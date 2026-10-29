Proces w sprawie zabójstwa teściowej w Złotorii. Sąd odroczył rozprawę odwoławczą do 26 listopada

Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył do 26 listopada rozprawę odwoławczą Daniela O., skazanego na 20 lat i 6 miesięcy więzienia za zabójstwo teściowej i groźby karalne wobec żony. Obrona złożyła ponad 100-stronicową apelację, w której sformułowała 65 zarzutów.

Podczas rozprawy sąd wysłuchał sprawozdania sędziego referenta, stanowisk stron oraz krótkich wyjaśnień oskarżonego, który został doprowadzony z aresztu w Gdańsku. Doszło również do zmiany w składzie orzekającym.



Postępowanie odroczono z uwagi na konieczność rozpatrzenia obszernych wniosków dowodowych złożonych przez obronę.



Obrona złożyła apelację z 65 zarzutami



Apelacja obrony Daniela O. liczy ponad 100 stron i zawiera 65 zarzutów. Radca prawny Szymon Czaplewski przekazał PAP, że domaga się uniewinnienia oskarżonego lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Zdaniem obrony proces miał charakter poszlakowy, a łańcuch poszlak przedstawiony przez sąd pierwszej instancji jest niepełny.



Obrona zakwestionowała między innymi opinię medycyny sądowej. Wniosła o powołanie nowego zespołu biegłych z zakresu kardiologii, toksykologii i patomorfologii, a także ekspertów z zakresu biologii sądowej i biomechaniki.



Oskarżycielka posiłkowa chce 30 lat więzienia



Apelację złożyła również oskarżycielka posiłkowa, ale tylko w części dotyczącej wymiaru kary. Jej pełnomocnik domaga się podwyższenia kary do 30 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenia zakazu ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.



Prokuratura nie złożyła własnej apelacji. Wniosła natomiast o oddalenie wszystkich wniosków dowodowych obrony.



Daniel O. złożył krótkie wyjaśnienia



Podczas rozprawy Daniel O. opisał moment odjazdu żony z posesji w dniu zabójstwa. Oświadczył, że przebywał wówczas pod tarasem z tyłu domu. Jak wyjaśnił, słyszał jedynie otwarcie bramy garażowej i odjazd samochodu. Nie widział drzwi wejściowych.



Oskarżony odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.



Na rozprawie była obecna siostra zamordowanej, Maria. W rozmowie z PAP odrzuciła twierdzenia obrony sugerujące, że jej siostra mogła umrzeć z przyczyn naturalnych.



– Po co on (oskarżony Daniel O. – PAP) tam w ogóle przychodził, jeżeli za trzy dni miała być sprawa rozwodowa? – powiedziała.



W jej ocenie motywem działania mężczyzny była zemsta i chciwość. – Powinien być wyższy wyrok – dodała.



Zabójstwo w Złotorii. Do zbrodni doszło przed rozprawą rozwodową



Do zabójstwa doszło 15 stycznia 2024 roku w domu jednorodzinnym w podtoruńskiej Złotorii. Do wyznaczonego terminu rozprawy rozwodowej małżonków pozostawały trzy dni.



Według ustaleń śledztwa Daniel O. przedostał się do budynku pod nieobecność żony. Zadał 69-letniej Małgorzacie Z. szereg obrażeń, a następnie udusił ją ręką lub miękkim przedmiotem. W celu zatarcia śladów umieścił ciało w wannie z wodą.



Po powrocie żony miał zagrozić jej pozbawieniem życia, a następnie uciec. Policja zatrzymała go około północy w Toruniu.



Wyrok 20 lat i 6 miesięcy więzienia



12 marca 2026 roku Sąd Okręgowy w Toruniu skazał Daniela O. na karę łączną 20 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł również 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla córki zmarłej oraz 15-letni zakaz zbliżania się do niej i kontaktowania się z nią. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu oskarżony był w pełni poczytalny.

