowości Grzeczna Panna, w gminie Szubin.

Jak informują Polskie Radio PiK strażacy, do dachowania na DK10 doszło w późny piątkowy wieczór. Autem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci, które trafiły do szpitala na obserwację. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby.



Również we wsi Grzeczna Panna dachowała osobówka. Pojazdem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Przyczyny obu zdarzeń będzie badać policja.