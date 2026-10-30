Dwa dachowania aut w Przyłubiu i pod Szubinem (zdj. ilustracyjne)
REGION

Dwa wieczorne wypadki w regionie. Dachowanie osobówek pod Szubinem i na DK10 w Przyłubiu

Dwa dachowania aut w Przyłubiu i pod Szubinem (zdj. ilustracyjne)

Na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu dachowało auto osobowe. Podróżowały w nim cztery osoby. Do podobnego wypadku doszło też w miejscowości Grzeczna Panna, w gminie Szubin.

Wypadek w centrum Bydgoszczy. Na Wałach Jagiellońskich zderzyły się ciężarówka oraz osobówka
Wypadek w centrum Bydgoszczy. Na Wałach Jagiellońskich zderzyły się ciężarówka oraz osobówka
Tragedia po wypadku rowerzysty we Włocławku. Mężczyzna zmarł w szpitalu
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego i auta osobowego w Bydgoszczy.
Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Kierowca osobówki jechał pod prąd [aktualizacja]

Jak informują Polskie Radio PiK strażacy, do dachowania na DK10 doszło w późny piątkowy wieczór. Autem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci, które trafiły do szpitala na obserwację. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby.

Również we wsi Grzeczna Panna dachowała osobówka. Pojazdem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Przyczyny obu zdarzeń będzie badać policja.

TAGI: wypdekdachowaniedk10przyłubieszubinranniutrudnienia
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Kamień węgielny wmurowany. W Minikowie powstaje Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Dwa wieczorne wypadki w regionie. Dachowanie osobówek pod Szubinem i na DK10 w Przyłubiu

Na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu dachowało auto osobowe. Podróżowały w nim cztery osoby. Do podobnego wypadku doszło też w miejscowości Grzeczna Panna…

JW
2026-10-30, 21:53
REGION

Kamień węgielny wmurowany. W Minikowie powstaje Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej

Połączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i współpraca z biznesem - takie są cele powstającego w Minikowie Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej…

Ireneusz Sanger JW
2026-10-30, 21:40
Toruń

Połączenia autobusowe w gminie Zławieś Wielka uratowane. Umowa ważna do końca roku

Kluczowe połączenia autobusowe firmy ReloBus (dawniej Arriva) w Gminie Zławieś Wielka nie zostaną zawieszone od 1 listopada. Likwidacja 15 codziennych kursów…

Mariusz Luda JW
2026-10-30, 21:00
Włocławek

Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku

Już latem tego roku pojawiły się przypuszczenia, że placówka źle rozlicza świadczenia medyczne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Oficjalne zawiadomienie…

Marek Ledwosiński JW
2026-10-30, 20:20
REGION

To wieś, która kryje za sobą niesamowite oblicze. Jadąc „W dobrą stronę” odwiedziliśmy Kozielec

Jak wygląda współczesna wieś? Odpowiedzi szukaliśmy w Kozielcu w gminie Dobrcz - miejscu, gdzie już w XIII wieku uprawiano winorośl, a za czasów bursztynowego…

Natasza Trzebuchowska JW
2026-10-30, 19:40
Bydgoszcz

Wypadek w centrum Bydgoszczy. Na Wałach Jagiellońskich zderzyły się ciężarówka oraz osobówka

Auto osobowe oraz ciężarówka zderzyły się na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. Jedna osoba była badana przez ratowników medycznych.

JW
2026-10-30, 15:43
Toruń

Miał przedmiot przypominający broń i groził ekspedientce. Mieszkaniec Torunia zatrzymany

41-letni mężczyzna, który w Toruniu groził ekspedientce osiedlowego sklepu pozbawieniem życia, jest już w rękach policji. Podczas zatrzymania funkcjonariusze…

Michał Zaręba JW
2026-10-30, 15:40
Włocławek

Tragedia po wypadku rowerzysty we Włocławku. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Po trzech dniach od wypadku na ul. Żytniej we Włocławku zmarł 89-letni rowerzysta. Został potrącony przez osobówkę. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej…

JW
2026-10-30, 15:00
Włocławek

Koniec kłopotów z wodą w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Pomogło czyszczenie

Przypomnijmy, od tygodnia szpitalna kranówka nadawała się do picia wyłącznie po przegotowaniu i to trwającym co najmniej dwie minuty. W trakcie rutynowych…

Marek Ledwosiński KB
2026-10-30, 14:39
Bydgoszcz

„Garnek, w którym Pan miesza, należy do mieszkańców”. Ostry list prezydenta Bydgoszczy do marszałka

Ciąg dalszy sporu o połączenie trzech szpitali w regionie. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odpowiada marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu, który…

Agata Raczek Ireneusz Sanger KB JW
2026-10-30, 14:00
Toruń

Toruńscy radni, społecznicy, artyści i politycy będą kwestować na rzecz zabytkowych nagrobków

W tym roku zbiórka ma dwa cele. Pierwszym jest odnowienie nagrobka Leonarda Torwirta - wybitnego malarza, konserwatora zabytków i docenta na Wydziale Sztuk Pięknych…

Michał Zaręba KB
2026-10-30, 13:16
Bydgoszcz

Nawet 5 tysięcy złotych grzywny za kradzież iglastych gałęzi z lasu. Trwa akcja „Stroisz”

Drugi tydzień strażnicy leśni prowadzą akcję „Stroisz'26". Jej celem jest ograniczenie nielegalnego wycinania gałęzi jodeł i świerków wykorzystywanych…

Maciej Wilkowski KB
2026-10-30, 12:41
więcej wiadomości
0:00 0:00