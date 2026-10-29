Prokuratura chce dwóch lat więzienia dla mężczyzny, który pobił komornika

Dwóch lat pozbawienia wolności dla 35-latka, który pod koniec stycznia tego roku pobił i obrzucił wulgaryzmami bydgoskiego komornika sądowego domaga się prokuratura. Obrona wnosi o wyrok w zawieszeniu.

Zdaniem prokuratora Piotra Melerskiego nie ma wątpliwości że Dorian M. pobił i poniżył komornika, bo chciał mu przeszkodzić w czynnościach egzekucyjnych. Zdaniem obrońcy sprawcy wcale nie jest pewne, że mężczyzna działał z premedytacją. - Okoliczności popełnienia czynu nie wskazują jednoznacznie, by oskarżony wiedział, z kim ma do czynienia - uznał.



Pokrzywdzony relacjonował, że do ataku doszło na klatce schodowej. - Bez żadnego ostrzeżenia mnie pchnął - dodał komornik. Oskarżony pytany o to, czy przyznaje się do winy stwierdził, że nie wie, czy pobił komornika.



35-latek wyjaśniał, że od dziecka leczy się psychiatrycznie. Jego matka podkreślała, że z Dorianem życie jest ciężkie. - Jest chory, zaburzony, mówi sam do siebie.



Dodajmy, że prokurator oprócz kary pozbawienia wolności domaga się zapłaty 4 tysięcy złotych na rzecz poszkodowanego. Chce także, aby Dorian M. odbywał wyrok w zakładzie karnym z programem terapeutycznym dla osób z zaburzeniami osobowości i uzależnionych od alkoholu, a po odbyciu kary był poddany terapii.