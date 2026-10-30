Kamień węgielny wmurowany. W Minikowie powstaje Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej

Połączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i współpraca z biznesem - takie są cele powstającego w Minikowie Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej. Właśnie podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod inwestycję.

W centrum kształcić się będą przyszli zootechicy i lekarze weterynarii, prowadzone będą badania kliniczne - wyjaśnia prof. Marek Adamski, rektor uczelni.



- Jest to bardzo kluczowa inwestycja, przez wiele lat oczekiwana, ponieważ stanowi zaplecze nie tylko badawcze, ale dydaktyczne oraz zaplecze, które będzie służyło gospodarce powiązaniu badań naukowych dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją drobiu dla firm paszowych biotechnologicznych, mówimy to o wspólnych projektach, grantach - zaznacza.



W centrum zastosowane będą najnowocześniejsze technologie - dodaje prof. Mirosław Banaszak koordynator przedsięwzięcia z ramienia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.



- Rozwiązania OZE, które tak naprawdę mają być przykładem tego, co ma być w polskim rolnictwie stosowane, a co właściwie też już u tych liderów produkcji zwierzęcej znajduje zastosowanie. Dodatkowo zarządzanie powietrzem, ograniczeniem emisji, zanieczyszczeń z wnętrza, odzyskiwanie energii z wody. Tego rodzaju rozwiązania proponujemy tutaj - mówi prof. Mirosław Banaszak



Centrum Drobiarstwa powstaje na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Politechniki Bydgoskiej w Minikowie. Obiekt o powierzchni użytkowej niemal 1 400 metrów kwadratowych ma być gotowy w połowie przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 17 mln złotych.