Trwa budowa Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej w Minikowie. /fot. Ireneusz Sanger
REGION

Kamień węgielny wmurowany. W Minikowie powstaje Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej

Trwa budowa Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej w Minikowie. /fot. Ireneusz Sanger

Połączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i współpraca z biznesem - takie są cele powstającego w Minikowie Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej. Właśnie podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod inwestycję.

Medyczne ambicje Politechniki Bydgoskiej. Czy rektorowi uda się przejąć kolejny szpital?
Medyczne ambicje Politechniki Bydgoskiej. Czy rektorowi uda się przejąć kolejny szpital?
Na Politechnice Bydgoskiej jak na Węgrzech. Naukowcy tworzą nowe odmiany papryki
450 chemików z całej Polski przyjechało do Politechniki Bydgoskiej

W centrum kształcić się będą przyszli zootechicy i lekarze weterynarii, prowadzone będą badania kliniczne - wyjaśnia prof. Marek Adamski, rektor uczelni.

- Jest to bardzo kluczowa inwestycja, przez wiele lat oczekiwana, ponieważ stanowi zaplecze nie tylko badawcze, ale dydaktyczne oraz zaplecze, które będzie służyło gospodarce powiązaniu badań naukowych dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją drobiu dla firm paszowych biotechnologicznych, mówimy to o wspólnych projektach, grantach - zaznacza.

W centrum zastosowane będą najnowocześniejsze technologie - dodaje prof. Mirosław Banaszak koordynator przedsięwzięcia z ramienia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

- Rozwiązania OZE, które tak naprawdę mają być przykładem tego, co ma być w polskim rolnictwie stosowane, a co właściwie też już u tych liderów produkcji zwierzęcej znajduje zastosowanie. Dodatkowo zarządzanie powietrzem, ograniczeniem emisji, zanieczyszczeń z wnętrza, odzyskiwanie energii z wody. Tego rodzaju rozwiązania proponujemy tutaj - mówi prof. Mirosław Banaszak

Centrum Drobiarstwa powstaje na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Politechniki Bydgoskiej w Minikowie. Obiekt o powierzchni użytkowej niemal 1 400 metrów kwadratowych ma być gotowy w połowie przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 17 mln złotych.

Relacja Ireneusza Sangera
TAGI: centrum drobiarstwaminikowopolitechnika bydgoskabudowakamień węgielny
Trwa budowa Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej w Minikowie. /fot. Ireneusz Sanger Trwa budowa Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej w Minikowie. /fot. Ireneusz Sanger Trwa budowa Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej w Minikowie. /fot. Ireneusz Sanger
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Połączenia autobusowe w gminie Zławieś Wielka uratowane. Umowa ważna do końca roku
następna informacja Dwa wieczorne wypadki w regionie. Dachowanie osobówek pod Szubinem i na DK10 w Przyłubiu

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Dwa wieczorne wypadki w regionie. Dachowanie osobówek pod Szubinem i na DK10 w Przyłubiu

Na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu dachowało auto osobowe. Podróżowały w nim cztery osoby. Do podobnego wypadku doszło też w miejscowości Grzeczna Panna…

JW
2026-10-30, 21:53
REGION

Kamień węgielny wmurowany. W Minikowie powstaje Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej

Połączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i współpraca z biznesem - takie są cele powstającego w Minikowie Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej…

Ireneusz Sanger JW
2026-10-30, 21:40
Toruń

Połączenia autobusowe w gminie Zławieś Wielka uratowane. Umowa ważna do końca roku

Kluczowe połączenia autobusowe firmy ReloBus (dawniej Arriva) w Gminie Zławieś Wielka nie zostaną zawieszone od 1 listopada. Likwidacja 15 codziennych kursów…

Mariusz Luda JW
2026-10-30, 21:00
Włocławek

Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku

Już latem tego roku pojawiły się przypuszczenia, że placówka źle rozlicza świadczenia medyczne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Oficjalne zawiadomienie…

Marek Ledwosiński JW
2026-10-30, 20:20
REGION

To wieś, która kryje za sobą niesamowite oblicze. Jadąc „W dobrą stronę” odwiedziliśmy Kozielec

Jak wygląda współczesna wieś? Odpowiedzi szukaliśmy w Kozielcu w gminie Dobrcz - miejscu, gdzie już w XIII wieku uprawiano winorośl, a za czasów bursztynowego…

Natasza Trzebuchowska JW
2026-10-30, 19:40
Bydgoszcz

Wypadek w centrum Bydgoszczy. Na Wałach Jagiellońskich zderzyły się ciężarówka oraz osobówka

Auto osobowe oraz ciężarówka zderzyły się na Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. Jedna osoba była badana przez ratowników medycznych.

JW
2026-10-30, 15:43
Toruń

Miał przedmiot przypominający broń i groził ekspedientce. Mieszkaniec Torunia zatrzymany

41-letni mężczyzna, który w Toruniu groził ekspedientce osiedlowego sklepu pozbawieniem życia, jest już w rękach policji. Podczas zatrzymania funkcjonariusze…

Michał Zaręba JW
2026-10-30, 15:40
Włocławek

Tragedia po wypadku rowerzysty we Włocławku. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Po trzech dniach od wypadku na ul. Żytniej we Włocławku zmarł 89-letni rowerzysta. Został potrącony przez osobówkę. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej…

JW
2026-10-30, 15:00
Włocławek

Koniec kłopotów z wodą w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Pomogło czyszczenie

Przypomnijmy, od tygodnia szpitalna kranówka nadawała się do picia wyłącznie po przegotowaniu i to trwającym co najmniej dwie minuty. W trakcie rutynowych…

Marek Ledwosiński KB
2026-10-30, 14:39
Bydgoszcz

„Garnek, w którym Pan miesza, należy do mieszkańców”. Ostry list prezydenta Bydgoszczy do marszałka

Ciąg dalszy sporu o połączenie trzech szpitali w regionie. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odpowiada marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu, który…

Agata Raczek Ireneusz Sanger KB JW
2026-10-30, 14:00
Toruń

Toruńscy radni, społecznicy, artyści i politycy będą kwestować na rzecz zabytkowych nagrobków

W tym roku zbiórka ma dwa cele. Pierwszym jest odnowienie nagrobka Leonarda Torwirta - wybitnego malarza, konserwatora zabytków i docenta na Wydziale Sztuk Pięknych…

Michał Zaręba KB
2026-10-30, 13:16
Bydgoszcz

Nawet 5 tysięcy złotych grzywny za kradzież iglastych gałęzi z lasu. Trwa akcja „Stroisz”

Drugi tydzień strażnicy leśni prowadzą akcję „Stroisz'26". Jej celem jest ograniczenie nielegalnego wycinania gałęzi jodeł i świerków wykorzystywanych…

Maciej Wilkowski KB
2026-10-30, 12:41
więcej wiadomości
0:00 0:00